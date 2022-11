Hisense lance de nouvelles barres de son et de nouveaux haut-parleurs en Afrique du Sud, pour une expérience d'écoute d'un niveau supérieur

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Hisense, fabricant de produits électroniques de premier plan, a annoncé que la société apporte en Afrique du Sud une nouvelle gamme de produits destinés à améliorer l'expérience d'écoute. Les trois produits : HP100 Speaker pour la musique de fête, Dolby Atmos® AX5100G et AX3100G Soundbar pour le divertissement de niveau de théâtre, sont conçus dans le but d'offrir des performances défiant toute concurrence, avec des fonctions d'amélioration du son qui complètent les configurations cinématographiques personnelles des utilisateurs pour créer une expérience audiovisuelle immersive.

« Que ce soit pour une soirée cinéma à la maison ou une réunion d'amis en plein air, nous espérons offrir à nos clients une gamme de produits dotés de fonctions faciles à utiliser et puissantes qui leur permettent de créer des expériences cinématographiques ou musicales immersives », a déclaré Patrick, directeur du marketing chez Hisense South Africa.

Le haut-parleur Party Rock HP100 de Hisense présente un aspect tendance et accrocheur avec une finition noire élégante et des panneaux lumineux colorés autour de ses quatre haut-parleurs. Avec son système audio puissant et sa grande polyvalence, l'enceinte HP100 est conçue pour améliorer l'expérience de fête grâce à diverses fonctionnalités, notamment le mode Karaoké, cinq effets lumineux et cinq effets DJ.

La centrale sonore compacte, mais puissante, de la HP100 est équipée de deux woofers de 6,5 pouces et de deux tweeters de 2,5 pouces, suralimentés par sa puissance de sortie de 300 watts, et peut produire un son fort et net ainsi que des basses profondes et puissantes. Grâce à sa batterie d'une autonomie de 15 heures et à sa conception anti-éclaboussures IPX4, le HP100 permet aux utilisateurs de s'amuser toute la nuit, grâce aux jantes lumineuses éblouissantes qui ajoutent un effet électrisant à la scène musicale.

Les utilisateurs peuvent tirer parti des 340 watts de puissance maximale de l'AX5100G pour profiter d'une immersion totale dans la pièce, ainsi que de la prise en charge de Dolby Atmos® et de DTS : X® qui permet de transformer la musique, les films ou les jeux en un festin auditif surround d'un réalisme à couper le souffle.

Les barres de son AX5100G 5.1 canaux et AX3100G 3.1 canaux sont dotées de sept haut-parleurs qui transportent l'auditeur au centre de la scène musicale ou cinématographique, ainsi que d'un puissant subwoofer sans fil de 6,5 pouces qui produit des basses riches et puissantes, permettant aux utilisateurs de profiter des détails et de la profondeur exceptionnels de leurs morceaux et émissions préférés. Les deux modèles sont conçus pour plus de simplicité et de polyvalence, avec un design à montage mural et un large choix d'options de connectivité qui permettent aux utilisateurs de configurer facilement l'appareil en suivant des étapes d'installation simples.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1934888/image_5020023_32572150.jpg

SOURCE Hisense SA Sales Holdings (Pty) Ltd