HiPhi X lance un système de porte NT sans poignée ni contact manuel, commandé électroniquement

Le HiPhi X, le premier modèle de la marque HiPhi, positionné en tant que SUV auto-apprenant et inspiré des supercars, a adopté la première architecture au monde axée sur l'humain (Human Oriented Architecture [HOA]) et comporte une plateforme de développeur de logiciel sécurisée. La HOA comprend six contrôleurs de domaine « super cerveau » connectés par Ethernet 1G, plus de 500 capteurs et un réseau de technologie 5G-V2X.