Hisense prináša veľké úspory v kampani „UNLOCK FOR BLACK FRIDAY".

QINGDAO, Čína, 15. novembra 2024 /PRNewswire/ – Po roku spoluprác v štýle „Big Bang" vrátane oficiálneho televízora pre hru „Black Myth: Wukong", kompatibility Laser Cinema pre Xbox a sponzorstva svetovej triedy od futbalu po basketbal, prináša teraz Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, spotrebiteľom radosť „veľkými úsporami" pri spustení koncoročnej kampane „UNLOCK FOR BLACK FRIDAY". Ak hľadáte televízor, ktorý vám prinesie vzrušujúci zážitok z akčných filmov, videohier a športových programov, neexistuje lepšia voľba ako Hisense!

Jeden z prémiových radov televízorov Hisense, špičkový U7N ULED MiniLED TV, ponúka integrovanú obnovovaciu frekvenciu 144 Hz pre plynulé hranie s pokročilými funkciami, ako sú ALLM, FreeSync Premium Pro a HDMI 2.1. Zažite úchvatný vizuál s Dolby Vision a Dolby Atmos, zatiaľ čo špičkový jas až 1 500 nitov a pokročilá zobrazovacia technológia Quantum Dot Color zaručujú verné vykreslenie každého detailu. Hi-View Engine PRO vylepšuje audio-vizuál pomocou 4K upscalingu a zdokonalenia farieb, zatiaľ čo integrovaný subwoofer zaistí hlboké basy. Okrem toho si spotrebitelia môžu vybrať zo širokej škály možností, ktoré vyhovujú ich rozpočtu a preferenciám, vrátane U6/U8 ULED MiniLED TV, QLED TV série A7 a E7 PRO QLED TV.

Vychutnajte si „laserové a filmové večery" s PX3 Laser Cinema „Designed for Xbox", vytvorené pre nadšencov domáceho kina, ktoré sa môže pochváliť nastaviteľnou veľkosťou obrazovky od 80 do 150 palcov a špičkovou kvalitou obrazu vďaka LPU™ a trojfarebnej laserovej projekčnej technológii TriChroma™. Algoritmy Pro AI v reálnom čase automaticky optimalizujú jas detekciou okolitého svetla a sledovaného obsahu, zatiaľ čo AI 4K Upscaling okamžite zvýši ostrosť obrazu. Vďaka jasu 3 000 ANSI lúmenov, Dolby Vision, natívnemu kontrastu 3 000:1 a 50-wattovým reproduktorom Harman Kardon prináša PX3 Laser Cinema audio-vizuálny zážitok ako v kine. Vychutnajte si plynulé hranie hier s obnovovacou frekvenciou až 240 Hz a herným režimom. Vyberte si z ponuky kampane, ktorá zahŕňa PX3 a ďalšie produkty Laser UST.

Doprajte si 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra „Designed for Xbox", najpokročilejší čistý trojfarebný laser Hisense z celej ponuky. C2 Ultra poskytuje prvotriednu kvalitu obrazu vyššej úrovne so 110 % BT.2020 super širokým farebným gamutom, jasom 3 000 ANSI lúmenov a certifikáciou IMAX Enhanced s Dolby Vision, ktorá ponúka skutočne pohlcujúci filmový zážitok. Vychutnajte si plynulé, hyper-rýchle intenzívne hranie hier vďaka plynulým funkciám automatickej kalibrácie, režimu Auto-Low Latency Mode, technológii MEMC a hernému režimu s obnovovacou frekvenciou až 240 snímok za sekundu, ktorá poskytuje ostro čistý obraz, a to všetko doplnené úžasným zvukom vďaka audio systému JBL a zabudovanému subwooferu.

Všetky špeciálne ponuky sú dostupné prostredníctvom rôznych online a offline kanálov, vrátane Amazonu, s veľkými úsporami, darčekmi zadarmo a ďalšími prekvapeniami!

