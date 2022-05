Hisense celebra o Dia das Mães, tornando incríveis todos os momentos por meio de tecnologia e campanha interativa

Como uma empresa com responsabilidade social global, a Hisense tem dedicado grande atenção ao desenvolvimento das mulheres. Desde que patrocinou o UEFA Women's EURO 2022TM, a Hisense tem se empenhado a incentivar atletas e o desenvolvimento do esporte feminino, inspirando todas as mulheres a perseguirem os seus sonhos. Além disso, a Hisense se esforça para criar melhores experiências de visualização e de vida para todas as mulheres e suas famílias, proporcionando às mulheres a oportunidade de ter um estilo de vida melhor, além de curtir os esportes a qualquer hora e em qualquer lugar.

Neste Dia das Mães, momento de demonstrar gratidão às mulheres e mães, e para apoiar as mulheres em seu cotidiano e carreiras em todas as áreas, a Hisense lançou uma campanha interativa —— #RememberTheName, nas redes sociais para incentivar os consumidores a postar histórias comoventes e expressar gratidão às mães. Enquanto isso, como um presente sincero para o Dia das Mães, os consumidores que aderiram à campanha podem ter a chance de ganhar ingressos e aproveitar o emocionante torneio da UEFA Women's EURO 2022TM, acompanhado de suas amadas mães em julho. Desde que a campanha foi lançada, a Hisense recebeu uma extraordinária participação, com histórias comoventes, e a empresa apreciou e celebrou esse momento tão gratificante com as consumidoras em todo o mundo.

Tecnologia excepcional possibilita estilo vida superior e diversão para as famílias

Para permitir que as mães e mulheres curtam a vida após um dia agitado, a Hisense tem desenvolvido produtos qualificados, tornando a vida das consumidoras mais fácil e melhor por meio da tecnologia ao longo dos anos.

Por exemplo, para acompanhar partidas de futebol em meio às temperaturas elevadas durante o verão, toda família precisa preparar bebidas geladas. Para ajudar a reduzir o entediante trabalho de fazer gelo, a função Ice & Water Dispenser do Refrigerador Hisense PureFlat permite que os consumidores tenham uma grande quantidade de gelo de forma rápida sem muito esforço, permitindo-lhes desfrutar ainda mais das partidas de futebol.

Nos últimos anos, muitos consumidores têm demandado cada vez mais proteção dos olhos ao assistir à televisão. Em particular, quando assistem partidas de futebol por um longo tempo, pode ocorrer fadiga ocular mais intensa. Tendo isso mente, e pensando na proteção dos olhos dos consumidores, a Hisense Laser TV foi projetada para ser agradável aos olhos, ajudando todas as mães a proteger os olhos de seus filhos e membros da família, para que não se preocupem enquanto a família assiste à televisão.

O Dia das Mães é um momento especial para celebrar as contribuições das mães e das mulheres em todo o mundo. A Hisense reconhece e agradece a todas as mulheres e mães fantásticas da sociedade. No futuro, a Hisense continuará a inspirar todas as mulheres, utilizando tecnologia e produtos qualificados, a fim de criar momentos mais alegres para todas as mulheres e consumidoras em todo o mundo.

FONTE Hisense

