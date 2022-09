Hithium lance de nouvelles innovations en matière de batteries de stockage d'énergie au salon RE+ 2022

En tant que l'une des deux dernières batteries d'Hithium qui changent la donne, la cellule prismatique 300 Ah de pointe nouvellement lancée, conçue pour le stockage d'énergie électrique, est capable d'atteindre une perte « zéro » au cours des trois premières années d'utilisation [1] , avec une longue durée de vie de 12 000 cycles et un rendement énergétique de 95 %. Avec des temps de cycle encore améliorés et une production d'énergie hautement efficace, par rapport au système de stockage d'énergie utilisant des cellules 280 Ah, celui utilisant des cellules prismatiques Hithium 300Ah peut réduire le LCOE d'environ 25,3 %, améliorer le IRR d'environ 18,4 % et, surtout, économiser l'investissement initial d'environ 5 %.

Également commercialisée, la grande cellule cylindrique innovante de 46 mm présente une forme révolutionnaire qui entraîne une réduction de 10 % du coût de la batterie et des normes de sécurité ultra élevées par rapport à la cellule prismatique typique. La cellule cylindrique de 46 mm enregistre une grande constance, un cycle de vie extra-long et une flexibilité supérieure pour une approche plus polyvalente du stockage d'énergie résidentiel. En termes de sécurité, grâce à sa conception innovante, la grande cellule cylindrique présente un indice d'antidéflagration plus élevé, capable de résister à une plus grande quantité de pression que les modèles conventionnels. La cellule prismatique de 300 Ah et la grande cellule cylindrique de 46 mm seront toutes deux prêtes à être livrées dans le monde entier à partir du premier trimestre 2023.

En plus de ces nouveaux produits, Hithium a également présenté sa gamme complète de batteries de stockage d'énergie au salon RE+, qui a attiré beaucoup d'attention de la part du public professionnel. Les produits Hithium s'appuient sur des technologies innovantes de pointe pour améliorer le stockage d'énergie des services publics, C&I et résidentiels tout en offrant une sécurité et une efficacité élevées, une longue durée de vie et un LCOE plus faible.

En ce qui concerne RE+ 2022, Scott Wang, directeur des ventes de Hithium Overseas Market, a déclaré : « Le stockage d'énergie est une industrie incroyablement importante, qui contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de neutralité carbone. Cette importance, associée au soutien des décideurs politiques et à la demande économique, a déjà entraîné une immense croissance de la capacité. À l'avenir, chez Hithium, nous continuerons à rechercher l'excellence dans le domaine de la R&D sur les batteries et de la fabrication intelligente, en fournissant des batteries de stockage d'énergie de pointe à nos partenaires et en construisant des produits supérieurs. »

À propos d'Hithium

Hithium est un leader d'innovation passionné et de confiance qui se concentre sur le stockage d'énergie. Nous sommes spécialisés dans la R&D, la production et la vente de batteries et de systèmes de stockage d'énergie LFP. Avec une forte orientation client, Hithium s'engage à fournir des solutions de stockage d'énergie sûres, efficaces, propres et durables pour le monde entier.

En tant que l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Chine, Hithium a démarré en 2019 et compte déjà plus de 800 ingénieurs R&D ayant une grande expérience du stockage d'énergie. L'usine de fabrication automatisée et intelligente de Hithium est intégrée au MES et l'ensemble des lignes de production est couvert par la RFID, l'automate, l'IPC, le PC, etc. Hithium a prévu un investissement total de 4,71 milliards USD et un espace d'usine de 1 400 000 m2 pour atteindre une capacité de production de 135 GWh de batterie de stockage d'énergie en 2025.

Note 1 : Données fournies par le Centre de test et de vérification d'Hithium : Décharge Taux d'évanouissement de l'énergie ≤1% (25 ℃,100% DOD, après les 1 000 cycles initiaux entièrement chargés et déchargés 1 cycle par jour pourrait s'appliquer à environ 3 ans)

