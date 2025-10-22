HLPY SÉLECTIONNÉ PAR VOLKSWAGEN GROUP FRANCE POUR PILOTER LE PROCESSUS DE DIGITALISATION ET DE FOURNITURE DE SON SERVICE D'ASSISTANCE ROUTIÈRE EN FRANCE

Le parcours de hlpy se poursuit et se renforce à travers l'élargissement de ses accords avec les principaux acteurs de l'automobile sur le marché européen:

le groupe prévoit de fournir plus de 500.000 services en Europe d'ici 2026.

PARIS, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- hlpy, la scale-up italienne qui révolutionne les services d'assistance aux véhicules en mode intégralement digital, a été choisie par Volkswagen Group France, filiale d'importation de 6 des marques du deuxième constructeur de voitures au niveau mondial, comme le nouveau prestataire des services d'assistance routière et de continuité de voyage pour le marché français. Ce marché, le plus important d'Europe après l'Allemagne, compte environ 4 Millions d'utilisateurs et 270.000 nouvelles immatriculations annuelles pour les marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules utilitaires, ŠKODA, SEAT, CUPRA, et Audi.

hlpy founders

L'accord est entré en phase de test opérationnel début octobre pour être déployé d'ici début novembre. Il prévoit la fourniture d'unensemble de services d'assistance routière entièrement digitalisé – incluant notamment l'appel d'urgence électronique «B-call» qui garantit une connexion permanente entre les conducteurs et la plateforme hlpy. Cette collaboration témoigne de la volonté de Volkswagen Group France de franchir une nouvelle étape pour ses services d'assistance dans une approche innovante et digitale afin d'améliorer l'expérience client.

Avec ce nouveau partenariat, hlpy, à seulement cinq ans de son lancement (mai 2020), renforce sa présence sur le marché français, où elle dispose d'une filiale depuis 2022 en révolutionnant de manière innovante le concept même d'assistance.

Grâce à cet accord, le marché français deviendra, dans les 12 prochains mois, le premier marché européen de hlpy, suivi par l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et l'Autriche.

Selon les projections, d'ici 2026, hlpy devrait gérer en France l'assistance d'un parc automobile générant un chiffre d'affaires local supérieur à 30 millions d'euros, ce qui positionnera la société comme un acteur de plus en plus central du nouvel écosystème de la mobilité.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire, hlpy collecte et analyse les données en temps réel via des applications basées sur l'intelligence artificielle et le machine learning, ce qui permet de fournir une assistance rapide couvrant l'ensemble des services : Assistance routière, réparation, entretien ainsi que les services de continuité de voyage (véhicule de remplacement, taxi, réservation d'hôtel, etc.).

"Nous mettons à disposition une plateforme technologique qui permet de piloter et d'optimiser l'ensemble du réseau, en offrant des services allant de l'assistance à la réparation et à la logistique des véhicules"– a déclaré Stefano Sarti, Co-founder et Managing Director Growth de hlpy. – "Les acteurs du secteur automobile nous choisissent parce qu'avec hlpy, ils accèdent à des processus entièrement digitalisés qui améliorent l'expérience client et rendent la gestion des services plus efficace. Nous redessinons des modèles très traditionnels et saluons l'esprit d'innovation et le courage de Volkswagen, qui, par ce choix, nous permet de franchir une nouvelle étape dans l'évolution des services après-vente en Europe, avec l'objectif d'atteindre de nouveaux niveaux d'excellence client et d'efficacité."

"L'efficacité de notre assistance routière compte parmi les premiers facteurs influençant la fidélité de nos clients. Dans notre stratégie d'amélioration de l'expérience de nos conducteurs, nous avons identifié le besoin de progresser fortement sur ce type de service. Quand un client qui nous a donné sa confiance se retrouve immobilisé au bord de la route, nous devons lui garantir une prise en charge facile et immédiate, et anticiper le moindre de ses besoins. hlpy nous a convaincus dans la capacité de leur modèle digitalisé à offrir une rapidité de service et une qualité de prise en charge qui feront la différence. Les premiers tests déjà menés sont très encourageants et confirment la promesse !", a ajouté Thierry Suquet, Directeur Expérience Client de Volkswagen Group France.

Une croissance digne d'une scale-up internationale

Présente en France depuis 2022, hlpy renforce aujourd'hui son positionnement grâce à un partenariat qui permettra au groupe d'atteindre, d'ici 2026,plus de 500.000 interventions d'assistance gérées chaque année en Europe. Le choix du Groupe Volkswagen de faire confiance à hlpy – et à sa plateforme numérique unique en son genre – confirme la tendance d'une transformation profonde de l'industrie automobile vers des processus après-vente et de relation client de plus en plus digitalisés, au bénéfice des utilisateurs comme des constructeurs.

Fondée à Milan en 2020 par des managers cumulant plus de vingt ans d'expérience dans les domaines de l'assistance, l'assurance, la mobilité et l'innovation, hlpy a pour mission de transformer et digitaliser l'assistance aux véhicules.

hlpyintègre, au sein d'une unique plateforme digital native, l'interface client, le centre opérationnel et le réseau d'intervention.

Aujourd'hui, c'est une entreprise en pleine expansion qui propose des services d'assistance routière, de réparation et de maintenance, ainsi que des services de continuité de mobilité en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne et en Autriche.

Dirigée par ses fondateurs Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo, Stefano Sarti et Enrico Noseda, hlpy bénéficie du soutien d'investisseurs institutionnels de premier plan tels que Nextalia SGR, Alkemia SGR, CDP Venture Capital SGR (Cassa Depositi e Prestiti) et The Techshop SGR.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799424/hlpy_founders.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2799425/hlpy_Logo.jpg