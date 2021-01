HiPhi devient le partenaire stratégique exclusif de l'édition 2021 de la populaire course Spartan en Chine

Créée en 2007, la course Spartan est une course d'obstacles de renommée mondiale qui consiste désormais à différents événements dans plus de 30 pays. Des dizaines de millions de participants se sont livré une compétition éreintante qui se situe entre marathon et course d'obstacles. L'objectif premier de ces événements était d'offrir une course accessible mais éprouvante à un vaste public, et aujourd'hui il englobe maintenant l'aspect spirituel lié aux choix sains et à un mode de vie actif.

Voici ce qu'a déclaré Ding Lei, le fondateur de Human Horizons et de HiPhi, à propos de ce partenariat : « La coopération stratégique entre HiPhi et la course Spartan ne se résume pas seulement aux droits d'appellation. Notre mission, qui consiste à aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes et à se surpasser, nous tient aussi beaucoup à cœur en tant qu'entreprise. Ce partenariat est une manière pour nous de nous mettre au défi d'être meilleurs et de montrer au monde notre esprit indéfectible. »

Dans le but de favoriser l'intégration du partenariat, la course Spartan offre un cours exclusif intitulé « Aim High Training » aux clients de HiPhi X. Ce dernier porte sur les compétences nécessaires et les méthodes d'entraînement quotidien à appliquer pour participer à la course, et offre des informations sur la course ainsi qu'un stage d'entraînement physique hors ligne. Les participants les plus performants seront invités à participer à la course Spartan et à former une équipe HiPhi. En outre, les deux marques ont également établi un partenariat en vue d'organiser la « HiPhi Children's Race », qui donne l'occasion aux petits guerriers de se dépasser et de grandir.

Le Super SUV HiPhi X de Human Horizons, qui sera lancé partout au pays au cours de 2021, sera présent lors de tous les événements. Il servira de véhicule de soutien lors de l'événement, mais aussi d'assistant intelligent pour les athlètes pendant leur parcours, les aidant à aller plus loin et à se dépasser.

À propos de la course Spartan

La course Spartan, créée en 2007 est une course d'obstacles en plein air qui repose sur le principe de la modernisation des prouesses militaires des anciens Spariates. Chaque année, les organisateurs de la course Spartan organisent plus de 300 événements dans plus de 30 pays du monde, auxquels participent plus de 10 millions de personnes. Depuis que Spartan Warriors a été introduit en Chine par la société exploitante, Shengli Family, en 2016, la marque est devenue populaire autant auprès des athlètes d'élite que des gens ordinaires. Comme de plus en plus de gens participent à la course Spartan pour se dépasser, la compétition n'est plus seulement une scène pour les sportifs professionnels. Entre 2016 et 2020, les organisateurs de la course Spartan ont mis sur pied 84 événements de week-end en Chine, attirant plus d'un demi-million de participants.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent à la nature durable des produits de VE de Human Horizons.

