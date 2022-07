HINES ESTABLECE EL OBJETIVO DE CERO EMISIONES NETAS PARA 2040 EN TODOS SUS EDIFICIOS SIN COMPRAR COMPENSACIONES

El líder global en bienes raíces seguirá objetivos basados en la ciencia

HOUSTON, 1 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Hines, la firma inmobiliaria global, anunció hoy que establecerá un objetivo de cero emisiones netas de carbono operacional para 2040.1 Carbono operacional se refiere a los gases de efecto invernadero que se emiten durante la operación de un edificio. Hines buscará lograr este objetivo al reducir las emisiones a través de tecnologías renovables y sin adquirir compensaciones de carbono, ya que sus beneficios pueden ser difíciles de cuantificar. Al realizar grandes inversiones en iniciativas sostenibles en toda su cartera de 1.530 propiedades en 285 ciudades de 28 países, la empresa busca acelerar su misión de ayudar a combatir la crisis climática mundial.

La adhesión a los objetivos basados en la ciencia, que proporcionan a las empresas un camino claramente definido para reducir las emisiones en línea con los objetivos del Acuerdo de París y su uso de herramientas propias y prácticas innovadoras, Hines se esfuerza por mantener su estatus como líder en sostenibilidad en toda la industria inmobiliaria, un sector responsable de casi el 40 % de las emisiones de carbono globales relacionadas con la energía.2 Para lograr este objetivo basado en la ciencia, Hines trabajará para reducir el carbono en toda su cartera mediante la electrificación de los sistemas basados en combustibles fósiles dentro de sus edificios, utilizando los principios de los sistemas circulares para reducir el desperdicio de energía y aumentar la eficiencia del sistema, y optando por el uso de energías renovables, en las instalaciones y fuera de ellas, que promuevan el desarrollo de energía renovable. Hines está suscribiendo acuerdos con socios externos para proporcionar datos que permitan hacer un seguimiento del progreso en el consumo de energía y la reducción continua de las emisiones.

"A medida que el impacto del cambio climático se integra cada vez más en nuestras vidas todos los días, la industria inmobiliaria tiene la responsabilidad de reconocer este creciente problema y tomar medidas significativas para reducir nuestras emisiones de carbono colectivas", comentó Jeff Hines, presidente y codirector ejecutivo de Hines. "Al intentar lograr cero emisiones netas de carbono operacional sin depender de compensaciones, Hines busca elevar el estándar en materia de sostenibilidad e invertir en un plan diseñado para lograr resultados significativos y tangibles".

Hines además publicó recientemente su Informe ambiental, social y de gobernanza (ESG) 2021, que destaca las acciones que la empresa inmobiliaria global está implementando en propiedades de todo el mundo. Según se indica en el Informe ESG, Hines destaca algunos de sus esfuerzos actuales para la reducción de carbono que incluyen estudios de casos sobre el 555 Greenwich de Nueva York y el aer en Múnich. Si bien algunos de estos esfuerzos tendrán que seguir evolucionando y ser cada vez más ambiciosos para alinearse con el objetivo de cero emisiones netas de Hines, demuestran que la empresa está determinada a llevar a cabo la tarea y ya ha comenzado a lograr avances significativos hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.

Se espera que el 555 Greenwich sea uno de los primeros desarrollos de oficinas en la ciudad de Nueva York que ofrezca una infraestructura de energía circular. Los sistemas tradicionales emiten constantemente calor y dependen en gran medida de los combustibles fósiles para generarlo, lo que a su vez emite contaminantes nocivos a la atmósfera. El 555 Greenwich integra pilas geotérmicas, losas radiantes termoactivas, un sistema exclusivo de aire exterior y un sistema de calefacción totalmente eléctrico para reducir las emisiones de carbono y mejorar la experiencia de los ocupantes. Las simulaciones energéticas sugieren que el 555 Greenwich reducirá el carbono operacional en un 45 %, el consumo de electricidad en un 25 % y ahorrará 800.000 galones de agua por año, lo que superará en un 50 % los objetivos de carbono de la ciudad de Nueva York para 2030.

En 2020, el Hines European Value Fund 2 (HEVF2) adquirió el Fritz9 en Neuperlach, un submercado del área de Múnich que se ha convertido en sede de varias empresas que utilizan energía limpia. La visión para la creación de valor consiste en un campus de oficinas innovador y multiuso que está conectado a la ciudad y atrae a inquilinos de negocios y jóvenes profesionales. Hines está trabajando en un nuevo plan de zonificación para que uno de los edificios pase de ser 100 % comercial a un edificio de oficinas y residencias. Hines pretende reformar y transformar el segundo edificio del sitio en aer, una oficina eficiente y de alta calidad. El equipo del proyecto está priorizando varias iniciativas clave de ESG que están en línea con la estrategia del fondo HEVF 2, entre las que se incluyen: la renovación y el uso de materiales reciclados según sea posible; el uso de madera y construcción híbrida para reducir el carbono incorporado; el uso de energía geotérmica y electricidad ecológica para optimizar las operaciones diarias; y la implementación de vegetación interior como parte de la estética del diseño y para mejorar naturalmente la calidad del aire y el bienestar de los ocupantes. Una vez finalizada la remodelación en 2023, aer aspira a lograr operaciones con cero emisiones netas. El edificio será "tecnológicamente inteligente", equipado con sensores de medición inteligente en toda su estructura y una aplicación propia desarrollada por Hines en Alemania permitirá a los inquilinos medir y gestionar su consumo de energía.

Hines es una firma de inversión inmobiliaria global de propiedad privada fundada en 1957 que cuenta con presencia en 285 ciudades de 28 países. Hines supervisa activos de inversión bajo gestión por un total de aproximadamente USD 90.300 millones¹. Además, Hines ofrece servicios a nivel de propiedad de terceros para 373 propiedades por un total de 114,2 millones de pies cuadrados (10,6 millones de metros cuadrados). Históricamente, Hines ha desarrollado, redesarrollado o adquirido aproximadamente 1.530 propiedades, con un total de más de 511 millones de pies cuadrados (unos 47 millones de metros cuadrados). En la actualidad, la firma tiene más de 198 desarrollos en curso en todo el mundo. Con vasta experiencia en inversiones en todo el espectro de riesgos y todos los tipos de propiedades, además de un compromiso fundamental con los criterios ESG, Hines es una de las organizaciones inmobiliarias más grandes y respetadas del mundo. Visite www.hines.com para obtener más información. ¹Incluye tanto a la organización global Hines como a RIA AUM al 31 de diciembre de 2021.

Cualquier objetivo, compromiso, incentivo o iniciativa ESG o de impacto al que se haga referencia en cualquier información pública, informe o divulgación publicada por Hines no se está promoviendo y no vincula ninguna decisión de inversión tomada con respecto a, o la administración de, cualquier fondo gestionado por Hines a los efectos del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre divulgación relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Cualquier medida implementada con respecto a dichos objetivos, compromisos, incentivos o iniciativas en materia de ASG o de impacto puede no ser inmediatamente aplicable a las inversiones de cualquier fondo gestionado por Hines y cualquier implementación puede ser anulada o ignorada a discreción de Hines.

1 El objetivo de cero emisiones netas excluye las operaciones de gestión integrada de instalaciones o los edificios en los que Hines carezca de control operacional. Consulte el sitio web para conocer más detalles y exclusiones.

2Objetivos basados en la ciencia, Edificios https://sciencebasedtargets.org/sectors/buildings.

FUENTE HINES

