HITEC anuncia HITEC 50 de 2021 - Principais líderes hispânicos em tecnologia da América Latina, Espanha e Portugal

CHICAGO, 1º de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A HITEC, principal organização de liderança executiva, reconhecida globalmente por executivos de negócios e tecnologia de nível sênior, anunciou hoje os vencedores do prêmio HITEC 50 de 2021.

"Temos muito orgulho de reconhecer os 50 maiores líderes em tecnologia da Ibero-América. Este é um grupo excepcional e diversificado de executivos que está contribuindo para a transformação digital da região", disse JC Gutierrez, membro do Conselho da HITEC e copresidente do comitê de premiação.

"Durante as incríveis mudanças que vivenciamos no ano passado, esses líderes mostraram resiliência para ter sucesso e inspirar a comunidade hispânica. É uma honra para nós na HITEC reconhecer esses líderes globais de tecnologia", disse Gutierrez.

O programa de premiação HITEC 50 reconhece e celebra as contribuições e conquistas dos mais influentes e notáveis executivos e empreendedores hispânicos do setor de tecnologia em toda a América Latina, Espanha e Portugal. Os homenageados são avaliados por suas realizações no cenário global de tecnologia em constante mudança e por suas atividades de mentoria e desenvolvimento profissional.

Membro da diretoria e copresidente do comitê de premiação, Lucia Soares declarou: "A tecnologia foi uma parte crítica da transformação dos negócios na última década, mas, no ano passado, vimos iniciativas digitais acelerar e ajudar as empresas a prosperar em um período crítico. Esses líderes motivam e percebem o valor da tecnologia em suas empresas e são uma inspiração para todos nós."

"Ser líder é mais do que apenas um título. Esses 50 premiados representam liderança em tecnologia e inovação, mas também refletem os valores de perseverança, determinação e desenvolvimento de talentos. Ao reconhecer esses 50 líderes excepcionais, continuamos a impulsionar e extrair talentos em nossas comunidades", acrescenta Soares.

HITEC 50 - Objetivos para América Latina/Ibero-América:

Reconhecer indivíduos talentosos e destacar suas realizações.

Promover o crescimento profissional e de negócios para nossos membros.

Construir e desenvolver relacionamentos estratégicos de negócios que incentivarão o crescimento dentro do setor em todo o mundo.

Clique aqui para ver a lista completa do prêmio HITEC 50 .

FONTE HITEC

