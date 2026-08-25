Hollyland presenteert nieuwe oplossingen voor professionele liveproductie en contentcreatie op IBC 2026

Hoogtepunten

Hollyland stelt op IBC 2026, stand 11.C28, nieuwe oplossingen voor professionele liveproductie en contentcreatie voor.

Pyro 7 Ultra combineert professionele monitoring en draadloze videotransmissie in één monitor.

Argus X1 brengt schakelen, opnemen, monitoring en streaming samen in één liveproductiesysteem.

Solidcom C1 Air en Solidcom SE 2 breiden Hollylands assortiment draadloze intercomsystemen uit.

Nieuwe oplossingen voor contentmakers zijn onder meer de draadloze microfoons LARK A2 en LARK M3 en de streamingcamera VenusLiv Air 2.

AMSTERDAM, 25 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, een wereldwijde aanbieder van professionele draadloze audio- en video-oplossingen, maakt zich op om tijdens IBC 2026 nieuwe oplossingen voor professionele liveproductie en moderne contentcreatie te introduceren. Van 11 tot en met 14 september 2026 presenteert het bedrijf zijn uitgebreide ecosysteem op stand 11.C28 in congrescentrum RAI Amsterdam. Bezoekers kunnen er kennismaken met de nieuwste technologieën en producten van Hollyland die later in 2026 op de markt zullen worden gebracht.

Uitbreiding van het assortiment voor liveproductie

Visit Hollyland at IBC 2026, Booth 11.C28

Hollyland blijft zijn productassortiment uitbreiden met nieuwe oplossingen voor professionele productie en contentcreatie. Tijdens IBC 2026 introduceert het bedrijf nieuwe oplossingen voor professionele liveproductie, die zijn ontworpen om productieteams te helpen efficiënter, betrouwbaarder en naadlozer te werken in veeleisende omgevingen. Het nieuwe assortiment omvat de professionele draadloze monitor Pyro 7 Ultra, de alles-in-één liveswitcher Argus X1 en de intercomsystemen Solidcom C1 Air en Solidcom SE 2.

De Pyro 7 Ultra, die op 3 september wordt gelanceerd, combineert professionele monitoring en draadloze videotransmissie in één 7-inchmonitor. Bij professionele producties wordt traditioneel gebruikgemaakt van afzonderlijke draadloze transmissiesystemen en zelfstandige veldmonitoren, met extra kabels tussen de apparaten en een aparte stroomvoorziening voor elk apparaat. De Pyro 7 Ultra kan worden gebruikt als cameramonitor en zender, of als draagbare monitor en ontvanger om het beeld mobiel te bekijken. Het QD-LCD-scherm biedt een uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid. Elk exemplaar wordt in de fabriek met Calman® gekalibreerd om een ΔE < 1,5 te bereiken. Gebruikers kunnen het scherm ook opnieuw kalibreren met de Hollyland Color Calibrator om de kleurnauwkeurigheid op lange termijn te behouden. Het systeem biedt bovendien een latentie van 20 ms, een transmissiebereik van 1 km, ondersteuning voor een onbeperkt aantal ontvangers, 4K60-videotransmissie en TWiFi-technologie.

Ook de Argus X1 maakt zijn debuut. Deze alles-in-één liveswitcher staat gepland voor lancering in december. De Argus X1 combineert schakelen, monitoren, opnemen, streamen en contentdistributie in één apparaat. Een 10,1-inch FHD-aanraakscherm zorgt voor een intuïtieve bediening, terwijl 4K60-video-in- en uitgangen en ondersteuning voor drie draadloze Hollyland-zenders meer flexibiliteit bieden voor workflows met meerdere camera's. Dankzij ingebouwde streaming, ISO-opname, MultiView en connectiviteitsopties zoals Wi-Fi 6, 4G en Gigabit Ethernet vormt de Argus X1 een centrale hub binnen het productie-ecosysteem van Hollyland.

Tijdens het evenement worden ook twee nieuwe intercomsystemen geïntroduceerd. De Solidcom C1 Air heeft een open-ear-ontwerp, een headset van 42 g, een draadloos bereik van 300 m en ENC met twee microfoons voor een heldere spraak. De Solidcom SE 2 biedt daarnaast intelligente frequentieverspringing, een gewicht van 123 g, ENC van 20 dB, een audio-in/-uitgang van 3,5 mm en een gebruiksduur tot 10 uur, voor stabiele prestaties van teams op locatie en in de studio.

Meer mogelijkheden voor moderne contentcreatie

Hollyland breidt ook zijn audioassortiment voor contentmakers uit met verschillende nieuwe tools die zijn ontwikkeld voor moderne podcastproducties en andere producties. De LARK A2, die begin september op de markt komt, biedt 48 kHz/24-bitsopname, AI-ruisonderdrukking op drie niveaus, een bereik van 200 m en een zender van slechts 8,5 g. Snelladen, AI-gestuurde energiebesparing, intuïtieve bediening en een veiligheidsspoor van –6 dB maken betrouwbare opnamen onderweg mogelijk.

De LARK M3, die op 22 september wordt gelanceerd, biedt flexibele opnamemogelijkheden voor meerdere personen, met ondersteuning voor vier zenders en vier ontvangers. De LARK M3 biedt onafhankelijke vierkanaalsopname, 48 kHz/32-bits float-audio, voorinstellingen voor stemmen, een transmissiebereik van 300 m en een gebruiksduur tot acht uur op één acculading. De LARK M3 is bij uitstek geschikt voor podcasts, interviews, videogesprekken en contentcreatie met meerdere personen.

De VenusLiv Air 2 maakt het assortiment compleet en komt in november op de markt met 4K60 UVC-streaming en SAR AI Tuning 2.0, met behoud van de belangrijkste prestatiekenmerken van de VenusLiv Air.

Tijdens IBC 2026 organiseert Hollyland van 11 tot en met 14 september Roll & Win-winacties. Bezoekers kunnen deelnemen en maken kans op producten van Hollyland en andere prijzen. Op 11 september onthult het bedrijf zijn nieuwe producten, gevolgd door een jubileumviering diezelfde avond. Alle gepresenteerde oplossingen kunnen gedurende de hele beurs door bezoekers zelf worden uitgeprobeerd op stand 11.C28 .

Over Hollyland

Hollyland is een toonaangevende aanbieder van draadloze producten en is gespecialiseerd in draadloze intercomsystemen, videotransmissiesystemen, monitoren, draadloze microfoons en livestreamingcamera's. Sinds 2013 bedient Hollyland miljoenen gebruikers over de hele wereld in uiteenlopende sectoren, waaronder filmproductie, radio- en televisie-uitzendingen, videoproductie, live-evenementen, beurzen, theaters, gebedshuizen en contentcreatie. Het bedrijf heeft een verkoopnetwerk opgebouwd dat ongeveer 160 landen en regio's bestrijkt en wordt ondersteund door regionale teams en kantoren over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook en Hollyland Instagram.