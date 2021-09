Hip Hop Public Health continúa la lucha en contra del COVID-19, sus variantes y la desinformación a través de la campaña "Inmunidad Comunidad"

Nueva York, 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En reconocimiento del Mes de la Herencia Hispana y de aquellos que, generosamente, han prestado sus respetadas voces para abordar temas cruciales relacionados con la salud, incluyendo el acceso a información cultural relevante para los latinos, Hip Hop Public Health (HHPH) anuncia hoy Inmunidad Comunidad, un seguimiento en español de las revolucionarias series a nivel global y sin fines de lucro tituladas Community Inmunity: A Rap Anthology About Vaccines (Inmunidad Comunidad: Una Antología de Rap sobre las Vacunas), las cuales fueron estrenadas el pasado mes de febrero.

Inmunidad Comunidad cuenta con un tema original producido por DJ Ted Smooth, "King of the Latin Beats" ("El Rey de los Ritmos Latinos"), el cual fue realizado a través de cuatro videos musicales animados que abordan contenidos sobre la vacuna y la prevención, así como información actualizada acerca del COVID-19 y su desproporcionado impacto en la comunidad latina.

Exhibiendo un estilo musical de reguetón, gracias a la fusión de sonidos latinos y ritmos de Hip Hop, Inmunidad Comunidad fue desarrollado para intensificar el combate en contra de la propagación del COVID-19 y sus variantes que han impactado las vidas de millones de latinos en los Estados Unidos, quienes, a pesar de representar 18% de la población, representan 27,5% del total de los casos (según datos del CDC el pasado 10 de septiembre). Aunque esta estadística está por debajo del 34% registrado hace poco más de un año, el resurgir de nuevas variantes y el temor a las vacunas han obligado al Hip Hop Public Health a redoblar sus esfuerzos.

Inmunidad Comunidad a su vez está inspirado en "20 segundos o más", la revolucionaria campaña desarrollada por HHPH y que cuenta con la participación de Gloria Estefan, Emilio Estefan, Lisa Lisa, Amara La Negra y Melissa Jiménez de "The Voice". Las letras corren a cargo del prometedor cantante de rap Leisley y del legendario Dose , quienes aportaron al proyecto sus dinámicos estilos. El asesoramiento médico fue brindado por Olajide Williams (fundador del HHPP y Jefe de Personal del Departamento de Neurología del New York-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center), junto a la doctora Ana Cepin (Dr. Ana G!) del Columbia University Medical Center. Por su parte, la doctora Monique Hedmann-Maxey, miembro de la junta asesora de HHPH, médica residente del Departamento de Medicina Familiar en el Centro Médico Harbor-UCLA y cantante de rap, participa en el tema como Docta Mo Flow . El video de animación fue ideado, creado y producido por Cartuna y Mylo The Cat.

"Mientras el coronavirus continúa causando estragos en las comunidades de color, la persistente desconfianza que muchos sienten hacia la ciencia médica y la desenfrenada desinformación han demostrado ser incluso un reto mucho más grande, el cual empeora las desigualdades históricas", dijo el Dr. Olajide Williams. "Nuestro objetivo con Inmunidad Comunidad es por tanto incrementar los contenidos informativos sobre las vacunas para así demostrar tres puntos factuales de enorme importancia: primero, la vacuna es segura; segundo, ningún atajo científico fue tomado en el desarrollo de la vacuna; y tercero, vacunarse es un acto de servicio comunitario".

"El COVID-19 es la calamidad más devastadora del siglo, y las comunidades negras y mestizas continúan estando desproporcionadamente afectadas", afirma por su parte la Dra. Ana Cepin. "Me siento honrada de poder trabajar junto a Hip Hop Public Health mientras nos esforzamos por introducir a Inmunidad Comunidad en la conciencia de la humanidad. Como médica y defensora de la salud, deseo alentar a la población, a mi gente, a aprender y comprender los hechos relacionados con la vacuna y su potencial para lograr que nuestras comunidades vuelvan a ser saludables y fuertes, lo cual propiciará un incremento en la inmunidad para todos nosotros. Inmunidad Comunidad nos ayudará a que esto se consiga".

