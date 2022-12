HL Mando libère sa créativité avec « Imagine Every Move » au CES 2023, avec HL Klemove

Ouverture d'un spectacle d'e-mobilité qui applique la couleur de la technologie à la danse K-street

Présentation de la gamme de produits tels que « Flexible Move » et « Clever Move »

SÉOUL, Corée du Sud, 29 décembre 2022 /PRNewswire/ -- HL Group participera au plus grand événement technologique du monde CES 2023 avec HL Mando, qui se spécialise dans les solutions VE, et HL Klemove, qui se spécialise dans la conduite autonome.

HL Mando e-Corner Module

Le thème de HL Mando, « Imagine Every Move » (Imaginez chaque mouvement), couvrira toute la façade de son stand dans le hall ouest avec ses mouvements de K-dance dynamiques, déployant ainsi les ailes de l'imagination au CES 2023. HL Mando et HL Klemove présenteront chacun des produits futuristes distincts dans la zone de mouvement flexible et la zone de mouvement intelligent, respectivement. En outre, leur événement commun sera riche en diversité, en combinant leurs forces avec des entreprises de mobilité de premier plan, telles que Argus et Sonatus.

Les technologies de HL Mando et HL Klemove sont incluses dans la vidéo principale de K-dance. Lors de l'événement, le développement et les valeurs de la technologie seront exprimés sous des formes dynamiques, telles que le mouvement flexible, le mouvement intelligent, le mouvement multiple et le mouvement facile à travers des mouvements dynamiques de K-dance, qui comprennent le locking, le voguing et le waacking. Tout le monde pourra avoir un aperçu des tendances technologiques de HL Mando et HL Klemove à travers des danses de rue qui ne connaissent pas de frontières. Les nouvelles technologies, ainsi que la vision future des deux sociétés, seront présentées séparément dans la zone d'exposition.

HL Mando a décoré son espace d'exposition autour du module e-corner (module d'angle électronique) de l'entreprise (photo). Le module e-corner est l'aboutissement du système d'électrification, combinant les freins, la direction, les pièces de suspension et le moteur d'entraînement du véhicule. HL Mando a créé le module e-corner grâce à son expérience dans le développement du « X-by-Wire (*SbW, *BbW) ». Son application est très vaste, allant des véhicules de petite, moyenne et grande taille aux robots de livraison de petite et grande taille, en passant par les véhicules écologiques polyvalents (*PBV). L'avantage du module e-corner est sa méthode de direction indépendante de 4 roues, permettant des concepts autrefois impossibles, tels que le stationnement parallèle (perpendiculaire) et le demi-tour sur place. Le module e-corner, l'*EMB et le système SbW seront tous disponibles pour une observation en situation réelle sur le site de l'événement. Parallèlement, la technologie dérivée de HL Mando ajoutera également au plaisir existant. Vous pourrez découvrir d'autres produits électrifiés, notamment l'e-cargo (mobilité du dernier kilomètre), les robots de patrouille et les robots de stationnement, à travers diverses vidéos.

L'expression « Clever Move Zone » (Zone de mouvement intelligent) est dérivée du nom de l'entreprise, « HL Klemove ». Le mot « Klemove » est une combinaison des mots « Clever » et « Move ». La société, qui s'efforce de fournir un « système de mobilité intelligent », présentera une gamme variée de solutions lors du prochain CES, allant de la conduite autonome de niveau 2+ aux produits de niveau 4. La gamme comprendra un radar haute performance qui fait plus que doubler la portée de détection existante grâce à l'utilisation d'une antenne 3D, une caméra ultra-haute résolution qui prend en charge la mise à jour sans fil (OTA) et *DCU ainsi que *Zonal ECU qui fournissent une architecture centralisée de nouvelle génération. La vidéo de conduite de la navette automobile de niveau 4, qui est la quintessence des solutions de conduite autonome de HL Klemove, sera présentée pour la première fois au CES 2023, le 5 janvier.

Lors de l'événement technologique, des entreprises de logiciels de pointe, telles qu'Argus et Sonatus, devraient faire une apparition sur le stand de HL Mando. Argus est la première entreprise mondiale de cybersécurité pour la mobilité, et Sonatus est une entreprise de solutions de big data qui se concentre sur les véhicules basés sur le cloud. Le stand de HL Mando et de HL Klemove sera situé dans le hall ouest du site d'exposition du CES à Las Vegas, aux États-Unis. Le numéro du stand est « #5467 ».

*SbW : Steer by Wire (direction par câble)

*BbW : Brake by Wire (frein par câble)

*PBV : Purpose Built Vehicle (véhicule conçu à cet effet)

*EMB : Electro Mechanical Brake (frein électromécanique)

*DCU : Domain Control Unit (unité de commande)

*Zonal ECU : Zonal Electronic Control Unit (unité de commande électronique par zone)

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1975171/Photo_HL_Mando_e_Corner_Module.jpg

