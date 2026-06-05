Hinen на выставке EES Europe 2026: повышение эффективности домашней солнечной энергетики в новых условиях энергетического ландшафта Европы

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Hinen Group

Jun 05, 2026, 05:00 ET

МЮНХЕН, 5 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hinen примет участие в выставке EES Europe 2026 — крупнейшей и наиболее многонациональной выставке аккумуляторных батарей и систем накопления энергии в Европе. Мероприятие пройдет с 23 по 25 июня 2026 года в выставочном центре Messe München, а экспозиция компании Hinen будет размещена на стенде C2.630. В ходе выставки Hinen проведет встречи с монтажными организациями, дистрибьюторами и отраслевыми партнерами из разных уголков Европы, чтобы обсудить более интеллектуальные и гибкие решения в области энергоснабжения жилья.

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Hinen invites you to EES Europe 2026
Hinen invites you to EES Europe 2026

В русле трасформации европейского энергетического рынка

По мере того как действие Закона Германии о возобновляемых источниках энергии (EEG) продолжает ускорять переход к рыночным механизмам торговли электроэнергией, системы накопления энергии для жилых домов приобретают все более важное значение в Европе в целом. Рост цен на электроэнергию, нестабильность энергосетей и распространение динамических тарифов на электроэнергию побуждают домохозяйства максимально задействовать собственную генерацию солнечной энергии и повышать энергетическую независимость. С расширением практики динамического ценообразования в Германии, Нидерландах и странах Северной Европы интеллектуальные домашние системы накопления энергии становятся все более гибким и экономически эффективным решением для управления энергопотреблением.

На выставке EES Europe 2026 компания Hinen представит свою ультратонкую трехфазную гибридную систему накопления энергии класса «все в одном» (All-in-one RESS) мощностью 25 кВт, предназначенную для крупных частных домовладений жилых домов и энергоемких домохозяйств, стремящихся снизить затраты на электроэнергию, повысить надежность резервного электроснабжения и энергетическую гибкость.

Ключевые функции:

  • режим искусственного интеллекта (AI mode), который автоматически получает данные о текущих ценах на электроэнергию и погодных условиях для оптимизации процессов заряда и разряда аккумуляторных батарей с целью максимизации экономической отдачи;
  • ультратонкий корпус толщиной всего 180 мм, подходящий для установки в узких коридорах и ограниченных пространствах;
  • функция формирования сети (grid-forming), обеспечивающая повышенную устойчивости энергосистемы и стабильную работу в резервном режиме;
  • четыре независимых входа MPPT, допускающих превышение мощности фотоэлектрического массива на 120–300%, при общей мощности солнечных панелей до 30 кВт;
  • поддержка параллельной работы до 6 инверторов, обеспечивающая суммарную выходную мощность до 150 кВт и общую емкость системы накопления 160,2 кВт•ч;
  • поддержка 100%-ной несимметричной трехфазной нагрузки для обеспечения стабильной работы при неравномерном распределении бытовых нагрузок;
  • встроенный переключатель режимов, позволяющий вручную выбирать между режимом Backup и режимом Bypass для критически важных нагрузок;
  • гибкая схема подключения, при которой последовательность фаз не имеет значения, что упрощает монтаж и снижает сложность установки.

Полный спектр решений для накопления энергии

Помимо трехфазной гибридной системы All-in-one RESS мощностью 25 кВт, компания Hinen продемонстрирует полный ассортимент решений для жилого сектора, включая:

  • однофазные гибридные системы All-in-one RESS мощностью 5 кВт и 15 кВт;
  • однофазные низковольтные решения мощностью 6 кВт и 12 кВт;
  • трехфазное высоковольтное решение мощностью 12 кВт;
  • трехфазное низковольтное решение мощностью 15 кВт
  • однофазную балконную систему накопления энергии мощностью 2400 Вт.

О компании Hinen

Опираясь на более чем 20-летний опыт передового производства, компания Hinen является публичной компанией, акции которой обращаются на Шэньчжэньской фондовой бирже (код акций: 300787), и выступает надежным ODM-партнером более чем для 400 мировых брендов. Вертикально интегрированная цепочка поставок — от выпуска аккумуляторных ячеек до разработки инверторов и полной сборки системы — обеспечивает выское качество продукции, постоянные инновации и экономическую эффективность.

Имея офисы и сервисные команды в Европе, Великобритании, Австралии и Африке, Hinen сочетает в себе глобальный опыт с мощной локальной поддержкой, помогая партнерам строить более устойчивое и экологически ответственное энергетическое будущее.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2992842/Hinen_invites_you_to_EES_Europe_2026.jpg

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