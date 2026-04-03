HIZENERGY получила оценку банковской привлекательности TÜV SÜD, создав прочную основу для глобального финансирования и реализации проектов по хранению энергии

HIZENERGY

Apr 03, 2026, 01:23 ET

ХЭФЭЙ, Китай, 3 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- На решающем этапе ускорения глобального энергетического перехода HIZENERGY в очередной раз заслужила признание авторитетного международного органа. На 14-м Международном саммите и выставке по хранению энергии 2026 (Energy Storage International Summit & Exhibition 2026) года г-н Сюй Хайлян (Xu Hailiang), вице-президент TÜV SÜD, официально вручил сертификат оценки банковской привлекательности г-ну Чэнь Чжи ( Chen Zhi), председателю HIZENERGY.

Signing Ceremony Group Photo
Данная оценка подтверждает, что продукты и решения HIZENERGY для хранения энергии соответствуют требованиям основных международных рынков в части комплексной технической проверки и оценки рисков, применяемых при инвестировании и финансировании проектов по хранению энергии по ключевым аспектам, включая безопасность, надежность и комплаенс. Она дает критически важное стороннее техническое одобрение для проектного финансирования и глобального развертывания на рынках капитала по всему миру.

Основные аспекты банковской привлекательности проекта по хранению энергии

На фоне непрерывного расширения мирового рынка хранения энергии и все более сложных инвестиционных и финансовых структур, банковская привлекательность проекта стала жизненно важным показателем для оценки коммерческой жизнеспособности и долгосрочной инвестиционной ценности. Оценка банковской привлекательности TÜV SÜD и услуги по технической комплексной проверке используют перспективу полного жизненного цикла, проводя систематический анализ проектов по хранению энергии на техническое соответствие, безопасность и контроль рисков, эффективность и надежность, возможности эксплуатации и технического обслуживания, а также возможности производителя и реализации проекта.

На церемонии сертификации г-н Сюй Хайлян, вице-президент TÜV SÜD, заявил: «Оценка банковской привлекательности не только признает инженерное качество продуктов и решений HIZENERGY, но также помогает продвигать согласование технической системы хранения энергии Китая с международно признанными системами оценки рисков».

Г-н Чэнь Чжи, председатель HIZENERGY, отметил в своем выступлении: «Эта сертификация воплощает в себе основные ценности HIZENERGY – благодарность, искренность, профессионализм, сотрудничество. Используя это как импульс, мы будем и дальше поддерживать согласованность технологий хранения энергии с требованиями мировых рынков и предоставлять больше инвестиционных решений для хранения энергии для глобальных промышленных и коммерческих пользователей».

Четыре основных преимущества создания глобальных решений для хранения энергии

Получение оценки банковской привлекательности решительно поддерживает ускоренную экспансию HIZENERGY на ключевые зарубежные рынки, включая Европу и Юго-Восточную Азию. Обладая более чем 15-летним технологическим опытом и опытом реализации проектов в области коммерческого и промышленного хранения энергии, HIZENERGY строит свою всеобъемлющую глобальную конкурентоспособность на собственных системах преобразования энергии (PCS ) и серии продуктов Enerbox:

  1. Система технического соответствия: полностью соответствует IEC, EN, CE и другим основным международным техническим стандартам и стандартам безопасности.
  2. Матрица обеспечения безопасности: конструкция высокой защиты IP65 и технология контроля температуры с полным жидкостным охлаждением.
  3. Высокие результаты НИОКР: самостоятельно разработанные основные PCS с несколькими ведущими в отрасли инновационными приложениями.
  4. Экосистема Smart O&M: платформа управления энергопотреблением, интегрированная с круглосуточным сервисным центром проактивной эксплуатации и технического обслуживания.

Связано с банковской привлекательностью, стимулируя высококачественное глобальное развитие хранения энергии

Заглядывая в будущее, HIZENERGY будет использовать признание банковской привлекательности TÜV SÜD в качестве новой отправной точки для углубления исследований и разработок в области хранения энергии и системной интеграции, а также модернизации своей глобальной системы продуктов и услуг для создания более здоровой и устойчивой промышленной экосистемы. Компания будет поддерживать стабильную реализацию проектов по хранению энергии на разных рынках и вносить свой вклад в глобальный энергетический переход и устойчивое развитие.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Spoločnosť HIZENERGY získala posúdenie financovateľnosti od TÜV SÜD, čím upevnila globálne financovanie a základ pre nasadenie projektov skladovania energie

V kľúčovom momente urýchlenia globálnej energetickej transformácie si spoločnosť HIZENERGY opäť získala uznanie od medzinárodnej autority. Na 14....
Společnost HIZENERGY získala certifikát bankovní přijatelnosti od TÜV SÜD, čímž upevnila globální základy pro financování a zavádění projektů v oblasti skladování energie

V klíčovém okamžiku zrychlující se globální energetické transformace si společnost HIZENERGY opět vysloužila uznání od mezinárodního autoritativního...
