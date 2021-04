Hitachi adquirirá GlobalLogic, una empresa líder en servicios de ingeniería digital con sede en los Estados Unidos

La adquisición acelerará la transformación digital de la infraestructura social a escala mundial al alinear los servicios avanzados de ingeniería digital de GlobalLogic con la cartera Lumada de Hitachi

TOKIO, 2 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, "Hitachi") anunció hoy que adquirirá GlobalLogic Inc. (presidente y director ejecutivo: Shashank Samant, "GlobalLogic"), una empresa líder de servicios de ingeniería digital con sede en los Estados Unidos. La adquisición se basa en el acuerdo definitivo firmado entre Hitachi Global Digital Holdings Corporation ("HGDH"), una subsidiaria en los Estados Unidos, una entidad de propósito especial (SPC) establecida por HGDH para la adquisición, y GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc., la empresa matriz de GlobalLogic. La transacción está sujeta a las condiciones y aprobaciones reglamentarias habituales, y se espera que se complete a finales de julio de 2021.

A través de la adquisición, Hitachi espera incorporar las capacidades avanzadas de ingeniería digital de GlobalLogic, y su sólida base de clientes, incluidas las principales empresas de tecnología, para fortalecer el portafolio digital de "Lumada"*1. Hitachi Vantara LLC, una subsidiaria de Hitachi con sede en los Estados Unidos al igual que su infraestructura digital, gestión de datos y negocio de soluciones digitales, desempeña un papel clave en el impulso del crecimiento comercial de Lumada en el mercado global.

La adquisición creará sinergias en los cinco sectores de Hitachi: TI, energía, industria, movilidad y vida inteligente, y en el negocio de sistemas automotrices (Hitachi Astemo) al acelerar la transformación digital avanzada de la infraestructura social, como los ferrocarriles, la energía y la atención de la salud a escala mundial. A través de su negocio de innovación social valiéndose de la creación colaborativa con los clientes, Hitachi tiene como objetivo aumentar el valor social, ambiental y económico para sus clientes y lograr una sociedad sustentable.

*1 Lumada es el nombre de las soluciones y servicios digitales avanzados de Hitachi para convertir los datos en conocimientos que impulsan la transformación digital de la infraestructura social.

Con sede en Silicon Valley, GlobalLogic es una empresa líder en el mercado de servicios de ingeniería digital de rápido crecimiento. Con más de 20.000 profesionales en 14 países, GlobalLogic opera estudios de diseño y centros de ingeniería de productos de software en todo el mundo.

GlobalLogic es poseedora de tecnología avanzada de ingeniería de productos de software "chip-to-cloud", además de habilidades de diseño de experiencia y conocimiento en la industria vertical. Al combinar estas capacidades, GlobalLogic ayuda a los clientes a impulsar nuevos flujos de ingresos con un valor incremental para sus clientes al diseñar y desarrollar software innovador que potencia productos, plataformas y experiencias digitales. La empresa cuenta con una sólida base de clientes con más de 400 clientes, compuestos por líderes del mercado y marcas de renombre que abarcan industrias clave como la de las comunicaciones, servicios financieros, automotrices, ciencias de la vida y la salud, tecnología, medios de comunicación y entretenimiento, y manufacturera.

La inversión en transformación digital (DX) está creciendo a un ritmo acelerado a nivel mundial. International Data Corporation (IDC) predice que el 65 % del PIB global será digitalizado para 2022, impulsado por productos y servicios de empresas que se han transformado digitalmente. *2

Además, según Zinnov (una empresa de investigación y asesoramiento que se especializa en Ingeniería de productos y transformación digital), el mercado potencial total para la ingeniería digital aumentará a 1.1 billones de dólares estadounidenses en 2025, incrementándose a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 19 %.*3

*2 Fuente: Comunicado de prensa de IDC del 29 de octubre de 2020: IDC revela predicciones para la transformación digital mundial en el 2021; 65 % del PIB mundial digitalizado para 2022, lo que impulsa más de 6.8 billones de dólares en inversiones directas para la transformación digital de 2020 a 2023

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420 *3 Fuente: Zinnov Zones for Engineering y R&D Services Research (diapositiva 3)https://zinnov.com/zinnov-zones-engineering-rd-services-2019/

Estas cifras no incluyen el efecto de la COVID-19.

