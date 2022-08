Hisense bryluje podczas UEFA Women's EURO 2022™, osiągając mistrzowski poziom na światowym rynku

QINGDAO, Chiny, 4 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Jeden z najbardziej oczekiwanych meczów 2022 roku, czyli finał UEFA Women's EURO 2022™, zakończył się zwycięstwem Anglii. Pojedynek piłkarski obejrzała rekordowa liczba 87192 widzów. Firma Hisense, dumny partner turnieju, która od lat tworzy innowacje w marketingu sportowym i technologii, osiągnęła mistrzowski poziom pod względem świadomości marki i sprzedaży, kładąc solidne fundamenty pod przyszły rozwój i umacnianie swojej reputacji na świecie.

Remember The Name: jak Hisense zyskała nowych sympatyków podczas UEFA Women's EURO 2022

image_1 image_2 image3

Hisense, jako globalny partner turnieju, podniosła poziom zainteresowania piłką nożną kobiet poprzez różne kampanie marketingowe zwiększające świadomość dotyczącą tej dyscypliny i ją promujące.

W ramach jednej z kampanii przygotowano quizy, codzienne podsumowania najciekawszych wydarzeń dnia na turnieju oraz konkursy w mediach społecznościowych. Zachęcano także fanów do przesyłania filmów, w których mogą pochwalić się swoim talentem piłkarskim. Uczestnicy konkursów mogli wygrać telewizory Hisense 4K U7, dla szczęśliwców czekały też bilety na finał turnieju rozgrywany na stadionie Wembley. Kampania dotarła do ponad 6 mln osób, angażując ponad 400 tys. użytkowników i generując ponad 1 mln wyświetleń materiałów filmowych.

W ramach wsparcia piłki nożnej kobiet na oddolnym poziomie Hisense zorganizowała kampanię wsparcia cashback - #RememberTheName („zapamiętaj tę nazwę"). Konsumenci, którzy podczas kampanii kupili produkty Hisense, mogli przekazać otrzymane środki ze zwrotu na cele związane ze wspieraniem sportu kobiet. Pieniądze na te cele przekazała również sama Hisense.

Hisense zachwyca na boisku, podnosząc swoją reputację i poprawiając wyniki działalności

Wykorzystując zainteresowanie turniejem oraz prowadzone przez jego organizatorów strategie marketingowe, firma Hisense z powodzeniem zademonstrowała światowym konsumentom swoją technologię i potencjał oraz nawiązała głębsze relacje z partnerami biznesowymi.

Działania Hisense w dziedzinie marketingu sportowego spotykają się jak dotąd z licznymi pochwałami i wyrazami wsparcia na całym świecie. Odzwierciedleniem ich sukcesu jest np. fakt dużego wzrostu popytu na produkty Hisense wśród konsumentów w Europie, w związku z którym firma niedawno otworzyła nowy ośrodek badawczo-rozwojowy w Velenje, inwestując przeszło 50 mln EUR, aby dostarczać konsumentom produkty jeszcze wyższej jakości. Co więcej, Hisense nawiązała współpracę z europejskimi markami Darty i Boulanger, czyli czołowymi detalistami na rynku urządzeń AGD i elektroniki użytkowej, którzy stali się jej głównymi partnerami biznesowymi. Za sprawą szeregu osiągnięć biznesowych w pierwszej połowie 2022 r. przychody ze sprzedaży spółki Hisense International Co., Ltd.wzrosły o 5% (r/r), co stanowi doskonały wynik działań Hisense w zakresie globalnej ekspansji.

Marketing sportowy stanowi dla Hisense, obok działań w zakresie umacniania marki i ekspansji na rynku międzynarodowym, jedną z kluczowych strategii dynamicznego rozwoju międzynarodowej działalności. Dzięki szerokim możliwościom prowadzenia zróżnicowanych działań, ofercie innowacyjnych produktów i realizowanych strategiach brandingowych firmie Hisense udało się zdobyć przewagę konkurencyjną na światowym rynku.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1871473/image_1.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1871474/image_2.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1871475/image3.jpg

SOURCE Hisense