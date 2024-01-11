HISENSE ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА CES 2024 НОВЫЙ ULED X, УМНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК И ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ

Hisense в очередной раз раздвигает границы LED с новинками линейки Smart TV:

98UX Mini LED TV на CES демонстрирует передовые функции, включая внушительные 10 000+ зон локального приглушения, обеспечивая точный контроль освещенности и иммерсивной контрастности. Обладая мощными 5 000 нит пиковой яркости, 98UX создан для того, чтобы передавать глубокие слои и картинку флагманского качества.

110UX, лауреат премии CES Innovation Award, – это Mini LED телевизор с умопомрачительной пиковой яркостью до 10 000 нит. Он позволяет перейти на новый уровень точности и производительности дисплея за счет внедрения свыше 40 000 зон подсветки на одном 110-дюймовом экране, минимизируя утечку подсветки и соизмеримо увеличивая контрастность.

75UX имеет толщину менее 14 миллиметров, что делает его самым тонким телевизором Mini LED Hisense за всю историю производства. Его конструктивное исполнение является первым в отрасли решительным заявлением, которое идеально соответствует тенденциям современного дома. В дополнение к ультратонкому профилю 5 000 зон приглушения обеспечивают непревзойденную контрастность.

CanvasTV – это дисплей, который поражает своим уникальным балансом сочетания технологии с искусством и персонализацией. Уникальный тип настенного монтажа без зазора позволяет повесить его заподлицо со стеной, легко интегрируя телевизор в любое жилое пространство.

Ядром технологии умного дома от Hisense является взаимоподключаемость между смарт-телевизорами Hisense и инновационной операционной системой, что гарантирует уникальные впечатления от контента.

Будущее умной кухни

Умная кухня от Hisense с новым ProChef@Home совершенствует подход потребителей к приготовлению пищи, внедряя технологии, которые ставят во главу угла удобство и точность.

4-хдверный умный холодильник с зоной VersaTemp предназначен для упрощения ежедневных задач. Он не только отслеживает запасы продуктов питания, но также предоставляет тщательно отобранные рецепты, легко подключаясь к другим смарт-устройствам. Одной из особенностей холодильника является выдвижной ящик VersaTemp, позволяя без усилий осуществить переход от холодильника к высокотемпературной морозильной камере.

Умная встраиваемая посудомоечная машина с функциями автодозирования и автосушки (Autodose и AutoDry) получила награду 2024 CES Innovation Award. Эта посудомоечная машина с автоматическим дозатором жидкого моющего средства позволяет потребителям просто загрузить посуду и выбрать программу, а моющее средство будет добавлено автоматически. Это делает мытье посуды удобным и неторопливым.

В дополнение к инновациям в ULED X и приборам умной кухни Hisense продолжает внедрять приборы, совместимые с Matter, представляя последнюю версию кондиционера с автоматическими жалюзи Smart Window AC, также экспонируемую на CES 2024. На выставке также представлены некоторые из приборов по умному управлению электроэнергией, включая умную посудомоечную машину/сушку, а также продукты систем вентилирования и кондиционирования воздуха.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2315319/Hisense_attends_CES_2024.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2315318/Hisense_110UX_ULED_TV_recognized_as_CES_2024_Innovation_Award_Honoree.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2315320/Hisense_CanvasTV_blends_technology_with_art.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2315321/Hisense_showcases__Kitchen_of_the_Future__at_CES.jpg

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