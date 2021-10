Insgesamt wurden auf dem Inlandsmarkt 1,582 Millionen Personenkraftwagen verkauft, was einem Anstieg von 9,1 % gegenüber August entspricht. Die Fahrzeuge mit neuem Antrieb trugen mit einem Anstieg von 33,2 % gegenüber dem Vormonat auf 334.000 Einheiten am meisten zum Wachstum bei. Die Zahlen zeigen eine kontinuierliche Verschiebung der Verbraucherpräferenz von traditionellen Verbrennungsmotoren hin zur Elektrifizierung.

Ding Lei, Gründer und CEO von Human Horizons, sagte zu dem jüngsten Ergebnis: „Es ist wunderbar, die anhaltende Begeisterung des Marktes für unser HiPhi X zu sehen. Durch eine landesweite Nutzergemeinschaft sind wir bei Human Horizons bestrebt, unseren geschätzten Kunden eine völlig einzigartige Erfahrung zu bieten. Es ist auch eine Ehre, das erste chinesische Luxus-Elektrofahrzeug zu sein, das die Hitliste anführt. Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns auf diesem Weg begleitet haben, und wir erwarten, dass die Dinge von nun an noch besser werden."

Seit dem Beginn der Auslieferung des HiPhi X im Mai hat das Fahrzeug von Monat zu Monat eine starke Wachstumsdynamik beibehalten, wobei landesweit insgesamt mehr als 2.000 Fahrzeuge verkauft wurden. Mit vier verschiedenen Ausstattungsvarianten, darunter die Sechssitzer Performance, Luxury und Flagship sowie der im August eingeführte, 800.000 RMB teure Viersitzer der Luxusklasse, hat sich der HiPhi X seinen Platz an der Spitze der intelligenten Premiumfahrzeuge mit neuem Antrieb in China gesichert.

Der HiPhi X hat einen neuen Standard für Premium-Elektrofahrzeuge in der ganzen Welt gesetzt und ist ein Beweis für Chinas führende Fähigkeiten in den Bereichen Fahrzeugdesign, Konstruktion und Fertigung. Ausgestattet mit Spitzentechnologien, die ein erstklassiges Fahr- und Unterhaltungserlebnis ermöglichen, bietet das Fahrzeug auch alle Luxusfunktionen, um ein völlig neues Automobilsegment zu schaffen: TECHLUXE®. Einzigartig an HiPhi X ist, dass die Nutzer auch aktiv an der Entwicklung des Fahrzeugs mitwirken können. Dies wird durch das Human Horizons Designprinzip „Wertdefinition durch Co-Kreation" ermöglicht, das es den Fahrzeugbesitzern erlaubt, ihre Ideen zur Individualisierung mit der Nutzergemeinschaft zu teilen.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „wird", „erwartet", „antizipiert", „strebt an", „zukünftig", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „schätzt", „wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

