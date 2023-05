HLDS venderá las unidades SSD SK hynix P31 y P41 en Amazon

SEÚL, Corea del Sur, 16 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Hitachi-LG Data Storage (HLDS) ha anunciado que ha comenzado a vender las unidades SSD de alto rendimiento de SK hynix (P31 y P41) en Amazon Europa, Singapur y Australia, como socio exclusivo de reventa en línea.

HLDS, fundada en 2001 como una empresa conjunta global entre Hitachi, Ltd. y LG Electronics, ha sido el líder mundial en la industria de unidades de disco óptico (ODD) durante más de dos décadas.

SK hynix Platinum P41 SSD, Gold P31 SSD

"Estamos encantados de asociarnos con HLDS, una empresa con una larga trayectoria en el almacenamiento de datos. Esta asociación permitirá a un público mundial más amplio acceder a las Platinum P41 y Gold P31", declaró Junbum Ahn, director técnico del equipo de marketing de cSSD de SK hynix.

Las unidades SSD P41 y P31 de SK hynix están diseñadas para jugadores, creadores de contenidos y usuarios avanzados que necesitan soluciones de almacenamiento rápidas y fiables. Las P41 y P31 ofrecen velocidades y fiabilidad inigualables para mejorar la experiencia de juego.

Con la tecnología de caché HYPERWRITE de SK hynix, las SSD P31 proporcionan velocidades de lectura y escritura de hasta 3.500 MB/s y 3.200 MB/s respectivamente, mientras que las SSD P41 presumen de velocidades de lectura y escritura aún más rápidas, de hasta 7.000 MB/s y 6.500 MB/s respectivamente. Ambas unidades SSD ofrecen un rendimiento excepcional junto con una eficiencia energética de primer nivel.

SK Hynix is one of the world's largest memory chip manufacturers, and the P41 uses the company's proprietary 176-layer TLC NAND flash technology, which incorporates innovative technologies such as reduced cell interlayer height.

Las unidades SSD Gold P31 y Platinum P41 se someten a pruebas y validaciones exhaustivas, incluidas 1.000 horas de HTOL (prueba de estrés) con un MTBF que alcanza 1,5 millones de horas, hasta 1.200 TBW (TeraBytes escritos).

Los clientes de Alemania , Francia , España , Italia , Reino Unido , Singapur y Australia ya pueden adquirir las unidades SSD de alto rendimiento de SK hynix a través del mercado online de Amazon.

Para obtener más información sobre las unidades SSD P31 y P41 de SK hynix, visite el mercado de Amazon.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073713/SK_hynix_Platinum_P41_SSD_Gold_P31_SSD.jpg

SOURCE Hitachi-LG Data Storage