La transformación digital sigue siendo una prioridad para las organizaciones de todo el mundo, y la pandemia de la COVID-19 solo ha ampliado la demanda de los nuevos modelos comerciales impulsados por los datos, las experiencias de los clientes y los ecosistemas conectados. Sin embargo, muchas organizaciones carecen de los conocimientos y la experiencia para diseñar e implementar nuevas plataformas digitales. También se enfrentan al desafío de la escasez de las habilidades necesarias para construir productos nativos digitales, y para diseñar nuevos modelos de interacción y experiencias digitales, como las nuevas formas digitales de hacer comprar o los nuevos modelos para ofrecer y recibir cuidados de la salud. En este contexto, la demanda de servicios de GlobalLogic está creciendo rápidamente, y la empresa combinada tiene un mayor acceso a esta enorme oportunidad de mercado.

Hitachi ha estado promoviendo iniciativas para transformar y proporcionar una infraestructura social más avanzada e inteligente, como el ferrocarril y la energía, utilizando su tecnología digital, con el objetivo de transformarse en un líder mundial en el negocio de la innovación social. Como parte de su Plan de gestión de mitad de período de 2021, Hitachi se comprometió previamente a realizar inversiones de crecimiento de 1 billón de yenes en el sector de TI*4, principalmente a través de Hitachi Vantara, para fortalecer las capacidades digitales, incluyendo productos digitales, soluciones, asociaciones, capacidades de atención al cliente y entrega de productos. GlobalLogic será una parte integral y un motor de crecimiento del portafolio de soluciones y servicios digitales Lumada de Hitachi.

*4 Hitachi, Ltd., material de presentación del sector de TI en el Hitachi IR Day 2019.

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/06/190604/20190604_01_it_presentation_en.pdf

Toshiaki Higashihara, presidente y director ejecutivo de Hitachi, afirmó: "La adquisición de GlobalLogic crea una nueva y emocionante oportunidad para que Hitachi expanda nuestras ofertas de soluciones y servicios Lumada, ofrezca valor a los clientes en su proceso de transformación digital y haga crecer nuestro negocio de Lumada en todo el mundo. La sinergia del diseño de experiencias e innovación líderes de GlobalLogic con la experiencia de Hitachi en TI, tecnología operativa y productos, nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo de convertirnos en el innovador líder en transformación digital de la infraestructura social en todo el mundo. Juntos, crearemos un valor social, ambiental y económico nuevo para nuestras empresas de clientes en expansión en todo el mundo y elevaremos la calidad de vida de las personas a través de contribuciones para lograr una sociedad sostenible".

"Las empresas de todas las industrias se están transformando con la tecnología digital para lograr un mejor compromiso de los clientes, crear nuevos flujos de ingresos e impulsar una calidad de vida más alta", dijo Shashank Samant, presidente y director ejecutivo de GlobalLogic. "Tenemos una enorme oportunidad por delante y nos entusiasma embarcarnos en este viaje con Hitachi, combinando nuestras habilidades colectivas, tecnologías y presencia en el mercado para ofrecer un mayor valor a nuestros clientes a medida que transforman sus negocios".

Se espera que los ingresos de GlobalLogic alcancen aproximadamente 1.200 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 129.600 millones de yenes*5) con márgenes EBITDA*6 ajustados que superarán el 20 % en el año fiscal 2021. Con un perfil de alta rentabilidad y una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de ingresos sólida, GlobalLogic tratará de lograr un EBITDA ajustado de más de 1.000 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 108.000 millones de yenes) para el año fiscal 2028.

HGDH y GlobalLogic Worldwide Holdings han acordado un valor en acciones de 8.500 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 918.000 millones de yenes) con un valor empresarial de 9.500 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 1.026.000 millones de yenes). Esto representa un EBITDA ajustado esperado de alrededor del 37.4x en 2021 y del 29.4x en 2022, respectivamente, que se encuentran dentro del rango de cálculo del análisis de la empresa comparable de Hitachi y el método de flujo de caja con descuento. Se espera que el costo total de adquisición, incluido el reembolso de la deuda que genera intereses de GlobalLogic, sea de 9.600 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 1.036.800 millones de yenes).

*5 Convertido a una tasa de 108 yenes por dólar estadounidense. *6 EBITDA de forma independiente, ajustado por única vez por la compensación basada en acciones y gastos no recurrentes.

Hitachi adquirirá GlobalLogic Worldwide Holdings a través de una fusión que involucra a MergeCo H. Global Inc. ("SPC"), una subsidiaria establecida por HGDH a los efectos de la transacción. En esta adquisición, se adoptará el "método de fusión triangular inversa". Específicamente, SPC se fusionará con y en GlobalLogic Worldwide Holdings, que será la empresa sobreviviente. Cuando las empresas se fusionen, HGDH o SPC proporcionarán efectivo a los accionistas de GlobalLogic Worldwide Holdings, después de lo cual se cancelarán todas las acciones pendientes de GlobalLogic Worldwide Holdings. Todas las acciones de SPC en poder de HGDH se convertirán en acciones comunes de GlobalLogic Worldwide Holdings, la empresa sobreviviente. De esta manera, HGDH adquirirá el 100 % de las acciones restantes de GlobalLogic Worldwide Holdings, la empresa sobreviviente, y GlobalLogic Worldwide Holdings y GlobalLogic se convertirán en subsidiarias de propiedad absoluta de HGDH.

La concreción de la transacción está prevista para fines de julio de 2021 y está sujeta a las condiciones y aprobaciones reglamentarias habituales.

Credit Suisse Securities (Estados Unidos) LLC actuó como asesor financiero de Hitachi en relación con la transacción, y Shearman & Sterling LLP se desempeñó como asesor legal. Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC se desempeñaron como asesores financieros y Kirkland & Ellis LLP como asesores legales de GlobalLogic.



Perfil de la subsidiaria: GlobalLogic Worldwide Holdings (empresa sobreviviente) Nombre GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. Oficina principal San José, California, Estados Unidos Título y nombre del representante Presidente y director ejecutivo: Shashank Samant Descripción del negocio Servicios de desarrollo de productos de ciclo de vida completo, diseño de la experiencia del usuario, diseño de productos, ingeniería de contenido, investigación e ideación de productos, ingeniería de mantenimiento, ingeniería de productos, pruebas de productos y garantía de calidad, y redistribución de productos Fecha de establecimiento 22 de septiembre de 2000 Capital 1.557.448.000 dólares estadounidenses Principales participaciones en el capital y sus porcentajes de participación Junta de inversión del Plan de pensiones del Canadá: c.45 % Partners Group Holding AG: c.45 % Personas físicas (ejecutivos de GlobalLogic Worldwide Holdings y otros): c.10 % Relación entre Hitachi y la empresa Relación de capital Ninguna Relación del personal Ninguna Relación de transacciones Ninguna



Resultados financieros de GlobalLogic Worldwide Holdings en los últimos dos años*7

(millones de dólares estadounidenses) Fin del ejercicio económico Marzo de 2020 Marzo de 2019 Total de activos 2.558,3 2.445,8 Ingresos 771,1 646,6 EBITDA ajustado*8 179,5 145,6 Ingresos operativos ajustados*8 63,4 31,1

*7 El resultado financiero finalizado en marzo de 2018 no se incluye considerando el impacto de la adquisición de GlobalLogic Holdings Limited por parte de GlobalLogic Worldwide Holdings en agosto de 2018. *8 Ajustado para tener en cuenta la compensación basada en acciones y los gastos no recurrentes por única vez.

Perfil de la empresa: HGDH (empresa que adquiere acciones) Nombre Hitachi Global Digital Holdings Corporation Oficina principal Santa Clara, California, Estados Unidos Título y nombre del representante Toshiaki Tokunaga Director ejecutivo y presidente de la Junta Descripción del negocio Empresa propietaria. Realiza actividades no operativas y no posee otros activos importantes que no sean a través de sus participaciones en sus subsidiarias Fecha de establecimiento 1 de abril de 2008 Capital 1.442.641.000 dólares estadounidenses Principales accionistas y sus porcentajes de participación accionario Hitachi, Ltd.: 100 %

Cronograma Fecha de la resolución en la Reunión de la Junta de Directores 31 de marzo de 2021 Firma del acuerdo 31 de marzo de 2021 Fecha de cierre de la transacción Para fines de julio de 2021 (prevista)

Cantidad de acciones a adquirir, acciones antes y después de la adquisición y su precio de adquisición Cantidad de acciones de propiedad antes del cambio 0 Cantidad de acciones a adquirir 100 Costo de adquisición de las acciones Aproximadamente 8.500 millones de dólares estadounidenses (aprox. 918.000 millones de yenes)*9 Además, se espera que los honorarios de asesoramiento y otros gastos sean de aproximadamente 50 millones de dólares estadounidenses (monto previsto y aprox. 5.400 millones de yenes) Cantidad de acciones de propiedad después del cambio 100 Proporción de derechos de voto 100 %

*9 Convertido a una tasa de 108 yenes por dólar estadounidense.

