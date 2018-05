The Magic Castle de Hollywood a été construit en 1908 et est situé sur Franklin Avenue à Hollywood, Los Angeles. C'est un endroit où se réunissent les meilleurs magiciens mondiaux et la « magie » la plus miraculeuse, que l'on nomme également la version réaliste de « Hogwarts ». C'est un honneur suprême de se produire au Magic Castle pour les magiciens du monde entier.

Le NOVAEX GROUP, qui s'associe à The Magic Castle est une entreprise de groupe innovante émergente nouvellement créée et qui est axée sur le développement du secteur culturel. Avec le halo sur la meilleure propriété intellectuelle de la magie, NOVAEX GROUP créera une équipe de magie d'envergure mondiale pour élargir la magie à une exploration approfondie de sa valeur et à des innovations plus larges.

En plus d'appliquer un grand nombre de techniques magiques au resort Internet hors ligne « The Circle », permettant aux visiteurs d'acquérir une expérience du « monde magique », NOVAEX va bâtir « The Magic School ». Les équipes composées des meilleurs magiciens au monde et des équipes de formation professionnelle chinoises ont, ensemble, effectué des recherches et développé un système d'enseignement destiné aux enfants et adolescents. Dans « The Magic School », la magie peut être appliquée pour attirer l'attention sur la physique, les mathématiques, la chimie et à d'autres matières, pour attirer les enfants à aimer la connaissance, apprendre à créer et pour inspirer l'intelligence et les dons des enfants. Les enfants peuvent apprendre à observer chaque détail de la vie et à devenir plus sûrs d'eux. C'est une forme d'enseignement créative qui diffère des systèmes d'enseignement du monde entier.

Après la signature avec The Magic Castle, on estime qu'un plus grand nombre de possibilités sera créé pour l'intégration de la magie chinoise et occidentale et pour l'intégration innovante de méthodes de magie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/697534/NOVAEX_GROUP.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/697535/NOVAEX_GROUP.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/697536/NOVAEX_GROUP.jpg

