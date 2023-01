Hivelocity rachète Heficed : Cette acquisition permettra d'étendre la présence mondiale des centres de données et d'inclure une nouvelle offre de produits

TAMPA, Floride, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Hivelocity, Inc. , une entreprise majeure dans les domaines de l'IaaS et du cloud « bare metal », a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de la société Heficed, un fournisseur réputé de solutions d'infrastructure réseau et de cloud basé au Royaume-Uni.

Selon les termes de l'accord, Heficed, sa clientèle, son personnel et ses neuf centres de données seront tous intégrés à la marque Hivelocity.

« Cette acquisition représente une opportunité fantastique pour nos clients, les anciens comme les nouveaux », s'est réjoui Mike Archietto, PDG et cofondateur de Hivelocity. « En combinant la liste impressionnante des centres de données et des options d'hébergement VPS de Heficed avec notre propre réseau mondial de centres de données et d'hébergement bare metal premium, nos solutions d'infrastructure de classe mondiale atteindront désormais un public encore plus large. »

Steve Eschweiler, directeur des opérations et confondateur de Hivelocity, a fait écho à la déclaration de M. Archietto, ajoutant que « Heficed est une excellente entreprise constituée de gens formidables. Cette acquisition par Hivelocity renforce notre équipe et approfondit notre objectif de construire le cloud « bare metal » le plus diversifié du secteur sur le plan géographique. Avec l'ajout de centres de données au Brésil, en Afrique du Sud et au Nigeria, nos clients peuvent désormais déployer instantanément des serveurs bare metal sur six continents différents. »

À propos de Hivelocity

Fondée en 2002, Hivelocity est une société privée qui s'est imposée dans le secteur de l'hébergement de serveurs dédiés depuis 20 ans. Avec plus de 40 sites internationaux opérant sur 29 marchés mondiaux à travers six continents, les solutions de cloud bare metal de Hivelocity peuvent vous aider à atteindre 80 % de la population mondiale de l'Internet en moins de 25 millisecondes.

Pour en savoir plus sur Hivelocity, rendez-vous sur https://www.hivelocity.net .