Impacto en el panorama financiero de Hitachi

El impacto de esta transacción en los resultados consolidados para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2022 se anunciará tan pronto como se determine el mismo.

[Referencia] Previsiones financieras consolidadas para el ejercicio económico que termina el 31 de marzo de 2021 (anunciado el 3 de febrero de 2021) y resultados financieros consolidados para el ejercicio económico anterior (millones de yenes)



Ingresos Ingresos

operativos

ajustados*10 Ingresos derivados

de la continuación

de las operaciones,

antes de impuestos sobre la

renta Ingresos netos Ingresos

netos atribuibles a accionistas de

Hitachi, Ltd. Proyección para el ejercicio fiscal 2020 (año que finaliza el 31 de marzo de 2021) 8.300.000 420.000 671.000 370.000 370.000 Resultados financieros consolidados para el ejercicio fiscal 2019 (terminado el 31 de marzo de 2020) 8.767.263 661.883 180.268 127.246 87.596

*10 Los ingresos operativos ajustados son ingresos menos los costos de ventas al igual que los gastos de venta, generales y administrativos.

Declaración cautelar

Ciertas declaraciones que se encuentran en este documento pueden constituir "declaraciones a futuro" como se define en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Tales "declaraciones a futuro" reflejan las opiniones actuales de la gerencia con respecto a ciertos eventos y rendimiento financiero futuro, e incluyen cualquier afirmación que no se relacione directamente con ningún hecho histórico o actual. Palabras como "anticipar", "creer", " esperar", " estimar", " pronosticar", "pretender"," planificar", " proyectar" y expresiones similares que indican eventos y tendencias futuros pueden identificar a las "declaraciones a futuro." Dichas declaraciones se basan en la información disponible actualmente y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados o implicados en las "declaraciones a futuro" y de las tendencias históricas. Ciertas "declaraciones a futuro" se basan en supuestos actuales de eventos futuros que pueden no ser precisos. No se debe confiar indebidamente en las "declaraciones a futuro", ya que dichas declaraciones son exclusivamente para los eventos que ocurrirán a partir de la fecha de este informe.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados o implicados en cualquier "declaración a futuro" y de las tendencias históricas incluyen, pero no se limitan a:

la exacerbación de los efectos sociales y económicos de la propagación de la COVID-19;

las condiciones económicas, incluidos los gastos de los consumidores y la inversión en plantas y equipos en los principales mercados de Hitachi, así como los niveles de demanda en los principales sectores industriales a los que Hitachi presta servicios;

las fluctuaciones de los tipos de cambio del yen en comparación con otras monedas en las que Hitachi realiza ventas significativas o en las que se denominan los activos y pasivos de Hitachi;

la incertidumbre en cuanto a la capacidad de Hitachi de acceder, o de acceder a términos favorables, a la liquidez o financiación a largo plazo;

acceder, o de acceder a términos favorables, a la liquidez o financiación a largo plazo; la incertidumbre en cuanto a los niveles generales de los precios del mercado de los títulos de capital, cuando existan descensos que produzcan una reducción en el precio de las acciones de capital de Hitachi;

las fluctuaciones en el precio de las materias primas, incluidos, sin limitaciones, el petróleo y otros materiales, como el cobre, el acero, el aluminio, las resinas sintéticas, los metales poco comunes y los minerales de tierras raras, o la escasez de materiales, piezas y componentes;

las estimaciones, fluctuaciones en los costos y cancelación de proyectos a largo plazo para los que Hitachi utiliza el método de grado de terminación para reconocer los ingresos procedentes de las ventas;

una mayor mercantilización e intensificación de la competencia por los precios de los productos;

incertidumbre en cuanto a la capacidad de Hitachi para atraer y retener personal calificado;

incertidumbre en cuanto a la capacidad de Hitachi de seguir desarrollando y comercializando productos que incorporen nuevas tecnologías de manera oportuna y rentable, y de lograr la aceptación del mercado para dichos productos;

seguir desarrollando y comercializando productos que incorporen nuevas tecnologías de manera oportuna y rentable, y de lograr la aceptación del mercado para dichos productos; las fluctuaciones de la demanda de productos, etc. y de la capacidad de la industria;

