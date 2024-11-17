Hisense объявляет большие скидки в рамках кампании UNLOCK FOR BLACK FRIDAY

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Hisense

Nov 17, 2024, 00:34 ET

ЦИНДАО, Китай, 17 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- После года громких совместных проектов, включая статус официального телевизора для игры «Black Myth: Wukong», подтверждение совместимости Laser Cinema с Xbox и спонсорство спортивных событий мирового класса, от футбола до баскетбола, компания Hisense, ведущий мировой бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, теперь радует потребителей «большими скидками» в начале предновогодней кампании UNLOCK FOR BLACK FRIDAY. Если вы ищете телевизор, который подарит вам захватывающие впечатления от боевиков, видеоигр и спортивных программ, телевизор Hisense подойдет вам лучше всего!

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Hisense Kicks-off Year-end Campaign with Big Savings
Hisense Kicks-off Year-end Campaign with Big Savings

Одна из первоклассных линеек телевизоров Hisense, U7N с экраном ULED MiniLED, предлагает собственную частоту обновления экрана 144 Гц для плавной игры с расширенными функциями, такими как ALLM, FreeSync Premium Pro и HDMI 2.1. Наслаждайтесь захватывающими визуальными эффектами Dolby Vision и Dolby Atmos, а пиковая яркость до 1500 нит и передовая экранная технология Quantum Dot Color гарантируют точное отображение каждой детали. Процессор Hi-View Engine PRO улучшает качество звука и изображения с повышением разрешения до 4K и коррекцией цвета, а встроенный сабвуфер обеспечивает глубокое звучание басов. Кроме того, потребителям предлагается широкий выбор вариантов, в зависимости от их бюджета и предпочтений, включая U6/U8 ULED MiniLED TV, QLED TV серии A7, а также E7 PRO QLED TV.

Наслаждайтесь «лазерными огнями и ночами в кино» с лазерным кинотеатром PX3, «разработанным для Xbox», который специально создан для любителей домашних кинотеатров, с регулируемым размером экрана от 80 до 150 дюймов и первоклассным качеством изображения благодаря лазерному модулю LPU™ и технологии трехцветной лазерной проекции TriChroma™. Алгоритмы Real-time Pro AI автоматически оптимизируют яркость с учетом окружающего освещения и просматриваемого контента, а функция AI 4K Upscaling мгновенно повышает четкость изображения. Благодаря яркости 3000 люмен ANSI, технологии Dolby Vision, собственной контрастности экрана 3000:1 и динамикам Harman Kardon мощностью 50 Вт, лазерный кинотеатр PX3 обеспечивает аудиовизуальные впечатления как в кинотеатре. Наслаждайтесь плавной игрой за счет частоты обновления до 240 Гц и игрового режима. Выберите из участвующего в кампании модельного ряда, который включает модель PX3 или другие продукты Laser UST.

Побалуйте себя «разработанным для Xbox» лазерным мини-проектором C2 Ultra с разрешением 4K — самым передовым проектором Hisense с трехцветным лазером. Проектор C2 Ultra обеспечивает качество изображения премиум-класса нового уровня, с суперширокой цветовой гаммой 110 % BT.2020, яркостью 3000 люменов ANSI и сертификацией IMAX Enhanced с Dolby Vision, предлагая захватывающие впечатления настоящего кинотеатра. Наслаждайтесь плавным, сверхбыстрым насыщенным геймплеем благодаря функциям автоматической калибровки, режиму автоматической малой задержки, технологии MEMC и игровому режиму с частотой обновления до 240 кадров в секунду, которые обеспечивают четкое изображение. Все это дополняется потрясающим звуком, обеспечиваемым аудиосистемой JBL и встроенным сабвуфером.

Все специальные предложения доступны через разные онлайн- и офлайн-каналы, включая Amazon, с большими скидками, бесплатными подарками и не только!

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2558788/Hisense_Kicks_off_Year_end_Campaign_Big_Savings.jpg

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