Hisense занимает первое место в мировых поставках 100-дюймовых телевизоров
News provided byHisense
Dec 09, 2024, 12:22 ET
ЦИНДАО, Китай, 9 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- По данным ведущего международного института маркетинговых исследований Omdia, в третьем квартале 2024 года компания Hisense, ведущий бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, укрепила свои позиции в качестве ведущего игрока на мировом рынке телевизоров премиум-класса со 100-дюймовым телевизором. Это достижение знаменует собой четвертый квартал подряд, когда Hisense находится на переднем крае рынка.
В третьем квартале 2024 года 100-дюймовые телевизоры Hisense получили долю в 63,4% мирового объема поставок. Эта выдающаяся производительность вывела Hisense на первое место в поставках телевизоров четыре квартала подряд, укрепив лидерство на рынке в сегменте премиум-телевизоров.
Hisense преобразовывает рынок телевизоров премиум-класса с помощью своей передовой линейки 100-дюймовых телевизоров ULED MiniLED, оснащенных передовой технологией искусственного интеллекта, которая улучшает повседневную жизнь и охватывает будущее телевидения. Используя свой процессор Hi-View AI Engine, Hisense переопределяет реализм изображения, гарантируя, что каждая сцена точно отражает намерения автора, обеспечивая более аутентичный, подробный и яркий просмотр. Качество изображения дополнительно повышается за счет динамической настройки четкости, контрастности, цвета и плавности на основе пользовательских сценариев, точной настройки каждого элемента для оптимального просмотра в режиме реального времени.
100-дюймовые телевизоры Hisense ULED MiniLED, которые являются официальным партнером Клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025™, поднимают просмотр игр на новую высоту. Оснащенные режимом AI Sports Mode, AI Smooth Motion и 3D Sound Upscaler, ИИ-телевизоры Hisense предлагают четкие детали матча, плавное движение мяча и четкий звук, погружая вас в действие, как если бы вы были на стадионе, поддерживая свою любимую команду, не выходя из дома.
100-дюймовые телевизоры Hisense ULED MiniLED получили широкое признание со стороны ведущих СМИ, что подчеркивает превосходство Hisense в телевизионных технологиях. Модель ULED X была удостоена звания «Лучший выбор» за «установление новых эталонов производительности размера и качества изображения» от Sound & Vision, в то время как модель U9N была включена в шорт-лист Innovation Awards от Future. Кроме того, U8N получил первое место «Выбор редакции» от Tom's Guide и был признан «Рекомендуемым продуктом» Digital Trends, а также был одобрен Wired.
О компании Hisense
Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia, компания Hisense заняла 1-е место в мире в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в 1–3 квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2576253/Hisense_solidified_position_top_player_global_premium_TV_market_100_inch.jpg
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