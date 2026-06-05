Hinen na EES Europe 2026: maximalizácia hodnoty solárnej energie pre domácnosti v európskom prostredí novej energetiky
News provided byHinen Group
Jun 05, 2026, 05:00 ET
MNÍCHOV, 5. jún 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hinen bude vystavovať na veľtrhu EES Europe 2026, ktorý je najväčšou výstavou batérií a systémov na skladovanie energie v Európe s najväčšou medzinárodnou účasťou. Podujatie sa bude konať na výstavisku Messe München od 23. do 25. júna 2026 a návštevníci nájdu spoločnosť Hinen na stánku C2.630. Počas výstavy bude Hinen spolupracovať s inštalačnými pracovníkmi, distribútormi a priemyselnými partnermi z celej Európy, aby preskúmala možnosti inteligentnejších a flexibilnejších energetických riešení pre domácnosti.
V súlade s transformáciou európskeho energetického trhu
Keďže nemecký zákon o obnoviteľných zdrojoch energie (EEG) naďalej urýchľuje prechod na obchodovanie s elektrinou za trhových podmienok, skladovanie energie v domácnostiach sa stáva v celej Európe čoraz dôležitejším. Rastúce ceny elektriny, kolísavosť siete a rozširovanie dynamických taríf elektriny nútia domácnosti maximalizovať vlastnú spotrebu solárnej energie a zlepšovať energetickú nezávislosť. S rozširovaním dynamického určovania cien v Nemecku, Holandsku a severských krajinách sa inteligentné skladovanie energie pre domácnosti vyvíja do flexibilnejšieho a hodnotnejšieho domáceho energetického riešenia.
Na veľtrhu EES Europe 2026 predstaví Hinen svoj ultratenký trojfázový hybridný systém RESS typu všetko v jednom s výkonom 25 kW, určený pre väčšie obytné budovy a energeticky náročné domácnosti, ktoré hľadajú nižšie náklady na elektrinu, silnejšiu zálohovaciu kapacitu a väčšiu energetickú flexibilitu.
Medzi kľúčové vlastnosti patrí:
- Režim AI automaticky získava ceny elektriny a údaje o počasí v reálnom čase, aby optimalizoval nabíjanie a vybíjanie s cieľom dosahovať maximálnu návratnosť
- Ultratenký dizajn s hrúbkou 180 mm vhodný na inštaláciu v úzkych chodbách a kompaktných priestoroch
- Schopnosť tvoriť sieť pre zvýšenú energetickú odolnosť a stabilný záložný výkon
- Štyri nezávislé vstupy MPPT na podporu 120 % – 300 % naddimenzovaného FV vstupu s výkonom solárnej energie až 30 kW
- Paralelná podpora invertorov až pre 6 jednotiek, čo umožňuje výstupný výkon až 150 kW a celkovú skladovaciu kapacitu 160,2 kWh
- Podpora 100 % trojfázového nevyváženého výstupu pre zaistenie stabilnej prevádzky pri nerovnomernom zaťažení domácnosti
- Vstavaný prepínač na manuálny výber medzi režimom Backup a režimom Bypass pre kritické záťaže
- Flexibilný dizajn, pri ktorom nezáleží na fázovom slede, čo zjednodušuje inštaláciu a znižuje zložitosť nasadenia
Prezentácia komplexných riešení pre skladovanie energie
Okrem 25 kW trojfázového hybridného multifunkčného RESS predstaví značka Hinen kompletné portfólio produktov pre domácnosti:
- Jednofázový hybridný systém RESS typu všetko v jednom s výkonom 5 kW a 15 kW
- Jednofázové nízkonapäťové riešenie s výkonom 6 kW a 12 kW
- Trojfázové vysokonapäťové riešenie s výkonom 12 kW
- Trojfázové nízkonapäťové riešenie s výkonom 15 kW
- Jednofázový systém skladovania energie na balkón s výkonom 2400 W
O spoločnosti Hinen
Spoločnosť Hinen, ktorá má za sebou viac ako 20 rokov pokročilých výrobných skúseností, je verejne kótovaná na burze cenných papierov v Shenzhene (kód akcie: 300787) a slúži ako dôveryhodný partner ODM pre viac ako 400 globálnych značiek. Jej vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec – od výroby batériových článkov cez výskum a vývoj meničov až po kompletnú montáž systému – zaručuje kvalitu, inovácie a nákladovú efektívnosť.
Vďaka kanceláriám a servisným tímom po celej Európe, Spojenom kráľovstve, Austrálii a Afrike môže Hinen kombinovať globálne odborné znalosti so silnou lokálnou podporou, čím podporuje partnerov pri budovaní odolnejšej a udržateľnejšej energetickej budúcnosti.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2992842/Hinen_invites_you_to_EES_Europe_2026.jpg
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