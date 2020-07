HKATG encerra com sucesso a validação em órbita da tecnologia da constelação de satélites Golden Bauhinia

HONG KONG, 25 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- No dia 25 de julho de 2020, a China lançou o foguete Longa Marcha 4B do Taiyuan Satellite Launch Center, e o satélite para exploração espacial chamado "Lobster Eye X-ray Explorer" entrou em órbita. O "Lobster Eye X-ray Explorer" é o primeiro satélite de exploração especial do mundo a empregar tecnologia de foco de raios-X com a ótica "olho de lagosta". No processo de design e desenvolvimento, todos os participantes, entre os quais o Hong Kong Aerospace Technology Group, Ltd. (HKATG), inovaram nos quesitos de pesquisa básica, tecnologias de engenharia e de aplicação para realizar o trabalho sistemático de cadeia complete de pesquisa e desenvolvimento, que trouxe grandes contribuições para consolidar as capacidades de inovação independente da China em astronomia, exploração e teledetecção espacial, entre outros.

O satélite é a primeira colaboração de sucesso entre a China territorial e HK no setor de exploração especial por meio de um modelo espacial comercial, juntamente com o HKATG, como o primeiro empreendimento espacial comercial em HK, que teve grande participação na demonstração técnica, na pesquisa e no desenvolvimento do satélite. Como uma das principais "estrelas para verificação de tecnologia" em órbita, o lançamento bem-sucedido desse satélite estabeleceu uma base técnica sólida e uma reserva de engenharia para colocar em campo e implementar a constelação Golden Bauhinia, além de ser um marco na colaboração em projetos espaciais entre os dois locais e no desenvolvimento do setor espacial de HK.

O setor aeroespacial será um novo ponto de crescimento econômico no future, uma vez que se espera que a indústria aeroespacial mundial alcance números próximos de trilhões de dólares americanos até o ano de 2030. A primeira empresa aeroespacial comercial de HK, a HKATG, foi fundada em novembro de 2019 e tornou-se o primeiro membro institucional de HK a ser acreditado pela Federação Internacional de Astronáutica.

Os bons resultados na implementação desse projeto de satélites marcam um novo início para o desenvolvimento do setor aeroespacial de HK. Após o sucesso na validação técnica, a HKATG fará o rápido lançamento e passará a operar a constelação Golden Bauhinia e, recentemente, fechou uma parceria estratégica com a China Great Wall Industry Corporation para o desenvolvimento conjunto do sistema de design da série Golden Bauhinia de constelações de satélites de baixa órbita, além do design, desenvolvimento, testes, lançamentos e entrega em órbita, entre outros. Após a conclusão das fases em 2021, um sistema dinâmico de monitoramento 24 horas quase em tempo real que abrange 11 grupos de cidades na Área da Grande Baía será formado e se tornará o primeiro operador de gestão de dados básicos em cidades inteligentes na Área da Grande Baía e lançará a comercialização regional de serviços na região.

