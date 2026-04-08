Hitachi Solutions nomme Roger Lvin au poste de PDG et président

LONDRES, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hitachi Solutions a annoncé aujourd'hui la nomination de Roger Lvin au poste de PDG et président, avec effet immédiat.

Roger Lvin est un leader mondial de la transformation qui a fait ses preuves et qui possède plus de 20 ans d'expérience dans la mise en place d'organisations très performantes et dans l'expansion d'entreprises de conseil axées sur la technologie. Il possède une solide expérience dans l'aide aux entreprises pour traduire l'innovation numérique en résultats commerciaux mesurables.

Roger Lvin, PDG et président, Hitachi Solutions Logo de Hitachi Solutions

M. Lvin a précédemment occupé le poste de PDG fondateur de Hitachi Digital Services, où il a créé l'entreprise et dirigé sa stratégie, sa croissance et son positionnement sur le marché en tant que leader reconnu de la transformation numérique et de la convergence IT-OT. Sous sa direction, l'organisation a acquis une grande crédibilité auprès des entreprises mondiales qui cherchent à moderniser leurs opérations, à accélérer l'innovation et à favoriser une croissance durable.

Avant de travailler pour Hitachi, M. Lvin a occupé des postes de haute direction chez Cognizant, où il a notamment dirigé l'unité « Opérations numériques » et l'a développée pour en faire une organisation mondiale pesant plusieurs milliards de dollars.

Sous la direction de M. Lvin, Hitachi Solutions renforcera encore sa position de partenaire de confiance pour la transformation numérique à grande échelle. L'entreprise continuera à développer son partenariat mondial exclusif avec Microsoft et à approfondir la collaboration au sein du groupe Hitachi dans le cadre de l'initiative « True One Hitachi » . Les équipes mondiales resteront concentrées sur l'obtention de résultats transformateurs à l'échelle, étayés par des investissements continus dans les plateformes de cloud et de données basées sur l'IA et dans les applications commerciales de Microsoft.

« Le leadership et l'esprit de croissance de Roger arrivent à un moment charnière de notre évolution », a déclaré Soichiro Ohara, président du CA de Hitachi Solutions. « Alors que nous étendons notre présence mondiale, son expérience nous aidera à mettre l'accent sur l'innovation, l'exécution et la création de valeur à long terme pour les organisations du monde entier ».

« Je suis honoré de diriger Hitachi Solutions et de m'appuyer sur son solide héritage en matière de transformation significative de l'entreprise », a déclaré Roger Lvin. « Je suis passionné par la création d'organisations où la technologie est au service d'un objectif plus important. Soutenus par l'attachement d'Hitachi à l'innovation sociale, nous avons la possibilité de nous associer à des organisations du monde entier pour accélérer la transformation, débloquer de nouvelles sources de croissance et créer un avantage concurrentiel durable. »

À propos de Hitachi Solutions

Hitachi Solutions favorise la transformation durable des entreprises grâce à des solutions technologiques, d'assistance et de conseil sur mesure pour les organisations du monde entier. Nos compétences couvrent la transformation des finances, des ventes et des services, l'innovation dans le domaine de la programmation schématisée ainsi que l'utilisation stratégique de l'IA et des données au bénéfice de la perspicacité et de l'efficacité.

Entreprise centrée sur Microsoft, Hitachi Solutions exploite exclusivement les plateformes d'entreprise, d'informatique en nuage, d'IA et de données de l'écosystème Microsoft afin d'obtenir des résultats commerciaux probants pour ses clients.

Basée à Tokyo, l'entreprise dispose d'équipes internationales en Amérique du Nord, en Europe, en Inde, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Hitachi Solutions fait partie de Hitachi, Ltd., l'une des sociétés les plus importantes et les plus respectées à l'échelle mondiale. Les membres de cet extraordinaire réseau de plus de 850 entreprises travaillent de concert selon le principe « One Hitachi » pour partager leurs connaissances, leurs compétences et leur engagement commun en faveur de l'innovation et du progrès social.

Toutes leurs actions reposent sur un travail en étroite collaboration avec les clients pour favoriser la transformation, créer une valeur durable et honorer les valeurs de confiance qui définissent Hitachi.

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