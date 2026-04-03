HIZENERGY получила оценку банковской привлекательности TÜV SÜD, создав прочную основу для глобального финансирования и реализации проектов по хранению энергии

ХЭФЭЙ, Китай, 3 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- На решающем этапе ускорения глобального энергетического перехода HIZENERGY в очередной раз заслужила признание авторитетного международного органа. На 14-м Международном саммите и выставке по хранению энергии 2026 (Energy Storage International Summit & Exhibition 2026) года г-н Сюй Хайлян (Xu Hailiang), вице-президент TÜV SÜD, официально вручил сертификат оценки банковской привлекательности г-ну Чэнь Чжи ( Chen Zhi), председателю HIZENERGY.

Данная оценка подтверждает, что продукты и решения HIZENERGY для хранения энергии соответствуют требованиям основных международных рынков в части комплексной технической проверки и оценки рисков, применяемых при инвестировании и финансировании проектов по хранению энергии по ключевым аспектам, включая безопасность, надежность и комплаенс. Она дает критически важное стороннее техническое одобрение для проектного финансирования и глобального развертывания на рынках капитала по всему миру.

Основные аспекты банковской привлекательности проекта по хранению энергии

На фоне непрерывного расширения мирового рынка хранения энергии и все более сложных инвестиционных и финансовых структур, банковская привлекательность проекта стала жизненно важным показателем для оценки коммерческой жизнеспособности и долгосрочной инвестиционной ценности. Оценка банковской привлекательности TÜV SÜD и услуги по технической комплексной проверке используют перспективу полного жизненного цикла, проводя систематический анализ проектов по хранению энергии на техническое соответствие, безопасность и контроль рисков, эффективность и надежность, возможности эксплуатации и технического обслуживания, а также возможности производителя и реализации проекта.

На церемонии сертификации г-н Сюй Хайлян, вице-президент TÜV SÜD, заявил: «Оценка банковской привлекательности не только признает инженерное качество продуктов и решений HIZENERGY, но также помогает продвигать согласование технической системы хранения энергии Китая с международно признанными системами оценки рисков».

Г-н Чэнь Чжи, председатель HIZENERGY, отметил в своем выступлении: «Эта сертификация воплощает в себе основные ценности HIZENERGY – благодарность, искренность, профессионализм, сотрудничество. Используя это как импульс, мы будем и дальше поддерживать согласованность технологий хранения энергии с требованиями мировых рынков и предоставлять больше инвестиционных решений для хранения энергии для глобальных промышленных и коммерческих пользователей».

Четыре основных преимущества создания глобальных решений для хранения энергии

Получение оценки банковской привлекательности решительно поддерживает ускоренную экспансию HIZENERGY на ключевые зарубежные рынки, включая Европу и Юго-Восточную Азию. Обладая более чем 15-летним технологическим опытом и опытом реализации проектов в области коммерческого и промышленного хранения энергии, HIZENERGY строит свою всеобъемлющую глобальную конкурентоспособность на собственных системах преобразования энергии (PCS ) и серии продуктов Enerbox:

Система технического соответствия: полностью соответствует IEC, EN, CE и другим основным международным техническим стандартам и стандартам безопасности. Матрица обеспечения безопасности: конструкция высокой защиты IP65 и технология контроля температуры с полным жидкостным охлаждением. Высокие результаты НИОКР: самостоятельно разработанные основные PCS с несколькими ведущими в отрасли инновационными приложениями. Экосистема Smart O&M: платформа управления энергопотреблением, интегрированная с круглосуточным сервисным центром проактивной эксплуатации и технического обслуживания.

Связано с банковской привлекательностью, стимулируя высококачественное глобальное развитие хранения энергии

Заглядывая в будущее, HIZENERGY будет использовать признание банковской привлекательности TÜV SÜD в качестве новой отправной точки для углубления исследований и разработок в области хранения энергии и системной интеграции, а также модернизации своей глобальной системы продуктов и услуг для создания более здоровой и устойчивой промышленной экосистемы. Компания будет поддерживать стабильную реализацию проектов по хранению энергии на разных рынках и вносить свой вклад в глобальный энергетический переход и устойчивое развитие.