incertidumbre en cuanto a la capacidad de Hitachi de implementar medidas para reducir el posible impacto negativo de las fluctuaciones en la demanda de productos, etc., las tasas de cambio y/o el precio de las materias primas o la escasez de materiales, piezas y componentes;

implementar medidas para reducir el posible impacto negativo de las fluctuaciones en la demanda de productos, etc., las tasas de cambio y/o el precio de las materias primas o la escasez de materiales, piezas y componentes; las condiciones crediticias de los clientes y proveedores de Hitachi;

incertidumbre en cuanto a la capacidad de Hitachi de lograr los beneficios esperados de su estrategia para fortalecer su negocio de innovación social;

lograr los beneficios esperados de su estrategia para fortalecer su negocio de innovación social; incertidumbre en cuanto al éxito de las adquisiciones de otras empresas, los emprendimientos conjuntos y las alianzas estratégicas, y la posibilidad de incurrir en gastos conexos;

incertidumbre en cuanto al éxito de los esfuerzos de reestructuración para mejorar la eficiencia de la gestión mediante la desinversión o la salida de empresas con un desempeño deficiente y el fortalecimiento de la competitividad;

las condiciones socioeconómicas y políticas generales y el entorno normativo y comercial de los países en los que Hitachi realiza actividades comerciales, en particular Japón, Asia , Estados Unidos y Europa, incluidas, sin limitaciones, las restricciones directas o indirectas de otras naciones a las importaciones y las diferencias en las costumbres comerciales y del negocio, incluidas, sin limitaciones, las condiciones contractuales y las relaciones laborales;

, Estados Unidos y Europa, incluidas, sin limitaciones, las restricciones directas o indirectas de otras naciones a las importaciones y las diferencias en las costumbres comerciales y del negocio, incluidas, sin limitaciones, las condiciones contractuales y las relaciones laborales; el potencial de pérdidas significativas en las inversiones de Hitachi en asociados en el método de capital de equivalencia y en emprendimientos conjuntos;

incertidumbre en cuanto al éxito de la reforma de la estructura de costos;

la posibilidad de interrumpir las operaciones de Hitachi a causa de desastres naturales como terremotos y tsunamis, la propagación de enfermedades infecciosas y actos de inestabilidad geopolítica y social como el terrorismo y los conflictos;

incertidumbre en cuanto al resultado de los litigios, las investigaciones reglamentarias y otros procedimientos legales de los que la empresa, sus subsidiarias o sus asociados en el método de capital de equivalencia, y los emprendimientos conjuntos son o pueden llegar a ser parte;

la posibilidad de incurrir en gastos derivados de cualquier defecto en los productos o servicios de Hitachi;

incertidumbre en cuanto a la capacidad de Hitachi de mantener la integridad de sus sistemas de información, así como la capacidad de Hitachi de proteger su información confidencial o la de sus clientes;

mantener la integridad de sus sistemas de información, así como la capacidad de proteger su información confidencial o la de sus clientes; incertidumbre en cuanto al acceso o la capacidad de proteger cierta propiedad intelectual de Hitachi; e

incertidumbre en cuanto a la exactitud de los supuestos clave que Hitachi utiliza para evaluar sus costos relacionados con los beneficios de los empleados.

Los factores enumerados anteriormente no son todos inclusivos y se suman a otros factores que figuran en otras partes del presente informe y en otros materiales publicados por Hitachi.

Acerca de Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), con sede en Tokio, Japón, se centra en su negocio de innovación social que combina tecnología de la información (TI), tecnología operativa (TO) y productos. Los ingresos consolidados de la empresa para el ejercicio fiscal 2019 (que terminó el 31 de marzo de 2020) ascendieron a un total de 8.767.200 millones de yenes (80.400 millones de dólares), y empleó a aproximadamente 301.000 trabajadores en todo el mundo. Hitachi impulsa la innovación digital en cinco sectores: movilidad, vida inteligente, industria, energía y TI, a través de Lumada, los servicios, las soluciones digitales y las tecnologías avanzadas de Hitachi para convertir los datos en conocimientos para impulsar la innovación digital. Su propósito es ofrecer soluciones que aumenten el valor social, ambiental y económico para sus clientes. Para obtener más información sobre Hitachi, visite el sitio web de la empresa en https://www.hitachi.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1157805/Hitachi_Vantara_Logo.jpg

FUENTE Hitachi Ltd.

Related Links

https://www.hitachi.com



SOURCE Hitachi Ltd.