Hisense transforme le divertissement à domicile avec le lancement en Afrique de son téléviseur emblématique, l'U9G 4K Mini-LED

Utilisant une technologie de rétroéclairage unique et plus de 180 zones de gradation locales, le Hisense U9G produit des noirs plus profonds et un contraste époustouflant avec sa technologie de contrôle de rétroéclairage à l'échelle millimétrique. Contrairement aux LED traditionnelles, les mini-LED ont des zones gradables qui sont beaucoup plus petites et fournissent un contrôle plus granulaire sur les images pour améliorer la luminosité globale, les couleurs et le contraste.

En outre, l'U9G utilise la technologie Quantum Dot Colour de Hisense pour étendre la gamme de couleurs et afficher plus d'un milliard de nuances de couleurs avec une précision vive. Combiné avec son magnifique écran de 120 Hz de 75 pouces, 1 000 nits de luminosité maximale et la technologie de gradation locale complète de Hisense, l'U9G permet l'affichage d'images vraiment précises et dynamiques.

Avec plus de contenus africains en streaming en ligne, l'U9G porte l'expérience du home cinéma à un niveau supérieur avec IMAX Enhanced, un écosystème révolutionnaire qui permet aux familles de libérer la puissance de l'échelle, du son et de l'image signature d'IMAX à domicile. IMAX Enhanced combine le contenu numérique remasterisé 4K HDR et les technologies audio DTS pour des couleurs étonnantes, un contraste élevé, une clarté supérieure et un son incroyable - le tout sans avoir à sortir de chez soi.

L'U9G est également doté de la technologie d'optimisation des images IA, qui reconnaît intelligemment les scénarios en temps réel afin que les téléspectateurs puissent tirer le meilleur parti de leur contenu. Grâce à l'IA, le téléviseur capture instantanément chaque trame de l'image et tout signal d'entrée vidéo, puis identifie et optimise automatiquement les paramètres de qualité d'image. Qu'il s'agisse de paysages, de sports, de dessins animés ou de visages, l'U9G ajuste l'affichage pour rendre l'expérience visuelle aussi riche et captivante que possible.

Les autres caractéristiques comprennent une télécommande de commande vocale intelligente pour des opérations rapides et pratiques; et Game Mode Pro, qui permet aux joueurs de profiter de réponses instantanées avec le mode de faible latence automatique et un VRR continu pour minimiser le décalage d'entrée, la gigue et la déchirure de l'écran.

Le téléviseur U9G peut être acheté dans les magasins Takealot et New World en Afrique du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1741196/image_1.jpg

SOURCE Hisense SA Sales Holdings (Pty) Ltd