Hisense lance la campagne « UNLOCK FOR BLACK FRIDAY » qui permet de réaliser de grandes économies.

QINGDAO, Chine, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Après une année de collaborations B« ig Bang », dont « Black Myth : Wukong », la télévision officielle, le Laser Cinema , la compatibilité Xbox et des parrainages de classe mondiale, du football au basket-ball, Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, ravit maintenant les consommateurs en leur proposant de « grandes économies » pour lancer sa campagne de fin d'année « UNLOCK FOR BLACK FRIDAY » (déverrouillage pour le vendredi noir). Si vous êtes à la recherche d'un téléviseur qui vous fera vivre une expérience palpitante avec des films d'action, des jeux vidéo et des programmes sportifs, il n'y a pas de meilleur choix que Hisense !

L'un des téléviseurs haut de gamme de Hisense, le U7N ULED MiniLED TV, offre un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz pour des jeux fluides avec des fonctions avancées comme ALLM, FreeSync Premium Pro, et HDMI 2.1. Découvrez des images à couper le souffle grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos, tandis que la luminosité maximale de 1 500 nits et la technologie d'affichage avancée Quantum Dot Color garantissent un rendu fidèle des moindres détails. Le Hi-View Engine PRO améliore l'audiovisuel grâce à l'upscaling 4K et à l'amélioration des couleurs, tandis que le caisson de basse intégré offre des basses profondes. En outre, les consommateurs peuvent trouver un large éventail d'options adaptées à leur budget et à leurs préférences, notamment les téléviseurs U6/U8 ULED MiniLED, les téléviseurs QLED de la série A7 et les téléviseurs QLED de la série E7 PRO .

Profitez des lumières laser et des nuits cinématographiques avec le « Designed for Xbox » PX3 Laser Cinema, conçu pour les amateurs de cinéma à domicile, doté d'un écran réglable de 80 à 150 pouces et d'une qualité d'image exceptionnelle grâce aux technologies de projection laser LPU™ et TriChroma™ à trois couleurs. Les algorithmes Pro AI en temps réel optimisent automatiquement la luminosité en détectant la lumière ambiante et votre contenu, tandis que l'Upscaling AI 4K améliore instantanément la clarté de l'image. Avec une luminosité de 3 000 lumens ANSI, Dolby Vision, un contraste natif de 3 000:1 et des haut-parleurs Harman Kardon de 50 watts, le PX3 Laser Cinema offre une expérience audiovisuelle cinématographique. Profitez d'un jeu fluide grâce au taux de rafraîchissement de 240 Hz et au mode Jeu. Choisissez parmi une gamme de campagnes comprenant le PX3 ou d'autres produits Laser UST.

Offrez-vous le « Designed for Xbox » 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra, le laser pur tricolore le plus avancé jamais conçu par Hisense. Le C2 Ultra offre une qualité d'image haut de gamme, de niveau supérieur, avec une gamme de couleurs super large BT.2020 de 110 %, une luminosité de 3 000 ANSI Lumens et une certification IMAX Enhanced avec Dolby Vision, offrant une expérience cinématographique véritablement immersive. Profitez de jeux intensifs fluides et hyper rapides grâce aux fonctions d'auto-calibration transparentes, au mode Auto-Low Latency, à la technologie MEMC et au mode Jeu, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 images par seconde pour des images d'une grande clarté, le tout agrémenté d'un son époustouflant fourni par le système audio JBL et le caisson de basse intégré.

Toutes les offres spéciales sont disponibles par le biais d'une variété de canaux en ligne et hors ligne, y compris Amazon, avec des économies importantes, des cadeaux gratuits et plus encore !

