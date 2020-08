Hodnota značky Shanghai Electric přesahuje 105 miliard jüanů a stala se 48. nejhodnotnější značkou v Číně

ŠANGHAJ, 14. srpna 2020 /PRNewswire/ -- Dne 5. srpna byla na Světové konferenci značek 2020 (World Brand Conference) společnost Shanghai Electric Group Company Limited (dále jen Shanghai Electric), která je předním výrobcem a dodavatelem zařízení pro výrobu elektrické energie, průmyslových technologií a poskytovatelem integračních služeb, jmenována 48. nejhodnotnější čínskou značkou a byla zařazena do seznamu „500 nejhodnotnějších čínských značek (China's 500 Most Valuable Brands)". Od roku 2019 hodnota značky vzrostla o více než 30 % na 105,637 miliardy jüanů, díky čemuž se firma Shanghai Electric dostala do čela čínského energetického průmyslu.

Kořeny společnosti Shanghai Electric sahají až do roku 1902 a v posledních letech se z této firmy stal přední inovátor v energetickém průmyslu, a to jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Skupina, která uplatňuje složitou třífázovou strategii, meziročně zaznamenala růst tržeb o 26 % a ve stejném období vzrostl zisk mateřské společnosti na akcii o 24,83 % a počet nových objednávek o 30,6 %. Ve všech ohledech se jedná o rekordní čísla, které podstatným způsobem zvyšují hodnotu značky Shanghai Electric, jejíž podnikání je založeno na špičkových inovacích a skvělé kvalitě průmyslového zboží.

Do budoucna se chce značka Shanghai Electric stát uznávanou značkou i v zahraničí, což je pro globálně podnikající firmu zásadní. S cílem vlít svým zahraničním značkám v následujících 3 – 5 letech novou krev do žil, se firma Shanghai Electric zavázala stát se první špičkovou mezinárodní společností, která bude investovat do pokroku a rozvoje společnosti, otevřených inovací a prosazování těch nejlepších technologií v energetice. Společnost Shanghai Electric má zájem posílit svou spolupráci s dalšími předními světovými firmami a organizacemi a pomáhat při řešení nejpalčivějších energetických problémů světa. I za tímto účelem se firma Shanghai Electric zúčastnila Světového energetického kongresu (World Energy Congress) v Dubaji.

Dopady velkoobchodní výroby elektřiny na životní prostředí jsou bohužel politováníhodnou skutečností. Firma Shanghai Electric se nicméně domnívá, že i když se do určité míry zásahům do životního prostředí nelze vyhnout, stále je možné tyto důsledky účinně minimalizovat, a to zlepšením monitorovacích postupů a způsobu řízení. Orientace skupiny hlavně na obnovitelné zdroje energie přinesla pozitivní výsledky a rekordní meziroční růst tržeb o 51 % v období 2018 a 2019, přičemž ve stejném období činil podíl tepelných elektráren na tržbách pouhých 8,4 %. Středobodem úsilí značky Shanghai Electric je nyní zaměření na trvalou udržitelnost, minimalizaci environmentálních dopadů a dodržování „zelených" politik. Důkazem této orientace je také pokrok, kterého značka dosáhla v implementaci své hlavní interní iniciativy s názvem „SEC-LOVE". Tato iniciativa má zajistit, aby všechna oddělení a divize v rámci skupiny plnily environmentální cíle a již dnes více než 80 % všech sesterských a partnerských společností v rámci skupiny splňují požadavky normy ISO14001 a má zavedený systém environmentálního managementu.

Smyslem čínské iniciativy „Made in China 2025 (Vyrobeno v Číně 2025)" je uvést na trh více vysoce kvalitních produktů a služeb a to na základě zavádění nových inovací po celém světě. Společnost Shanghai Electric v naplňování požadavků této iniciativy vede, usiluje o obnovu obrazu značky „Vyrobeno v Číně (Made in China)" a snaží se kladným způsobem působit na komunity, ve kterých podniká, přičemž jedním z hlavních cílů skupiny zůstává i nadále nabízet špičkové inovace energetickému průmyslu na celém světě.