Cada video gira en torno a un contenido específico relacionado con la vacuna, contenidos que están destinados a disipar mitos populares y desinformaciones. Los temas de los videos incluyen: ¿Qué son las vacunas y cómo funcionan?, ¿Cuáles son los síntomas tras vacunarse?, ¿Por qué vacunarse es mejor que infectarse con el COVID?, y ¿Cuál es el problema con las variantes?

"La música es vida y también lo es tener una buena salud", agregó Lori Rose Benson, directora ejecutiva y CEO de Hip Hop Public Health. "Las investigaciones demuestran que el arte culturalmente relevante y basado en las comunidades es una fuerza poderosa para el cambio en los comportamientos relacionados con la salud. A lo largo de la pandemia, Hip Hop Public Health ha aplicado nuestro modelo multinivel y multisensorial de educación para la salud basado en evidencias, con el objetivo de divulgar información sobre los comportamientos ligados a la salud, tales como el lavado de manos y el uso de mascarillas que protegen contra el COVID-19, así como el de incrementar el contenido informativo y su alcance en las comunidades de color. Nuestro video musical y educacional, al igual que otros recursos relacionados con la salud pública, la nutrición y los ejercicios físicos, han sido vistos y compartidos por millones de personas alrededor del mundo. Estamos creando un movimiento a través de los propios videos y del mensaje que éstos transmiten, todo diseñado para reemplazar el miedo con hechos".

Además de la canción y del video de Inmunidad Comunidad, HHPH también ha creado múltiples oportunidades para que el público se involucre, se anime a vacunarse y así ayude a detener la propagación del virus. Esto incluirá unas series de reuniones comunitarias virtuales que iniciarán el próximo jueves 7 de octubre a las 7 pm (horario de la costa este). La primera sesión, moderada por el Dr. Max Gómez (reportero médico de los informativos de CBS), ofrecerá ideas y últimas informaciones aportadas por los doctores Williams, Cepin y Hedmann-Maxey. Los encuentros comunitarios de Inmunidad Comunidad abordará la información más compleja en torno a la vacuna para convertirla en mensajes claros, mientras el público tendrá la oportunidad de descubrir cómo Hip Hop Public Health hace uso de la música y del arte con el fin de derribar las barreras comunicacionales.

Acerca del Hip Hop Public Health

Hip Hop Public Health (HHPH) es una organización reconocida a nivel internacional que diseña e implementa soluciones multimedia y educativas para mejorar la salud pública, propiciar cambios de comportamientos y promover la equidad en la salud. Con sede en la ciudad de Nueva York, HHPH fue fundado en Harlem en 2006 con la meta de brindar a la juventud y a las familias en los Estados Unidos el conocimiento y las herramientas para tomar decisiones sanas, prevenir y reducir comportamientos de riesgo.

A través de un proceso de desarrollo basado en la investigación, ideado por el neurólogo de la Universidad de Columbia Olajide Williams (alias "Hip Hop Doc"), HHPH aprovecha el poder transformador de la música, el arte y la ciencia para crear entretenidos recursos educativos multimedia y música culturalmente relevante con gran capacidad de atracción. El equipo del HHPH, dirigido por Lori Rose Benson, veterana de la educación física y líder de la salud pública, es un colectivo único e interdisciplinario conformado por profesionales de la salud y la educación (incluyendo nutricionistas, investigadores de la salud pública, profesores, médicos, científicos conductuales y una junta asesora estudiantil), exitosos creativos, escritores y productores de programas infantiles de televisión, así como una exclusiva lista de icónicas estrellas del Rap y del Pop con gran conciencia social, entre las que destacan Doug E. Fresh, Chuck D, DMC de Run DMC, Ashanti y Jordan Sparks.

HHPH está orgulloso de establecer alianzas locales, regionales e internacionales con el fin de animar a las organizaciones enfocadas en la salud y sus accionistas para que adopten y adapten los recursos de HHPH y los difundan a través de iniciativas y programas relacionados con la salud comunitaria y juvenil. Toda la música, videos, libros de cómics, videojuegos y documentos orientativos están disponibles en la página web. Aprenda más en https://hhph.org y siga a HHPH a través de las redes en @hhphorg.

