HiStone lança novo dispositivo ERA HK960 POS para revolucionar os mercados de varejo e hospitalidade

NOVA YORK, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O ERA HK960, seu modelo de PDV de última geração, desenvolvido para melhorar drasticamente a satisfação do cliente por meio da capacitação de empresas com serviços de PDV mais flexíveis, eficientes e seguros. A funcionalidade aprimorada do HK960, juntamente com design de ponta, é orientada para atender às expectativas dos funcionários e clientes, ao mesmo tempo em que promove melhores experiências de usuário e de compra. O PDV carro-chefe HK960 foi desenvolvido para atingir o principal objetivo de negócios de varejo e de hospitalidade — evitar longas horas de operação, tornando o atendimento ao cliente mais rápido do que nunca.

"Os clientes evoluem porque precisam de serviços mais seguros e personalizados que gerem mais valor para suas experiências de compra", disse Roberto Campos-Granados, diretor de desenvolvimento de negócios da HiStone. "Este novo paradigma nos estimula a oferecer as soluções de PDV mais eficientes e prontas para o mercado que geram crescimento de negócios e proporcionam satisfação ao cliente."

Moldura ultrafina combinada com alto brilho

A moldura ultrafina de apenas 1,1 cm confere à tela um aspecto elegante e atual, bem desta época.

As bordas do modelo são de apenas 1 cm e 1,5 cm. É por isso que a razão da tela é de 82% — a HiStone oferece à sua equipe o mais alto campo de visão possível.

A atualização tecnológica é mais confortável para os olhos.

Recursos de desempenho de alto nível em uma caixa pequena e elegante

O modelo tem o Intel Tiger Lake UP3, a 11ª geração de CPU da Intel. O i3-1115G4E com uma frequência de relógio de 2,2 GHz a 3,9 GHz é suficientemente potente, sendo muito mais eficiente para as operações cotidianas em longo prazo. O HK960 tem uma das maiores velocidades turbo (até 4,2 GHz).

Além disso, o modelo de tecnologia inovadora recebe características aprimoradas de DDR: frequência de relógio de 3200 MHz e largura de banda de 31 Gb/s. A velocidade de resposta está entre as características principais das máquinas de PDV - alguns segundos são inteiramente suficientes para abrir o aplicativo, exibir as páginas e concluir a tarefa.

Uso ultrasseguro

A HiStone entende a importância da segurança mais alta e rigorosa; é por isso que o modelo carro-chefe utiliza uma conexão dupla de porta LAN. A HiStone equipou sua máquina de PDV ultramoderna com tempo médio entre falhas de 50 mil horas. E isso parece algo bastante impressionante.

Sobre a HiStone

A HiStone está entre as principais desenvolvedoras de soluções de varejo e hospitalidade conhecidas mundialmente, com mais de 30 anos de experiência no mercado. PDVs All-in-one, sistemas de PDV de mesa e móveis, pontos de autoatendimento e outros produtos estão disponíveis para negócios. Saiba mais em https://www.hics.histonetec.com

