Hisense совместными с Xbox усилиями привнесет в индустрию игр передовой лазерный дисплей

News provided by

Hisense

08 Mar, 2024, 13:33 ET

ЦИНДАО, Китай, 8 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Hisense, глобальная корпорация по производству бытовой электроники и техники, объявляет о новом партнерстве с Xbox с целью вывести впечатления от домашних игр и развлечений на новый уровень за счет передовой технологии лазерных дисплеев.

Continue Reading
Hisense and Microsoft joint together for Designed for Xbox Program
Hisense and Microsoft joint together for Designed for Xbox Program
Hisense partners with Xbox to bring cutting-edge laser display to the gaming industry
Hisense partners with Xbox to bring cutting-edge laser display to the gaming industry

Являясь пионером технологии лазерных дисплеев, Hisense воплощает будущее дисплеев в реальность. Партнерство, объединяющее лазерные дисплеи Hisense и Xbox, обеспечит игровому сообществу несравнимые впечатления благодаря более чем 100-дюймовому экрану, которым потребители смогут наслаждаться дома, создав себе комфортную для глаз среду захватывающих игр с реалистичными цветами.

«Hisense стремится поставлять не только превосходные продукты, но и полное впечатление, рассчитанное специально для игр и домашних развлечений, — прокомментировал Джерри Лю (Jerry Liu), вице-президент Hisense International. — Наше партнерство с программой Designed for Xbox направлено на то, чтобы действительно повысить уровень впечатлений от игр и дать возможность людям во всем мире наслаждаться изображением крупнее натуральной величины на 100-дюймовом графическом дисплее».

Потребители смогут легко подключить свой Xbox к лазерным дисплеям Hisense и насладиться приятными впечатлениями от игр, которые полностью изменят весь процесс игры за счет того, что каждый момент будет крупнее натуральной величины и каждая деталь оживет с исключительной четкостью и точностью.

Технология игрового режима Hisense для лазерных дисплеев обеспечивает плавный и захватывающий игровой процесс благодаря высокой частоте обновления изображения и автоматическому режиму низкого значения задержки. Компания продолжит обеспечивать потребителям превосходные впечатления от просмотра и поставлять экологичные дисплеи с целью изменения представлений о домашних развлечениях и создания незабываемых ощущений.

О компании Hisense

Hisense — это ведущий мировой бренд бытовой электроники и техники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. В последнее время компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2357853/photo1.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2357139/photo2.jpg

Also from this source

Hisense kooperiert mit Xbox und bringt modernste Laser-Displays in die Gaming-Industrie

Hisense kooperiert mit Xbox und bringt modernste Laser-Displays in die Gaming-Industrie

Hisense, das globale Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gibt eine neue Partnerschaft mit Xbox bekannt, die darauf abzielt,...
Hisense prináša v spolupráci s Xbox do herného priemyslu špičkový laserový displej

Hisense prináša v spolupráci s Xbox do herného priemyslu špičkový laserový displej

Hisense, globálna spoločnosť v oblasti spotrebnej elektroniky a spotrebičov, ohlasuje nové partnerstvo so spoločnosťou Xbox, zamerané na zlepšenie...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Electronic Gaming

Image1

Computer & Electronics

Image1

Entertainment

Image1

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics