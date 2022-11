HITEC e Illinois Tech trabajan para empoderar a la próxima generación de líderes en tecnología hispanos

El Consejo Ejecutivo Hispano de Tecnología de la Información (HITEC) y el Instituto de Tecnología de Illinois se unen para acelerar la representación en tecnología

CHICAGO, 2 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Consejo Ejecutivo Hispano de Tecnología de la Información y el Instituto de Tecnología de Illinois (Illinois Tech) trabajan para acelerar la representación de líderes hispanos en el campo de la tecnología al destacar oportunidades educativas y becas que constituyen el nexo entre la tecnología y los negocios.

Los becarios de la Fundación HITEC y los graduados del Programa para Ejecutivos Emergentes corporativos de HITEC que en el otoño de 2023 estén listos para obtener un máster en administración de empresas o un máster en ciencias de la Illinois Tech Stuart School of Business, con enfoque en CTIM, serán evaluados para recibir prestigiosas becas por un monto combinado de hasta $2 millones, así como para ser estudiantes potenciales de la Stuart School of Business. Los programas de la Stuart School of Business ofrecen a los alumnos modalidades flexibles, completamente en línea, híbridas y presenciales.

Esta iniciativa se alinea en la intersección de las misiones de Illinois Tech y HITEC para empoderar a los estudiantes y a los líderes emergentes en tecnología al trazar una ruta para concretar sus ambiciones a través del acceso a la educación, las oportunidades de aprendizaje permanente, las becas y las mentorías.

La visión de HITEC consiste en acelerar el poder y el impacto de los líderes hispanos del sector de la tecnología que logran una equidad duradera desde el aula hasta la sala de juntas.

"Estamos comprometidos a crear nuevos programas que apoyen el crecimiento del talento hispano en tecnología. Me entusiasma nuestra colaboración con Illinois Tech para impulsar la representación de líderes en tecnología hispanos en el mundo corporativo de este país y de otros", expresó Guillermo Díaz Jr., presidente de HITEC. "Nuestra misión es conectar, inspirar y desarrollar ejecutivos hispanos en tecnología influyentes, a la vez que desarrollamos la próxima generación de líderes".

El futuro de Illinois Tech es fundamental para un nuevo camino hacia la excelencia impulsado por cuatro principios: primero, fortalecer el papel de la universidad como motor de oportunidades y liderazgo nacional en la movilidad económica; segundo, buscar el crecimiento a través de la recreación de la educación para acompañar a los estudiantes en todas las etapas de la vida; tercero, impulsar la innovación futura al empoderar a los estudiantes; y cuarto, ilustrar la ciudadanía impulsada por objetivos al servicio de Chicago y el mundo.

"Illinois Tech es reconocida como líder nacional en cuanto a retorno de la inversión de los estudiantes como resultado de la educación, en términos de promover el aprendizaje al inicio de la carrera, a mitad de esta y a lo largo de la vida a través del aprendizaje práctico y la promoción del éxito profesional; la Stuart School of Business ofrece a los estudiantes un punto de acceso único a la educación en CTIM, al unir los negocios con la tecnología como la combinación fundamental para una ventaja profesional", señaló Liad Wagman, decano de John and Mae Calamos en la Stuart School of Business.

"Damos la bienvenida a HITEC a Illinois Tech y esperamos avanzar en nuestra misión colectiva al hacer posible el acceso a la educación, las habilidades y la comunidad que se requieren para impulsar el progreso científico y tecnológico a fin de tener éxito en la era digital a escala mundial", señaló Raj Echambadi, presidente de Illinois Tech.

La visión de la Fundación HITEC es ser un líder transformador, que conecte a los hispanos prometedores con las habilidades digitales cada vez más importantes de la nueva economía.

"En el camino que recorrí como estudiante de tecnología en Illinois Tech, recibí una beca académica para mi maestría, lo que me facilitó el acceso a la industria tecnológica", señaló Patricia Ríos, miembro de la junta directiva de la Fundación HITEC. "Me entusiasma devolver la oportunidad que tuve y apoyar a nuestros jóvenes y estudiantes hispanos de comunidades desatendidas a alcanzar sus sueños. La colaboración entre Illinois Tech y HITEC para mejorar el acceso a una educación innovadora generará un impacto duradero para las generaciones venideras".

Se recibirán las solicitudes el 14 de diciembre de 2022. Comuníquese con Kelley Francis para obtener más información en [email protected]

HITEC

HITEC es la principal organización global de liderazgo conformada por ejecutivos de alto nivel de la tecnología y los negocios. HITEC trabaja para empoderar a los profesionales de la tecnología hispanos para que aceleren la capacidad de liderazgo a través del acceso a una red de líderes empresariales y responsables de la toma de decisiones en las más altas esferas de la economía mundial.

Instituto de Tecnología de Illinois

Con sede en la metrópolis internacional de Chicago, Illinois Tech nació para liberar el poder colectivo de la diferencia a fin de promover la tecnología y el progreso para todos. Es la única universidad centrada en la tecnología de la ciudad, y es el punto de encuentro entre exploración e invención, lo que contribuye al futuro de Chicago y el mundo. Ofrece títulos de grado y posgrado en negocios, ingeniería, computación, arquitectura, diseño, ciencia y ciencias humanas y derecho. A los estudiantes del Illinois Tech se les garantizan oportunidades para buscar experiencias prácticas, mentoría personalizada y preparación para el trabajo a través del programa Elevate de la universidad, que es único en su clase. Sus profesores y exalumnos construyeron la línea del horizonte de Chicago. Y todos los días en el laboratorio viviente de la ciudad, Illinois Tech impulsa avances que cambian vidas. Visite iit.edu.

