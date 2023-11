HIVENTURES : L'AGRICULTURE HONGROISE EN PLEIN ESSOR - SUIVEZ CES ENTREPRISES DE PRÈS

BUDAPEST, Hongrie, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Les États membres d'Europe centrale et de l'Est jouent un rôle important dans la production agricole et les performances économiques de l'Union européenne. Alors que la politique agricole de l'UE est axée sur le soutien à l'agriculture des États membres de la région, la sécurité alimentaire devient une question plus urgente en raison des changements climatiques et géopolitiques, ce qui encourage la création de développements dans le secteur. Ces dernières années, la Hongrie a connu une augmentation significative des investissements en capital dans l'agriculture, conformément aux tendances actuelles. À la suite de nombreux investissements couronnés de succès, les entreprises agro-technologiques produisant pour l'exportation sont prêtes à poursuivre leur croissance. Hiventures, membre du Groupe MFB, offre un environnement de financement adéquat et des opportunités de développement et d'expansion.

UBM Holding Nyrt : En tant que leader de l'industrie de l'alimentation animale, des céréales et des protéagineux dans la région, le groupe a augmenté son capital à la Bourse de Budapest d'environ 13,5 millions d'euros l'année dernière grâce à l'investissement de Hiventures. Cette injection de capitaux a renforcé la stabilité financière du groupe, lui permettant de se développer non seulement en Hongrie, mais aussi sur les marchés roumain et slovaque, augmentant ainsi sa part de marché à l'exportation.

Le groupe a établi une présence en Autriche, en Roumanie, en Slovaquie et en Serbie, où il réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires à l'export. Tirant parti de matières premières de haute qualité et collaborant avec des partenaires étrangers, il produit 14 000 tonnes de prémélanges par an, qui connaissent une forte demande.

Civita Food Kft. : De même, le groupe Civita, qui est entré en bourse cet été avec le soutien de Hiventures, a pour objectif d'accroître ses exportations et de développer des produits innovants. L'entreprise, spécialisée dans la transformation du maïs, la farine, la semoule, l'huile de maïs et les pâtes sans gluten, estime que le marché des aliments sans gluten présente un potentiel important en raison des progrès réalisés en matière d'efficacité.

Le groupe est présent dans de nombreux pays d'Europe centrale et de l'Est avec sa gamme de produits de meunerie et de pâtes sans gluten. Grâce à des développements innovants, sa nouvelle technologie de mouture permet d'éliminer complètement le germe du grain de maïs, ce qui le rend apte au pressage.

Szatmári "Rege" Konzervgyár Kft. : Szatmári Konzervgyár Kft. est un fournisseur clé sur le marché européen des fruits et légumes, des conserves et des cornichons traités sans conservateurs et provenant de la région de l'est de la Hongrie, particulièrement importante pour l'agriculture hongroise. Plus de 70 % des produits de l'usine sont vendus à l'étranger, et les concombres marinés sont un produit phare. Les matières premières utilisées dans la production sont achetées auprès de fournisseurs nationaux, couvrant environ 3 000 hectares, et mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture biologique contrôlée, indispensable à la production de produits biologiques.

EKO Konzervipari Kft. : Cette entreprise, qui exerce également ses activités dans l'est de la Hongrie, fabrique des produits en conserve depuis plus de 50 ans. Grâce à des technologies modernes de scellage (sous vide) et de traitement thermique (stérilisation, pasteurisation), elle produit des aliments sans conservateurs, notamment des pois verts, du maïs doux, des haricots en conserve et divers produits marinés. Son système logistique fiable et bien établi, qui couvre les opérations à l'est et à l'ouest, lui permet d'atteindre un taux d'exportation d'environ 70 %. À la suite d'une restructuration financière réussie soutenue par Hiventures, EKO a récemment rejoint Szatmári Konzervgyár dans le cadre d'une gestion et d'une propriété conjointes, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour une production de qualité et le développement continu des deux entreprises.

Grâce aux opérations fiables et prévisibles de Hiventures, associées à ses initiatives éducatives, l'investissement en capital connaît une popularité croissante, non seulement dans le secteur agricole, mais aussi parmi les moyennes et grandes entreprises de divers secteurs d'activité. En phase avec les efforts de développement économique, le gestionnaire de fonds de capital a contribué au développement de près de 40 entreprises hongroises en déboursant environ 100 millions d'euros au cours des trois dernières années.