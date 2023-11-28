HIVENTURES: ВЕНГЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ПОДЪЕМЕ - СЛЕДИМ ЗА ЭТИМИ КОМПАНИЯМИ

БУДАПЕШТ, Венгрия, 28 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Страны-члены из Центральной и Восточной Европы играют существенную роль в сельскохозяйственном производстве и экономическом развитии Евросоюза. В то время как сельскохозяйственная политика ЕС уделяет основное внимание поддержке сельского хозяйства стран-членов, продуктовая безопасность становится еще более актуальным вопросом из-за изменений климата и геополитических изменений, что способствует росту финансирования данного сектора. В соответствии с текущими тенденциями за последние годы капитальные инвестиции в сельское хозяйство Венгрии существенно возросли. После ряда успешных инвестиций агро-технологические компании, которые работают на экспорт, готовы к продолжению роста. Hiventures, член MFB Group, предлагает соответствующую финансовую среду и возможности для развития и экспансии.

UBM Holding Nyrt.: Являясь ведущим трейдером региона в продуктовой отрасли, занимающимся зерном и культурами с высоким содержанием белка, данная группа компаний за последний год с успехом увеличила свой капитал на Будапештской бирже приблизительно на 13,5 млн. евро за счет корпоративных инвестиций Hiventures. Данное вливание капитала упрочило финансовую стабильность группы компаний, позволив им расширяться не только внутри Венгрии, но также выходя на румынский и словацкий рынки, что еще больше увеличило долю их экспорта.

Сейчас группа представлена в Австрии, Румынии, Словакии и Сербии, генерируя почти половину своего торгового оборота от экспортной деятельности. Используя высококачественное сырье и сотрудничая с иностранными партнерами, они производят 14 000 тонн добавок в год, и спрос на них очень высокий.

Civita Food Kft.: Как и Civita group, которая стала публичной компанией прошлым летом при поддержке Hiventures, компания планирует расширить свой экспорт и разработку инновационных продуктов. Специализирующаяся на переработке кукурузы, производстве муки, манной крупы, кукурузного масла и безглютеновых сортов макаронных изделий, компания видит большой потенциал на рынке продуктов без глютена благодаря увеличению эффективности.

Группа присутствует в различных странах Центральной и Восточной Европы, а ее ассортимент представлен продуктами помола и безглютеновых макаронных изделий. Благодаря инновационным разработкам, новая технология помола позволяет полностью удалить ядро из зерна кукурузы, что делает его пригодным для прессования.

Szatmári „Rege" Konzervgyár Kft.: Szatmári Konzervgyár Kft. является основным поставщиком на рынок ЕС фруктов и овощей, консервов и солений, которые перерабатываются без использования консервантов и выращиваются в восточной Венгрии, что особенно важно для венгерского сельского хозяйства. Более 70 процентов продуктов фабрики продается за рубеж, и самым основным из них являются соленые огурцы. Сырье для производства поступает от местных поставщиков, которые обрабатывают приблизительно 3 000 гектаров. Особое внимание уделяется контролируемому органическому фермерству, необходимому для производства органических продуктов.

EKO Konzervipari Kft.: Данная компания, работающая также в восточной части Венгрии, производит консервированные продукты более 50 лет. Используя современную технологию герметизации (вакуум) и технологии тепловой обработки (стерилизацию, пастеризацию), они производят продукты без консервантов, включая зеленый горошек, сладкую кукурузу, консервированные бобы и различные соленья. Благодаря надежной и хорошо организованной системе логистики, охватывающей как восточные, так и западные регионы, компания достигла уровня экспорта около 70 %. После успешной финансовой реструктуризации при поддержке Hiventures, EKO недавно стала частью совместного предприятия вместе с компанией Szatmári Konzervgyár, что дало дополнительную гарантию качества производства и продолжения развития для обеих компаний.

Благодаря надежной и предсказуемой работе Hiventures вкупе с их образовательными инициативами, капитальные инвестиции получают популярность не только в сельскохозяйственном секторе, но также среди компаний среднего и крупного бизнеса, работающих в различных отраслях. Вместе с усилиями по экономическому развитию данный фонд капитала внес свой вклад в развитие почти 40 венгерских компаний, инвестировав около 100 млн. евро за последние три года.