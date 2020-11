HiPhi X, le super SUV de Human Horizons, impressionne les visiteurs au Salon de l'auto de Guangzhou

Organisé chaque année depuis 2003, le Salon de l'auto de Guangzhou est la plus grande exposition de voitures, d'accessoires et d'autres véhicules automobiles en Chine du Sud. L'événement est l'occasion pour les constructeurs automobiles du monde entier de se réunir et de présenter leurs dernières innovations et leurs offres les plus récentes. Après avoir connu un grand succès au Salon de l'auto de Pékin 2020 en octobre et à l'Exposition internationale sur les importations en Chine de Shanghai en novembre 2020, le HiPhi X franchit une nouvelle étape importante vers la production de masse à Guangzhou.

Le super SUV présenté à l'exposition a attiré beaucoup d'attention avec une représentation chorégraphiée sur les airs de « Red Sun » et de « I Love You China », la musique étant synchronisée aux systèmes d'éclairage et de portes du véhicule pour donner l'impression qu'il danse. Les spectacles ont mis en valeur le système innovant NT Door du HiPhi X, son design élégant et moderne à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que la fonctionnalité unique de ses systèmes d'éclairage.

Le déploiement des premiers véhicules autonomes de pré-série au monde a commencé le 30 octobre et Human Horizons devrait commencer les livraisons officielles du HiPhi X à la mi-2021. La production des véhicules augmentera tout au long de l'année grâce à l'usine de fabrication presque entièrement automatisée de Yancheng. Le modèle HiPhi X est disponible en quatre places pour 800 000 yuans ou en six places pour 680 000 yuans. En plus d'être considérés comme des premiers clients honorables, les 3 000 premiers propriétaires de la Founders Edition recevront également une garantie de service à vie.

Guidé par les trois principes fondamentaux de « conception définie par des scénarios, véhicules définis par des logiciels et valeur définie par la co-création », le HiPhi X est une addition unique au monde des super véhicules électriques. Human Horizons a créé un nouveau segment de marché pour les voitures : le TECHLUXE®, qui allie véhicule de luxe et fonctionnalité technologique de pointe de manière unique.

Le HiPhi X offre également des performances exceptionnelles. Il peut passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et a une autonomie de 550 km. La direction active des roues arrière offre un rayon de braquage comparable à celui d'une petite voiture. Le confort du conducteur et la fonctionnalité de classe mondiale sont assurés par un assistant IA, HiPhiGo, ainsi que par un volant multifonctionnel avec pavé tactile. Le HiPhi X dispose également du premier système de stationnement autonome (AVP) de niveau 4 au monde intégré dans un véhicule de série.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique muni d'un châssis léger en aluminium hybride. De plus, ce modèle intègre la durabilité avec l'adoption du cuir végétalien et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature écologique des voitures électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons construit des technologies de transport intelligentes et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront la mobilité humaine.

