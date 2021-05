Hollyland Technology invite les créateurs à explorer le caractère unique de leur ville avec #FeelMyCitySounds

Les créateurs du monde entier sont invités à participer en suivant les étapes ci-dessous :

Créer une vidéo d'au moins 30 secondes qui raconte une histoire passionnante sur votre ville. Créer une vidéo des coulisses montrant comment les sons ont été recueillis. Charger les vidéos sur votre chaîne YouTube personnelle. Soumettre les liens vers le site web de la campagne le 20 juillet 2021, avant 11 h 59 HNE, à l'adresse suivante : www.feelmycitysounds.hollyland-tech.com

Les cinq derniers gagnants seront connus le 31 juillet 2021, notamment dans les catégories suivantes :

Le choix des marques : 20 000 $ + lot d'équipement (d'une valeur de 4 500 $)

Pour la soumission ayant le plus de votes sur la page de la campagne.

Pour la soumission ayant la meilleure conception sonore et utilisant des éléments collectés avec le LARK 150.

« La campagne #FeelMyCitySounds est la plus importante que nous ayons jamais lancée. Nous avons hâte de voir quels sons étonnants sont enregistrés et d'explorer le caractère unique de nos environnements bâtis partout dans le monde », a déclaré Anna Wu, Directrice marketing de Hollyland.

Hollyland Technology, l'une des marques d'équipement cinématographique les plus compétitives au monde, offre aux cinéastes professionnels et prosommateurs internationaux des solutions technologiques professionnelles spécialement conçues pour la transmission de données, d'audio et de vidéo sans fil, ainsi que des solutions d'interphone sans fil. L'entreprise a une passion profonde pour la création de plateformes innovantes de qualité supérieure et s'engage à fournir des services dédiés qui servent mieux l'industrie cinématographique. Sa gamme comprend des systèmes de transmission audio et vidéo sans fil : la série COSMO pour les professionnels et les séries MARS et LARK pour les prosommateurs, en plus des systèmes SYSCOM, les plateformes d'intégration vidéo et de transmission audio.

