Hisense занимает первое место в мировых поставках 100-дюймовых телевизоров

ЦИНДАО, Китай, 9 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- По данным ведущего международного института маркетинговых исследований Omdia, в третьем квартале 2024 года компания Hisense, ведущий бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, укрепила свои позиции в качестве ведущего игрока на мировом рынке телевизоров премиум-класса со 100-дюймовым телевизором. Это достижение знаменует собой четвертый квартал подряд, когда Hisense находится на переднем крае рынка.

Hisense has solidified its position as the top player in the global premium TV market with its 100-inch TV in Q3 2024

В третьем квартале 2024 года 100-дюймовые телевизоры Hisense получили долю в 63,4% мирового объема поставок. Эта выдающаяся производительность вывела Hisense на первое место в поставках телевизоров четыре квартала подряд, укрепив лидерство на рынке в сегменте премиум-телевизоров.

Hisense преобразовывает рынок телевизоров премиум-класса с помощью своей передовой линейки 100-дюймовых телевизоров ULED MiniLED, оснащенных передовой технологией искусственного интеллекта, которая улучшает повседневную жизнь и охватывает будущее телевидения. Используя свой процессор Hi-View AI Engine, Hisense переопределяет реализм изображения, гарантируя, что каждая сцена точно отражает намерения автора, обеспечивая более аутентичный, подробный и яркий просмотр. Качество изображения дополнительно повышается за счет динамической настройки четкости, контрастности, цвета и плавности на основе пользовательских сценариев, точной настройки каждого элемента для оптимального просмотра в режиме реального времени.

100-дюймовые телевизоры Hisense ULED MiniLED, которые являются официальным партнером Клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025™, поднимают просмотр игр на новую высоту. Оснащенные режимом AI Sports Mode, AI Smooth Motion и 3D Sound Upscaler, ИИ-телевизоры Hisense предлагают четкие детали матча, плавное движение мяча и четкий звук, погружая вас в действие, как если бы вы были на стадионе, поддерживая свою любимую команду, не выходя из дома.

100-дюймовые телевизоры Hisense ULED MiniLED получили широкое признание со стороны ведущих СМИ, что подчеркивает превосходство Hisense в телевизионных технологиях. Модель ULED X была удостоена звания «Лучший выбор» за «установление новых эталонов производительности размера и качества изображения» от Sound & Vision, в то время как модель U9N была включена в шорт-лист Innovation Awards от Future. Кроме того, U8N получил первое место «Выбор редакции» от Tom's Guide и был признан «Рекомендуемым продуктом» Digital Trends, а также был одобрен Wired.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia, компания Hisense заняла 1-е место в мире в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в 1–3 квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2576253/Hisense_solidified_position_top_player_global_premium_TV_market_100_inch.jpg