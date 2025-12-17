Holand Automotive Group annonce la vente de Ferrari Rancho Mirage à Lapis Automotive Group

MONTRÉAL, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group a annoncé aujourd'hui la vente de Ferrari Rancho Mirage à Lapis Automotive Group, dirigé par Todd Blue, à la suite d'un processus de collaboration et d'examen minutieux mené en étroite collaboration avec Ferrari North America. 

La transaction a été réalisée en toute connaissance de cause, avec le soutien et l'approbation de Ferrari, ce qui témoigne d'un engagement commun en faveur de la gestion à long terme de la marque, de l'expertise régionale et de l'excellence opérationnelle.

Todd Blue possède une grande expérience du marché de Palm Springs et de la vallée de Coachella. Il a précédemment occupé le poste de directeur général d'Indigo Auto Group, où il a réussi à mettre en place une plateforme automobile de luxe très respectée et à s'en défaire. Une relation professionnelle de longue date entre Todd Blue et Gad Bitton, président-directeur général de Holand Automotive Group, a conduit à la conviction commune que Lapis Automotive Group est bien placé pour diriger Ferrari Rancho Mirage à l'avenir. 

« Après mûre réflexion et avec la bénédiction de Ferrari, nous avons décidé que c'était le bon moment pour transférer l'entreprise à un propriétaire ayant une forte orientation locale et une grande expertise », a déclaré Gad Bitton. « Cette décision reflète notre responsabilité d'agir dans le meilleur intérêt à long terme de la marque et de notre vision stratégique. »

Holand Automotive Group a noté que la nature hautement saisonnière du marché et la nécessité d'une direction constante sur place faisaient de la propriété locale la voie la plus efficace pour un succès durable.

Le groupe reste fermement engagé en Californie et continue de posséder et d'exploiter Ferrari of South Bay à Torrance, un concessionnaire très performant qui dessert le marché de l'agglomération de Los Angeles. Holand Automotive Group continuera d'évaluer les opportunités de croissance en Californie et sur d'autres marchés métropolitains importants liés à la marque Ferrari.

« Nous restons profondément attachés à Ferrari et à notre partenariat de longue date », a ajouté Gad Bitton.

Cette transaction souligne l'approche disciplinée du Holand Automotive Group en matière de gestion de portefeuille et sa focalisation sur la croissance à long terme, l'échelle et la densité du marché aux États-Unis et en Europe.

À propos de Holand Automotive Group

Holand Automotive Group est une organisation mondiale de vente au détail d'automobiles représentant les principales marques de luxe et de performance, notamment Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW, McLaren et Maserati. Le groupe est connu pour sa gouvernance disciplinée, sa vision stratégique et son engagement en faveur de l'excellence.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Anastasia Panayotou, 514-867-3199, [email protected].

