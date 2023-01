HISPANIC UNITY OF FLORIDA UNA VEZ MÁS ESTÁ BRINDANDO SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATUITOS / SIN COSTO, EN PERSONA, EN VARIAS UBICACIONES EN EL CONDADO DE BROWARD COMENZANDO EL 23 DE ENERO, 2023 HASTA EL 18 DE ABRIL, 2023

Ahora en su vigésimo año, el programa de Asistencia Voluntaria a los Contribuyentes (VITA por sus siglas en inglés) también ofrece una versión virtual del programa disponible a partir del 23 de enero, 2023.

HOLLYWOOD, Fla., 23 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hispanic Unity of Florida (HUF), una organización sin fines de lucro, con sede en Hollywood, establecida hace 40 años sirviendo a familias trabajadoras, diversas y multiculturales que provienen de los Estados Unidos y de más de 30 países. HUF anuncia que el exitoso programa Broward Tax Pro/VITA (Volunteer in Tax Assistance) nuevamente está disponible completamente en PERSONA. Este año el programa está disponible en inglés, español, haitiano-criollo y portugués.

También este año, HUF se asocia con United Way, una organización sin fines de lucro nacional que creó la plataforma digital, Myfreetaxes.com.

Desde el 2003, HUF ha colaborado con más de tres docenas de socios comunitarios para proporcionar servicios de preparación de impuestos gratuitos y sin costo a miles de residentes calificados del Condado de Broward a través de su programa Broward Tax Pro / (VITA) impulsado por voluntarios y socios. Durante la temporada de impuestos del 2021, más de 2,800 familias e individuos del condado de Broward aprovecharon el programa Broward Tax Pro / VITA y sus impuestos sobre la renta fueron preparados por profesionales de impuestos certificados. Se reembolsaron más de $4.4 millones a familias trabajadoras, y se ahorraron cerca de $600,000 en tarifas de preparación de impuestos.

"Hispanic Unity of Florida se enorgullece de proporcionar el programa Broward Tax Pro/VITA a nuestros amigos y vecinos en el condado", dijo Felipe Pinzón, presidente y director ejecutivo de Hispanic Unity of Florida. "Es una excelente oportunidad para que las personas y las familias obtengan el reembolso más alto para el cual califican y ahorren en los costos de preparación de impuestos".

Para calificar para el programa sin costo/gratuito, las familias o individuos del Condado de Broward deben ganar menos de $66,000 por año. Los clientes que cumplan con este requisito tendrán la experiencia de un profesional experto en impuestos y certificado por el IRS para preparar su declaración de impuestos. Además, los clientes recibirán apoyo y asistencia con cualquier pregunta en general sobre impuestos en inglés, español, haitiano-criollo o portugués.

Los contribuyentes calificados del Condado de Broward también tienen la opción de utilizar la versión virtual/en línea de este programa visitando Myfreetaxes.com donde pueden subir a su computadora, de forma segura, sus documentos tributarios. Para facilitar el acceso, el enlace anterior está disponible en el sitio web de Broward Tax Pro: www.Vitataxesfree.org

"Sabemos que algunas personas siguen siendo cautelosas con respecto a las reuniones en persona y los espacios públicos", agregó Pinzón. "Por esta razón, HUF se ha asociado con United Way, una organización para proporcionar una opción virtual para la preparación de impuestos".

Acerca de Hispanic Unity of Florida, Inc. (HUF)

Hispanic Unity of Florida (HUF) fue fundada en 1982 por líderes comunitarios para guiar a los recién llegados a los Estados Unidos en su viaje hacia su sueño americano y facilitar el proceso de aculturación. Hoy en día, HUF es una organización sin ánimo de lucro o el 501(c) (3) más grande del condado de Broward dedicado a la población inmigrante. Con 12 programas y más de 30 servicios ofrecidos en tres idiomas, esta agencia sirve a la diversa comunidad del sur de la Florida. Desde su creación, HUF ha ayudado a más de 520,000 personas.

