HiTHIUM reconnue comme la première usine phare au monde pour les batteries de stockage d'énergie

CHONGQING, Chine, 22 janv. 2026 /PRNewswire/ -- Le Forum économique mondial (WEF) a récemment annoncé les derniers membres de ses Global Lighthouse Networks 2026, la base de fabrication de Chongqing de HiTHIUM ayant été sélectionnée avec succès. L'usine devient la première usine phare au monde pour les batteries de stockage d'énergie, marquant ainsi une étape importante pour l'industrie mondiale du stockage d'énergie.

HiTHIUM Chongqing manufacturing base

L'usine est également la première infrastructure de production de masse au monde dédiée aux batteries de stockage d'énergie de longue durée (LDES) de kAh. Grâce à des percées systématiques dans la fabrication intelligente et la transformation numérique, la base de fabrication de Chongqing établit une nouvelle référence pour un développement de haute qualité sur l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale du stockage de l'énergie.

Le Global Lighthouse Network est une initiative du Forum économique mondial qui récompense les sites opérationnels et les chaînes de valeur les plus performants qui ont obtenu des résultats exceptionnels en matière de productivité, de résilience de la chaîne d'approvisionnement, d'orientation client, de développement durable et de talents. L'initiative a été cofondée avec McKinsey & Company et est conseillée par un comité consultatif de leaders industriels qui travaillent ensemble pour façonner l'avenir de l'industrie manufacturière mondiale. À ce jour, 224 usines phares ont été reconnues au niveau mondial, HiTHIUM étant la première à représenter le secteur des batteries de stockage d'énergie.

« Aujourd'hui, la compétitivité ne se définit plus uniquement par l'efficacité, mais par la capacité à détecter, à s'adapter et à réagir rapidement », a déclaré Kiva Allgood, directeur général du Forum économique mondial. « Les sites de transformation industrielle de cette année montrent comment les opérations basées sur le renseignement sont mises à l'échelle pour placer la résilience et la durabilité au cœur du fonctionnement de l'industrie. »

Une usine « pensante » qui redéfinit la fabrication du stockage de l'énergie

Alors que le stockage d'énergie au lithium-ion joue un rôle de plus en plus vital dans l'intégration des énergies renouvelables et la stabilité du réseau, l'industrie connaît une croissance rapide tout en faisant face à des défis de plus en plus importants. Il s'agit notamment de l'explosion de la demande, de l'intensification des pressions sur les coûts et des exigences de plus en plus strictes en matière d'homogénéité des batteries. Les modèles de fabrication traditionnels ne suffisent plus à répondre à ces exigences.

En réponse, la base de production de HiTHIUM à Chongqing a mis en place une stratégie globale de fabrication intelligente axée sur une production proche de zéro défaut, une optimisation systématique des coûts et des opérations intelligentes. Grâce à une exploration continue de la production allégée et des pratiques de fabrication avancées, la base a réalisé des améliorations notables en termes de rendement, de capacité de production et d'efficacité globale des équipements.

Au cœur de l'approche de fabrication intelligente de HiTHIUM se trouve une usine qui peut véritablement « penser ». La base de fabrication de Chongqing a déployé plus de 40 solutions numériques, intégrant profondément l'intelligence artificielle générative, l'apprentissage automatique et les technologies AIoT. Ces innovations permettent un contrôle intelligent du cycle de vie complet, couvrant la R&D, la sélection des matériaux, la fabrication et l'inspection finale. En établissant un système de gestion en boucle fermée, basé sur des données, tout au long de la chaîne de production, la base garantit une cohérence exceptionnelle des produits, jetant des bases solides pour une sécurité, une fiabilité et des performances élevées dans les batteries de stockage d'énergie.

Un déploiement tourné vers l'avenir pour diriger la LDES

S'appuyant sur la maturité croissante de son système de fabrication intelligent, HiTHIUM continue de proposer des schémas de production tournés vers l'avenir et spécialement conçus pour les applications LDES. La base manufacturière de Chongqing a régulièrement développé l'adaptabilité de la fabrication intelligente à travers différentes voies techniques et différents scénarios d'application, renforçant ainsi son rôle dans le soutien à l'industrialisation des LDES.

La base a également mis en place la première ligne de production au monde dédiée aux batteries LDES. En juin 2025, la batterie LDES ∞Cell 1175Ah de HiTHIUM est entrée en production de masse. En octobre, le ∞Power 6.25MWh 4h LDES BESS, alimenté par cette batterie, a commencé à être livré dans le monde entier. En décembre, le système a été sélectionné comme seul représentant du secteur du stockage de l'énergie lors d'une exposition nationale mettant en avant les progrès de la fabrication chinoise.

À l'avenir, HiTHIUM continuera à tirer parti du rôle démonstratif de l'usine phare en matière de R&D intelligente, de fabrication intelligente et de développement de réseaux de chaînes d'approvisionnement agiles et résistants. En tant que leader de la chaîne industrielle, l'entreprise favorisera également la transformation numérique chez les partenaires en amont et en aval, en encourageant un écosystème industriel hautement collaboratif et efficace.

En exportant continuellement des pratiques de fabrication intelligente et des capacités d'industrialisation, HiTHIUM vise à soutenir le déploiement à grande échelle, de haute qualité, sûr et efficace des batteries et systèmes LDES, contribuant ainsi à une solution chinoise solide pour la transition mondiale vers une énergie verte et durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867357/utf_8_B_SGlUSElVTeKAmXMtQ2hvbmdxaW5nLW1hbnVmYWN0dXJpbmctYmFzZS5qcGc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg