Hite Smart Energy s'engage puissamment à All Energy Australia 2024

MELBOURNE, Australie, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Du 23 au 24 octobre, All Energy Australia 2024, le salon des énergies renouvelables le plus important et le plus influent d'Australie, a été organisé comme prévu, couvrant des domaines tels que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le stockage de l'énergie et le transport de l'électricité. Depuis 15 ans, cette exposition constitue une plateforme cruciale pour les professionnels, qui peuvent y découvrir les derniers développements dans le secteur des énergies renouvelables.

Hite Smart Energy a participé au salon sur le thème « Turn Power Into Profit » (Transformer la puissance en profit), présentant un stand d'exposition complet sur l'énergie numérique en exposant ses séries de stockage d'énergie C&I, ses systèmes de gestion EMS, ses plateformes cloud et d'autres produits de base. Cette exposition a permis de présenter aux clients des solutions complètes de stockage de l'énergie et d'offrir une gamme complète d'expériences améliorées.

Grâce à des innovations technologiques permanentes en matière de logiciels et de matériel, Hite Smart Energy fournit à ses clients des solutions de stockage d'énergie complètes, créant ainsi des avantages économiques maximaux pour les entreprises grâce à des mesures telles que l'écrêtement des pointes et le remplissage des vallées, la gestion de la configuration énergétique et les échanges sur le marché de l'électricité au comptant.

Notre nouvelle génération d'armoires énergétiques C&I Hi-Vast L261 à refroidissement liquide permet une alerte précoce de l'IA au niveau de la cellule et une analyse précise des données cellulaires. Avec une protection IP55 pour l'ensemble de l'armoire, une protection IP67 pour le PACK et une protection C5 contre la corrosion, ils conviennent aux environnements où règnent le froid intense, les températures élevées, l'humidité élevée, la salinité élevée, le vent et le sable, etc. La conception à micro-canaux du PACK, associée à un système de refroidissement liquide efficace, permet d'obtenir une différence de température des cellules de ≤2,1 °C. L'efficacité de la conversion énergétique est ≥ 90 %. La technologie d'équilibrage actif 2A+ améliore la capacité disponible tout au long du cycle de vie. D'une capacité de 261 kWh, elle n'occupe que 1,4 m². Plusieurs armoires peuvent être combinées de manière flexible pour répondre aux exigences en matière de capacité de stockage d'énergie.

Notre système de gestion EMS, basé sur l'informatique en nuage IA, l'analyse des big data et d'autres technologies, fournit des services tels que l'EMS, les plateformes de services SaaS, le commerce de l'électricité VPP, les applications de paiement de soutien, l'analyse du marché, les stratégies de répartition de l'énergie, l'analyse des données de performance de la batterie et la gestion de l'exploitation de la centrale électrique.

Hite Smart Energy a commencé à déployer des activités à l'étranger en 2020 et dispose d'un avantage de premier plan dans le domaine de l'exportation de systèmes de stockage d'énergie. À l'avenir, nous développerons le stockage d'énergie à grande échelle et C&I de manière équilibrée et nous nous concentrerons sur les marchés européen, australien et américain. Elle consolidera et développera sa présence sur le marché en améliorant ses avantages techniques, en optimisant ses niveaux de service, en développant divers canaux et en renforçant sa marque.

Coordonnées

LinkedIn : HITE Smart Energy Co. Ltd.

Site officiel : Hite Smart Energy (hite-smart.com)