Hisense s'associe à Xbox pour faire bénéficier l'industrie du jeu d'un affichage laser de pointe

QINGDAO, Chine, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, groupe mondial d'électronique grand public et d'électroménager, annonce un nouveau partenariat avec Xbox qui vise à améliorer l'expérience de jeu et de divertissement à domicile grâce à une technologie d'affichage laser de pointe.

En tant que pionnier de la technologie d'affichage laser, Hisense concrétise l'avenir de l'affichage. Le partenariat entre les produits d'affichage laser de Hisense et de Xbox apportera à la communauté des joueurs une expérience inégalée en introduisant un écran de plus de 100 pouces dont les consommateurs pourront profiter à la maison pour profiter d'un environnement de jeu immersif, aux couleurs fidèles à la réalité et agréable à l'œil.

« Hisense vise à fournir non seulement des produits de qualité supérieure, mais aussi une expérience complète conçue spécifiquement pour les jeux et le divertissement à domicile, a déclaré Jerry Liu, vice-président de Hisense International. Notre partenariat avec le programme Designed for Xbox vise à améliorer l'expérience de jeu et à permettre aux gens du monde entier de profiter d'une expérience plus grande que nature grâce à un écran de plus de 100 pouces. »

Les consommateurs pourront connecter en toute transparence leur Xbox aux produits d'affichage laser de Hisense et profiter d'une expérience de jeu fluide qui redéfinira les sessions de jeu, où chaque moment est plus grand que nature et où chaque détail prend vie avec une clarté et une précision exceptionnelles.

La technologie du mode jeu de Hisense pour les produits d'affichage laser offre une expérience de jeu fluide et immersive grâce au taux de rafraîchissement élevé et au mode de faible latence automatique. La société continuera à offrir aux consommateurs d'excellentes expériences visuelles et des écrans durables dans le but de transformer le divertissement à domicile et de créer des expériences mémorables.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager. Les activités de Hisense couvrent les produits multimédias (en particulier les téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les informations intelligentes sur les technologies de l'information. Récemment, Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.

