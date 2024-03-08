Hisense совместными с Xbox усилиями привнесет в индустрию игр передовой лазерный дисплей

ЦИНДАО, Китай, 8 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Hisense, глобальная корпорация по производству бытовой электроники и техники, объявляет о новом партнерстве с Xbox с целью вывести впечатления от домашних игр и развлечений на новый уровень за счет передовой технологии лазерных дисплеев.

Hisense and Microsoft joint together for Designed for Xbox Program Hisense partners with Xbox to bring cutting-edge laser display to the gaming industry

Являясь пионером технологии лазерных дисплеев, Hisense воплощает будущее дисплеев в реальность. Партнерство, объединяющее лазерные дисплеи Hisense и Xbox, обеспечит игровому сообществу несравнимые впечатления благодаря более чем 100-дюймовому экрану, которым потребители смогут наслаждаться дома, создав себе комфортную для глаз среду захватывающих игр с реалистичными цветами.

«Hisense стремится поставлять не только превосходные продукты, но и полное впечатление, рассчитанное специально для игр и домашних развлечений, — прокомментировал Джерри Лю (Jerry Liu), вице-президент Hisense International. — Наше партнерство с программой Designed for Xbox направлено на то, чтобы действительно повысить уровень впечатлений от игр и дать возможность людям во всем мире наслаждаться изображением крупнее натуральной величины на 100-дюймовом графическом дисплее».

Потребители смогут легко подключить свой Xbox к лазерным дисплеям Hisense и насладиться приятными впечатлениями от игр, которые полностью изменят весь процесс игры за счет того, что каждый момент будет крупнее натуральной величины и каждая деталь оживет с исключительной четкостью и точностью.

Технология игрового режима Hisense для лазерных дисплеев обеспечивает плавный и захватывающий игровой процесс благодаря высокой частоте обновления изображения и автоматическому режиму низкого значения задержки. Компания продолжит обеспечивать потребителям превосходные впечатления от просмотра и поставлять экологичные дисплеи с целью изменения представлений о домашних развлечениях и создания незабываемых ощущений.

О компании Hisense

Hisense — это ведущий мировой бренд бытовой электроники и техники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. В последнее время компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

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