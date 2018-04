Holiday Swap, l'application qui élimine le coût de l'hébergement dans l'économie du partage d'aujourd'hui

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663542/Holiday_Swap_beach_villa.jpg )

En se mettant en relation avec des personnes dans le même état d'esprit, tout le monde peut tisser des liens pour partir en voyage ou avoir un endroit où dormir demain, en s'appuyant sur le bien dont il dispose, sa maison ou même sa chambre et il n'est pas nécessaire d'être propriétaire de l'endroit que l'on échange. Comme le révèle Asquith : « Ceux qui me posent le plus grand nombre de questions sont ceux qui aimeraient voyager plus souvent, mais beaucoup n'ont pas le budget pour cela et clairement pas de façon régulière. »

C'est de là qu'est née l'idée d'Holiday Swap ; une application qui nous permet de tout échanger, d'une villa en bord de mer ou un appartement-terrasse à une chambre partagée avec d'autres voyageurs n'importe où dans le monde, pour seulement un dollar la nuit. Déjà repéré par certaines des plus grandes sociétés technologiques au monde, Asquith souhaite combiner la technologie et le voyage, pour permettre à tout un chacun de profiter davantage du monde tout en réduisant les frais. Cela permet aux voyageurs de consacrer une plus grande part de leur budget à des vols pour des contrées lointaines et vivre des expériences, plutôt qu'à l'endroit où ils vont dormir.

Asquith a déclaré : « La génération du millénaire est l'avenir et elle veut plus avec moins. Avec l'essor technologique, nous bâtissons une véritable communauté mondiale du partage, où nous pouvons concrètement utiliser les biens dont nous disposons pour mieux découvrir le monde. »

Déjà connu comme le « tinder du voyage » et présenté comme le principal concurrent d'Air BnB, Holiday Swap s'étend à 50 pays et c'est parce que l'application rend le pouvoir à l'utilisateur, selon Asquith. « Plutôt que d'avoir des envies de voyage et des listes du cœur toujours plus longues dans les médias sociaux traditionnels, nous voulons que les gens puissent agir pour voir ces endroits et que l'on puisse également utiliser ses relations comme guides touristiques virtuels. » De Los Angeles à Sydney, du Brésil au Japon, Holiday Swap est en train de changer notre façon de voyager, tout en nous garantissant des récompenses demain en tant que membre (des vols gratuits aux safaris pour observer les gorilles en Ouganda) ; on peut profiter de vacances gratuites après tout ! Rentrez le code « FreeSwap » sur l'application gratuite pour l'utiliser dès maintenant.

http://www.holidayswap.com/

