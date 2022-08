HiStone lance le nouvel appareil de point de vente ERA HK960 pour révolutionner les marchés de la vente au détail et de l'hôtellerie

NEW YORK, 8 août 2022 /PRNewswire/ -- ERA HK960, son modèle de terminal de point de vente de nouvelle génération, est conçu pour améliorer considérablement la satisfaction des clients en permettant aux entreprises de bénéficier de services de point de vente plus flexibles, plus efficaces et plus sûrs. La fonctionnalité améliorée et riche en fonctionnalités de le HK960, associée à un design haut de gamme, vise à répondre aux attentes des employés et des clients tout en améliorant l'expérience des utilisateurs et des acheteurs. Le produit de terminal de point de vente phare HK960 a été développé pour atteindre l'objectif principal du commerce de détail et de l'hôtellerie : éviter les longues heures de travail et rendre le service à la clientèle plus rapide que jamais.

« Les clients évoluent car ils ont besoin de services plus sécurisés et personnalisés qui apportent plus de valeur à leurs expériences d'achat », a déclaré Alex Barannik, directeur du développement commercial chez HiStone. « Ce nouveau paradigme nous stimule à fournir les solutions de point de vente les plus efficaces, prêtes pour le marché, qui génèrent de la croissance commerciale et apportent de la satisfaction aux clients. »

Cadre ultra-fin combiné à une haute luminosité

Le cadre ultrafin de seulement 1,1 cm donne à l'écran un aspect élégant et correspond à l'époque.

Les bords du modèle sont de 1 cm et 1,5 cm seulement ; c'est pourquoi le rapport d'écran est de 82 % - HiStone offre à votre personnel le plus grand champ de vision possible.

La mise à jour technologique est plus confortable pour les yeux.

Des fonctions de puissance de haut niveau dans un boîtier petit et élégant

Ce modèle est équipé du processeur Intel Tiger Lake UP3, la 11e génération de processeurs d'Intel. Le i3-1115G4E avec une vitesse d'horloge de 2,2 GHz à 3,9 GHz est suffisamment puissant, étant beaucoup plus efficace pour les opérations quotidiennes à long terme. Le HK960 possède l'une des vitesses turbo les plus élevées (jusqu'à 4,2 Ghz).

De plus, le modèle innovant sur le plan technologique bénéficie de caractéristiques DDR améliorées : vitesse d'horloge de 3 200 MHz et bande passante de 31 Gb/s. La vitesse de réponse est l'une des principales caractéristiques des terminaux de paiement : quelques secondes suffisent pour ouvrir l'application, afficher les pages et effectuer le règlement.

Utilisation ultra-sécurisée

HiStone comprend l'importance d'une sécurité maximale et étanche ; c'est pourquoi le modèle phare utilise une double connexion LAN Port. HiStone a équipé son automate ultramoderne d'un temps moyen entre défaillances de 50 000 heures. Et cela semble assez impressionnant.

À propos de HiStone

HiStone est l'un des principaux développeurs mondiaux de solutions pour le commerce de détail et l'hôtellerie, avec plus de 30 ans d'expérience sur le marché. Des systèmes de terminaux de point de vente tout-en-un, en boîte et portables, des caisses automatiques et d'autres produits sont disponibles pour les entreprises. Pour en savoir plus, https://www.hics.histonetec.com

