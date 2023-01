HJT-Solarmodul mit über 700 Wp von Risen Energy läutet Ära der Serienproduktion ein

NINGBO, China, 13. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Risen Energy, der führende Solarmodulhersteller in China, hat auf einer Pressekonferenz in Shanghai am 24. Dezember bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit der Serienproduktion von HJT-Hyper-Ionen-Solarmodulen beginnt. Song Yifeng, der Produktdirektor von Risen Energy, hielt eine Grundsatzrede über die Herausforderungen und Fortschritte bei der Industrialisierung der Heterojunction-Technologie (HJT). Er stellte den Plan des Unternehmens zur Serienproduktion von HJT-Hyperion-Solarmodulen vor und betonte, der Schwerpunkt des Entwicklungsplans liege auf der Neugestaltung des n-Typ-HJT-Produkt-Ökosystems bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und des CO2-Fußabdrucks.

Risen Energy gab außerdem Pläne bekannt, die Produktionskapazität der HJT-Hyper-Ionen-Solarzellen und -Module bis zur ersten Hälfte des Jahres 2023 auf 5 GW und in den folgenden sechs Monaten auf 15 GW zu verdreifachen.

Seit 2019 investiert Risen Energy massiv in die Forschung und Entwicklung von Materialien, Ausrüstung, Technologie und Verfahren im Zusammenhang mit der HJT-Technologie. Diese Investition hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine führende Rolle bei der Erschließung der Vorteile der n-Typ-HJT-Technologie zu übernehmen und Innovationen auf der Suche nach neuen Möglichkeiten voranzutreiben, die der Solarbranche zu einem technologischen Wandel verhelfen werden.

Risen Energy hat außerdem gezielte Entwicklungsprojekte für spezielle Verpackungsmaterialien, ein spezielles wasserblockierendes Prozessdesign und Anti-Dämpfungslösungen gestartet, die den Weg für die Serienproduktion des HJT-Hyper-Ionen-Moduls geebnet haben. Darüber hinaus ermöglicht die patentierte Technologie von Risen Energy, Hyper-link, die Zusammenschaltung von ultradünnen Zellen mit geringem Silberverbrauch, wodurch die Kosten gesenkt und gleichzeitig die Leistungsabgabe und die Zuverlässigkeit des Produkts gewährleistet werden.

Dank dieser technologischen Innovationen erreicht die Leistung des HJT-Hyper-Ionen-Moduls von Risen Energy 710 Wp mit einem Wirkungsgrad von über 22,5 %, der vom TÜV SÜD zertifiziert wurde. Es zeichnet sich außerdem durch einen extrem stabilen Temperaturkoeffizienten und eine hohe Bifazialität von bis zu 85 % mit ±5 % aus, die auch nach 30 Jahren noch eine Leistung von über 90 % ermöglicht. Das Modul basiert auf der branchenführenden, ultradünnen 100-μm-Zelltechnologie und dem Niedertemperaturverfahren von Risen Energy, was zu einem CO2-Fußabdruckwert (CFP) von weniger als 400 kg äq CO2/kWc führt, der weit unter dem Marktdurchschnitt liegt.

Im Vergleich zum herkömmlichen Metallrahmen weist der Legierungsrahmen des HJT-Hyper-Ionen-Moduls eine außergewöhnlich hohe Festigkeit auf, wobei die Reißfestigkeit des Stahlmaterials um 20 % erhöht wurde. Mit Blick auf die Umwelt hat Risen Energy auch die Kohlenstoffemissionen bei der Herstellung des Rahmens reduziert.

„Kicking off the heterojunction era" (Startschuss für die Ära der Hetero-Junction) findet am 31. Januar 2023 von 10:00 bis 11:00 Uhr MEZ statt. Der Link zur kostenlosen Anmeldung lautet https://www.bigmarker.com/pv-magazine-events/pv-magazine-Webinar-Kicking-off-the-heterojunction-era?utm_bmcr_source=pvi.



Risen Energy ist ein führender, global tätiger, mit „AAA" bewerteter Tier1-Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten und ein Anbieter von Gesamtlösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und seit 2010 börsennotierte Unternehmen sorgt für die Wertschöpfung seiner weltweiten Kunden. Technisch-kommerzielle Innovation, untermauert durch höchste Qualität und Kundenservice, bildet die Grundlage für die Gesamtlösungen von Risen Energy im Bereich der Photovoltaik, die zu den leistungsfähigsten und kosteneffizientesten der Branche gehören. Mit unserer lokalen Marktpräsenz und unserer starken finanziellen Bonität sind wir entschlossen und in der Lage, strategische, für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, um gemeinsam vom steigenden Wert der grünen Energie zu profitieren.

