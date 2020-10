HMO AG apresenta sua solução COVID-19 B2B na América do Sul

MUNIQUE, 16 de outubro de 2020 /PRNewswire/ - O especialista alemão em saúde digital HMO AG comercializou com sucesso suas soluções B2B para alerta de distância e rastreamento de contato em conexão com a pandemia da COVID-19 na Europa, e inicia agora o lançamento na região central e América do Sul.

O BudyGuard® é um conceito de duas fases:

Primeiro, sinalizadores inteligentes com base em BLE 5.1 são usados para alertas de distância. Os sinalizadores denominados "Budies" medem a distância entre as pessoas e enviam um alarme (vibração, LED, som) caso a distância mínima recomendada de 1,5 a 2 m não seja mantida. Desta forma, o usuário do sinalizador, que pode ser usado como pulseira ou colar, é avisado e pode retornar ao distanciamento seguro. Com esta medida simples, o risco de uma possível infecção já pode ser bastante reduzido.

Ao mesmo tempo, os "Budies" alertam sobre os encontros registrados. Até 10.000 encontros podem ser salvos diretamente no Budy.

Ao usar o software BudyGuard®, as cadeias de contato podem ser armazenadas de forma criptografada em um ambiente de nuvem seguro individualizado para cada cliente.

Se um funcionário ou visitante for infectado pelo COVID-19, a lista de contatos pode ser criada com um clique do mouse e todos nesta lista podem ser informados automática ou pessoalmente.

Com relação a áreas de trabalho em que os funcionários tenham que trabalhar juntos em um espaço confinado, os Budies podem ser agrupados de forma que não acionem um alarme dentro do seu próprio grupo.

"Queremos ajudar as empresas a retornar às operações produtivas rapidamente e a serem afetadas o mínimo possível pela pandemia da COVID-19. A resposta à nossa solução tem sido extremamente positiva e esperamos expandir nossa base de clientes", disse Roy von der Locht, COO da HMO AG.

Primeiros clientes no México

A empresa já conquistou seus primeiros clientes no México. O BudyGuard® está sendo usado por um grande fornecedor automotivo em suas fábricas em Puebla e Zitlaltepec. Todos os 1.500 funcionários que trabalham nesses locais foram equipados com um Budy. A solução desktop é usada para rastreamento de contatos.

Uma empresa farmacêutica também fez um pedido para atender a 2 fábricas no México e 3 fábricas no Brasil.

"Infelizmente, os índices de infecção ainda são muito altos na América Central e do Sul em particular. Nessa situação, é importante interromper rapidamente as correntes de transmissão da sua própria empresa para evitar o fechamento da fábrica. Os danos causados pelo fechamento de uma fábrica são enormes e devem ser evitados por todos os meios", acrescenta Roy von der Locht.

Sobre a HMO AG:

A HMO AG é uma empresa com sede em Munique, especializada em serviços digitais de saúde. O conselho de administração da empresa é composto pelo médico Dr. Udo Beckenbauer e pelo cientista da computação Roy von der Locht. Além do desenvolvimento atual do aplicativo do coronavírus para empresas, a HMO AG está focada em fornecer acesso fácil e rápido a segundas opiniões para pacientes cardíacos e diagnosticados com câncer, usando registros médicos eletrônicos e com o suporte de gerentes de caso da HMO. A HMO trabalha com mais de 180 centros certificados, incluindo muitos hospitais universitários, e tem contratos com 32 fundos de seguro de saúde e seguradoras privadas de saúde. Para o desenvolvimento de soluções digitais, a HMO AG trabalha com uma equipe de desenvolvedores experientes na indústria automotiva com foco na Indústria 4.0.

Mais informações sobre a HMO AG podem ser encontradas em https://www.hmo.de/

FONTE HMO AG

