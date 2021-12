HitBTC-beurs noteert op 23 december 2021 de Crown Sovereign (CSOV) quantum-resistente crypto

NEWPORT BEACH, Californië, 23 december 2021 /PRNewswire/ -- Crown Sovereign (CSOV)-token, vernieuwd door Crown Sterling Limited LLC, een aanbieder van encryptie- en digitale activaoplossingen, staat vanaf 23 december 2021 genoteerd aan HitBTC Exchange. Het CSOV-token wordt ondersteund door een kwantum-bestendig blockchain-beveiligingsprotocol, dat exclusief is ontwikkeld door Crown Sterling. CSOV is met succes ontwikkeld als het eerste blockchain-hulpprogramma voor eenmalige padcodering, wat veilige communicatie, gegevensbescherming en controle mogelijk maakt.

CSOV stelt houders van token in staat om te betalen voor de veilige overdracht van hun gegevens met elke transactie op de Crown Sterling-wallet, de native data transfer van Crown Sterling en de messaging-applicatie. Met de opkomst van data als het meest waardevolle activum van het digitale tijdperk, fungeert de CSOV als een tool die mensen in staat stelt om hun gegevens te beschermen, te controleren en te monetiseren in een tijdperk van grotendeels ongereguleerde big tech-kwetsbaarheid en -monopolisering.

De Crown Sterling-keten is een live netwerk op de Polkadot-blockchain en de eerste die kwantumbestendige, eenmalige padcodering implementeert als optie voor de statustransitiefunctie van een blockchain, wat de processtroom van transacties op een netwerk is. Crown Sterling is gebouwd op Polkadot om snelle, gelijktijdige transacties en integratie van aangepaste encryptieoplossingen mogelijk te maken, wat Polkadot mogelijk maakt.

"Het token wordt ondersteund door echte hulpprogramma's: quantum-resistente cryptografie en quantum-resistente NFT's en andere toekomstige compressietechnologieën. Met CSOV kunnen consumenten hun eigen digitale activum NFT's gebruiken, waaronder gegevens, waardoor oorspronkelijke producenten in staat worden gesteld om hun digitale activum te claimen, te beschermen, te controleren en te monetiseren. We zijn verheugd over het groeiende nut van onze tokens via ons brede productaanbod en voortdurende ontwikkeling", aldus Robert Grant, CEO en medeoprichter van Crown Sterling.

Kijk voor meer informatie over CSOV and data sovereignty technology op https://csov.crownsterling.io/csov en lees het White Paper. Ga voor aankondigingen en updates naar het Telegram-kanaal en volg CSOV op Twitter.

Crown Sterling is een pionier op het gebied van technologieën voor gegevenssoevereiniteit en is de eerste die kwantumbestendige, eenmalige padcodering implementeert als optie voor de statustransitiefunctie van een blockchain, wat de processtroom van transacties op een netwerk is. De Crown Sovereign (CSOV), een kwantumbestendig gebruiksscenario, stelt gebruikers in staat om deel te nemen aan het brede assortiment van productaanbod, waaronder kwantumbestendige cryptografie en NFT's, en andere toekomstige compressietechnologieën. Crown Sterling ziet ernaar uit om het toonaangevende platform voor data- en digitale activabeheer te worden. Kijk voor meer informatie op https://www.crownsterling.io/.

