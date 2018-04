Hispanicize 2018 revela agenda del sector de las relaciones públicas en sociedad con la Asociación Hispana de Relaciones Públicas (HPRA)

"La agenda de este año y la feria laboral nacional para profesionales de las comunicaciones que la acompaña representan la mayor presencia de la industria hispana de las relaciones públicas en el evento en cinco años y es un símbolo de la renovada asociación entre el Hispanicize Media Group y HPRA", dijo Manny Ruiz, fundador del Hispanicize Media Group y del evento Hispanicize.

Verónica Potes, presidenta nacional de la HPRA, agregó: "La Junta Nacional de la HPRA también está maravillada de renovar nuestra asociación estratégica con el Hispanicize Media Group. Hispanicize es uno de los eventos más esperados del año y reforzar la importancia de las relaciones públicas garantizará el crecimiento saludable de la práctica en las décadas venideras".

La Exhibición de la Industria Hispana de las Relaciones Públicas de este año abarca las siguientes sesiones:

Marcas e Influenciadores: un romance

No comenzó como un amor del Día de San Valentín, pero la relación entre influenciadores, marcas y agencias definitivamente ha evolucionado. Observamos el estado del gran romance de los medios sociales.

Conozca los medios

Reporteros, productores y editores del más alto nivel ofrecen ideas y estrategias de venta aplicables que ayudan a los profesionales de las relaciones públicas en el mercado hispano a conseguir cobertura de marca para sus clientes.

McDonald's: estudio de caso (presentado por Boden)

Creando reputación de marca e impulsando el tráfico entre los consumidores hispanos

Profesionales de relaciones públicas del futuro

¿Cuáles son las tendencias, los conocimientos y los talentos que están moldeando la práctica de las relaciones públicas? ¿Cómo pueden los profesionales prepararse y adaptarse a la evolución del panorama de los medios? ¿El término "relaciones públicas" sigue siendo relevante mientras la narración digital y la atención social son una parte cada vez mayor de la caja de herramientas profesional? Escuchamos comentarios de las agencias, las corporaciones y los medios mientras profundizamos en el futuro de las relaciones públicas.

En la Exhibición de la Industria Hispana de las Relaciones Públicas de este año participan los siguientes conferencistas:

Productores y editores de asignación nacionales de Univision, Telemundo, BeIN Sports y CNN; Carmen Ordóñez, experta en Estilo En el Aire, vocera y fundadora de Viva Fashion; Mariela Bagnato, artista de Maquillaje de Celebridades e influenciadora de belleza, Encuentra tu Belleza; Julissa Bonfante, directora de Publicidad, Digital, Univision Communications Inc.; María Amor, vicepresidenta de Havas FORMULATIN; Selymar Colón, directora editorial, de Video, Social e Integración, Univision Communications Inc.; Mayra Ramallo, EME de Mujer; Andy Checo, vicepresidente adjunto de Havas FORMULATIN; Nathaly Renderos, supervisora de Reputación y Relaciones Públicas de Marca, McDonald's; Carla Zappala, asociada principal de Relaciones Públicas, BODEN; Mike Valdés-Fauli, CEO, Pinta; Will Freyre, director de Innovación, WOW MKTG; y Rosemary Ravinal, vicepresidenta de Entretenimiento y Relaciones Públicas del Consumidor de Univision Communications Inc.

Además de la Exhibición de la Industria Hispana de las Relaciones Públicas, los profesionales de las relaciones públicas también están pronunciando discursos o haciendo presentaciones en la Cumbre de Diversidad y CMO de Hispanicize, entre ellos Richard Edelman, CEO de Edelman; Oscar Suris, director de Comunicaciones Corporativas, ‎Wells Fargo & Company; Jorge Plasencia, presidente de República; Alexander Jutkowitz, cofundador, GROUP SJR y Truffle Pig, CEO de Hill+Knowlton Strategies U.S.; Mike Valdés-Fauli, presidente, Pinta; y Kety Esquivel, vicepresidenta superior de la Práctica de Tecnología y del Consumidor Hispano de los Estados Unidos, Edelman; Mary Ann Gómez, CEO, Instituto del Liderazgo Hispano del Congreso.

