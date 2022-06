HJ Sims cierra bonos de la serie 2022 por 25,515 millones de dólares para la escuela pública certificada de Texas

FAIRFIELD, Connecticut, 8 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- HJ Sims (Sims), un banco de inversión privado y una firma de gestión de patrimonios que se fundó en 1935, se complace en anunciar el cierre en mayo de 2022 de la serie de bonos 2022 por 25,515 millones de dólares para San Antonio, la escuela pública certificada The Gathering Place de San Antonio, Texas. Como resultado de la financiación, The Gathering Place ahora es propietario de una sede permanente que ofrece un espacio educativo a más de 800 estudiantes al año.

Con la convicción de que los entornos físicos forman parte integral de su programa de aprendizaje, The Gathering Place buscó la financiación que les permitiese comprar la sede que actualmente alquilan y construir un patio de recreo. La categoría de escuela certificada les fue otorgada en 2019, y está vigente para el año escolar 2020-2021 hasta 2024-2025. La escuela, que actualmente imparte educación a 501 estudiantes del vecindario "Near Northwest" de San Antonio, se fundó para brindar a los estudiantes de comunidades históricamente desatendidas una educación de alta calidad que fomenta el rendimiento académico, la creatividad y el desarrollo social y emocional saludable. La escuela proyecta atender a 832 estudiantes desde preescolar a 5.° grado para 2023-2024, y tiene pensado inaugurar una sede de enseñanza media en 2024-2025. A la larga, el objetivo de la escuela es atender a 1,404 estudiantes desde preescolar a 8.° grado para 2026-27.

Los bonos de ingresos dirigidos a la educación (Education Revenue Bonds) de la serie 2022A (exonerados del pago de impuestos) y de la serie 2022B (sujetos al pago de impuestos) permitieron a The Gathering Place adquirir el terreno y los edificios, suministraron los fondos para construir un patio de recreo, así como financiaron un fondo de reserva de servicio de deuda y cubrieron los costos de emisión. Los bonos se estructuraron con una amortización de 40 años, lo que permite el servicio de deuda anual más bajo, y con una opción de compra de 5 años a su valor nominal, se pretende sincronizar con la compra futura de una sede de enseñanza media y la posibilidad de financiación de menor costo si la escuela califica en ese momento para el programa de garantía de bonos del fondo permanente para escuelas de Texas con calificación AAA.

"Tenemos el privilegio de ayudar a The Gathering Place a alcanzar este hito y el impacto que tendrá en la ampliación y mejora de la calidad de la educación para los niños de San Antonio y su comunidad", señaló Rob Nickell, vicepresidente ejecutivo de Sims.

"Esta fue la primera experiencia de The Gathering Place en el mercado de los bonos, y no podríamos haber imaginado un mejor socio para ayudarnos a lo largo del proceso. Sims brindó su apoyo constante y confiable a lo largo de cada paso del proceso. Somos una organización joven que sale al mercado en momentos difíciles y aún así logramos cerrar un excelente trato", comentaron Asia Klekowicz y Ryan York, directores ejecutivos conjuntos de The Gathering Place.

Acerca de HJ SIMS: Fundada en 1935, HJ Sims es un banco de inversión privado y una firma de gestión de patrimonios. Con sede en Fairfield, Connecticut, Sims tiene oficinas de banca de inversiones, gestión de patrimonios privados y comercio en todo el país. Es miembro de FINRA y SIPC. Los testimonios pueden no ser representativos de la experiencia de otro cliente. Los resultados pasados no garantizan el desempeño futuro. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

