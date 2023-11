Hisense lance une filiale CVC au Cap, en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, un nom bien connu en Afrique du Sud depuis plus de 15 ans, et Filibiz, l'agent des produits CVC (chauffage, ventilation et climatisation) de Hisense, ont célébré une étape importante le jeudi 9 novembre, à savoir le lancement au Cap de la première succursale sud-africaine de Hisense HVAC issue du partenariat. L'événement, qui s'est tenu à l'exquis domaine viticole de Bloemendal , a fourni un aperçu de première main de la technologie CVC, y compris des solutions écologiques et écoénergétiques, juste à temps pour la saison de climatisation à venir.

A snapshot of Hisense and Filibiz's partnership branch launch in Cape Town: a modern architectural marvel against the Bloemendal Wine Estate. Join industry leaders in shaping the future of heating and cooling solutions for homes and businesses. Hisense is making waves in South Africa, providing tailored HVAC excellence!

Ces dernières années, Hisense a travaillé à fermement ancrer sa présence en Afrique du Sud, offrant une vaste gamme d'appareils ménagers et de divertissement. Cette présence a été renforcée dans la catégorie CVC après que Filibiz soit devenu le distributeur sud-africain des produits de réfrigération et de climatisation, ainsi que de climatisations pour voitures particulières et des véhicules utilitaires légers de Hisense. La collaboration a été lancée au début de 2020, juste avant le début de la pandémie de COVID-19. Depuis, Filibiz s'est avéré un partenaire exemplaire, offrant systématiquement un professionnalisme hors pair et un service à la clientèle exceptionnel.

L'ouverture de cette nouvelle succursale s'inscrit dans la stratégie plus large d'Hisense pour le marché des équipements CVC en Afrique du Sud. Luna Nortje, vice-présidente adjointe de Hisense Afrique du Sud, a exprimé l'importance de cette expansion, déclarant : « Avec le lancement de la succursale du Cap, notre objectif principal est de renforcer la présence d'Hisense dans la région et d'offrir à nos précieux partenaires l'attention personnalisée qu'ils méritent à juste titre plus rapidement, ainsi qu'un accès accéléré à une large gamme d'équipements CVC et de pièces de rechange. »

Le partenariat est axé non seulement autour de l'innovation, mais également sur un engagement en faveur de la durabilité de l'environnement. Les solutions CVC de Hisense privilégient l'efficacité énergétique, réduisent l'empreinte carbone et contribuent à un avenir plus vert pour l'industrie CVC en Afrique du Sud. À l'heure où le changement climatique et l'efficacité énergétique deviennent des préoccupations mondiales majeures, Hisense et Filibiz sont à l'avant-garde de la fourniture de solutions responsables et durables.

Hisense HVAC établit sa présence de manière significative sur le continent africain, en élargissant son empreinte dans la région, y compris à Maurice, Madagascar et aux Seychelles. Filibiz et Hisense sont confiants dans la qualité et l'innovation que les appareils de climatisation de Hisense sont capables d'apporter au domaine du CVC en Afrique. Grâce à sa longue histoire, à ses solides capacités de recherche et développement, à ses installations de fabrication à la pointe de la technologie et à ses systèmes d'assurance qualité rigoureux, Hisense est en mesure de garantir la fourniture de solutions énergétiques fiables et hautement efficaces.

Pour découvrir les nombreuses offres de produits, les services et l'assistance technique de Hisense HVAC, visitez le site web officiel à l'adresse https://www.hisenseairconsa.co.za/