Como parte del apartado de relaciones públicas, la Sección de Miami de la Sociedad de Relaciones Públicas de los Estados Unidos (Public Relations Society of America) está colaborando en la producción de la Feria de Carreras y Empleos en Marketing y Comunicaciones de Hispanicize del evento el miércoles 18 de abril, de 1 a 5:30 p.m. (Los profesionales y los solicitantes de pasantías pueden presentar su información a posibles empleadores AQUÍ).

PATROCINADORES DEL EVENTO

El patrocinador insignia de Hispanicize 2018 es Prudential Financial. Otros patrocinadores son Toyota, Universal Studios Orlando, HP, Microsoft, CNN, CNN en Español, Facebook, Amazon, Carnival Corporation, Wells Fargo, Walmart, United Airlines, República, Edelman, Publicis Groupe, Regions Bank, Cantu, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami, El Hint, Visit Philly, Israel Tourism, Telemundo, Microsoft, AARP, Suave, el Museo Latino, Revolver, HCode Media, Cesare Salerno, Ford Fund, Gil Media Co, Boden, Havas Formulatin, NASCAR, SBS/La Music, Vioss, Otter Box, Anomaly, la Ciudad de Miami, Octopus Advertising Group, NBC News, CS Media Group, Egami Consulting, Calvert Foundation, Vioss, The Wharf, Creativas Group, Wow Mktg, The Graspa Group, Hispanicize Wire, InkLink Marketing, la AIDS Health Foundation y Sensis.

INFORMACIÓN DE PATROCINIO

Se puede obtener información sobre patrocinios para la feria de carreras y Hispanicize 2018 enviando un correo electrónico a sponsorships@Hispanicize.com (ver el video de recapitulación de Hispanicize 2017 aquí: https://www.youtube.com/watch?v=fwvOwG5KVO4&t=25s).

Acerca del Evento Hispanicize

Ahora en su noveno año, la Semana Hispanicize 2018 (www.HispanicizeEvent.com) (#Hispz18) es el mayor evento icónico anual para los latinos que marcan tendencias y generan noticias en la creación de contenido digital, el periodismo, el marketing, el entretenimiento y las empresas de tecnología.

Se espera que Hispanicize 2018 atraiga a más de 2,500 de los profesionales latinos más influyentes del país en los sectores de creación de contenido digital, periodismo, música, marketing, cine y negocios durante cuatro días. El evento tendrá lugar en el hotel JW Marriott Marquis, en el downtown de Miami, del 17 al 19 de abril de 2018.

El evento Hispanicize es una plataforma de lanzamiento para esfuerzos creativos, nuevos productos, tecnologías, campañas de marketing, películas, libros y más dirigidos a los latinos en los Estados Unidos y Puerto Rico.

El evento Hispanicize es propiedad y está bajo la administración de Hispanicize Media Group, LLC, la empresa matriz de DiMe Media, Hispanic Kitchen, Latina Moms y el Hispanic PR Blog.

El Evento Hispanicize se puede encontrar en Facebook https://www.facebook.com/Hispanicize, Instagram (@HispanicizeEvent) y Twitter (@Hispanicize).

Acerca de la Hispanic Public Relations Association (HPRA)

La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (Hispanic Public Relations Association, HPRA), establecida en 1984, es la principal organización de profesionales de relaciones públicas hispanos en los Estados Unidos. La HPRA es un recurso para los profesionales de las comunicaciones y las personas que buscan conocimientos sobre el mercado hispano. La HPRA se dedica al reconocimiento y el progreso de los hispanos en el ámbito de las relaciones públicas por medio de programas, seminarios de desarrollo profesional y la creación de redes de contactos durante todo el año. La HPRA organiza uno de los eventos y premios de la industria anuales más esperados: los Premios HPRA Bravo, que reconocen a las campañas más destacadas del mercado. La organización nacional busca satisfacer las necesidades profesionales del creciente número de profesionales hispanos que trabajan en las relaciones públicas, como independientes o en agencias en los Estados Unidos. La organización HPRA nacional, sus secciones establecidas y las secciones en proceso de formación, están allanando el camino para la próxima fase de crecimiento y evolución del sector de las relaciones públicas, especialmente en el espacio del mercado hispano. Para más información, visite www.hpra-usa.org.

