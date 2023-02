Hologram débloque des performances réseau localisées de qualité supérieure avec la fiabilité d'une redondance mondiale pour la connectivité IoT cellulaire sur une seule SIM eUICC

Annonce que son Hyper SIM nouvelle génération comprendra des intégrations natives avec les principaux opérateurs aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'un système de repli du réseau pour une connectivité mondiale ininterrompue

CHICAGO, Illinois, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Hologram, la principale plateforme de connectivité cellulaire IoT, a annoncé aujourd'hui la nouvelle génération de Hyper SIM avec repli du réseau. La SIM eUICC mondiale permet des intégrations directes avec les principaux opérateurs aux États-Unis et au Canada et le lancement du repli du réseau pour maintenir intelligemment les appareils connectés. La combinaison d'offres d'opérateurs et de repli automatique offre des performances exceptionnelles pour les applications IoT de pointe et la tranquillité d'esprit avec la redondance multiréseau.

Des millions d'appareils IoT tirent parti des accords d'itinérance mondiale, car ils offrent un accès mondial facile à déployer et rentable. Mais avec les restrictions croissantes sur la connectivité mondiale et les exigences de connectivité IoT plus spécifiques, les SIM traditionnelles offrant des profils d'itinérance ne sont plus suffisantes. La nouvelle génération de Hyper SIM offre un accès natif direct aux principaux opérateurs aux États-Unis et au Canada, ce qui garantit aux déploiements IoT mondiaux un accès au réseau garanti par l'opérateur. Grâce aux profils natifs, les utilisateurs bénéficient de la priorisation du trafic, d'une faible latence et d'une connectivité IoT haut débit pour alimenter des applications à large bande passante comme la surveillance et le streaming vidéo, la robotique industrielle, les drones autonomes, etc.

Outre les performances, les applications IoT comme le traitement des paiements, la surveillance de la sécurité, la micromobilité, entre autres, nécessitent une connectivité ininterrompue et résiliente aux défaillances du réseau. L'Hyper SIM nouvelle génération inclut le repli du réseau, un agent de gestion de profil intelligent qui change automatiquement de profil eUICC lorsque la connectivité native n'est pas disponible.

Grâce à la fonction de repli du réseau, les Hyper SIM peuvent se connecter à des profils natifs très performants en tant que source de connectivité principale sans sacrifier les avantages de la redondance des routes et des opérateurs multiples qu'offrent les profils d'itinérance mondiale. Si un appareil perd sa connexion avec un opérateur natif, le système de repli du réseau passe automatiquement au profil d'itinérance de secours, garantissant ainsi que l'appareil reste connecté.

« Lorsque nous avons lancé Hyper en 2020, nous avons transformé la connectivité en logiciel, en proposant la première SIM globale eUICC IoT », a déclaré Ben Forgan, cofondateur et PDG d'Hologram. « Nous portons cette innovation au niveau supérieur pour répondre aux besoins des applications IoT sophistiquées que nous voyons aujourd'hui. Qu'il s'agisse de streaming vidéo ou de drones autonomes, la nouvelle génération d'Hyper offre aux appareils connectés la faible latence fournie par les performances natives avec la fiabilité et la flexibilité de l'itinérance mondiale dont ils ont désormais besoin. »

Pour en savoir plus sur la nouvelle génération d'Hyper SIM d'Hologram avec repli du réseau, rendez-vous à l'adresse www.hologram.io/hyper.

À propos de Hologram

Hologram donne aux innovateurs les moyens de construire l'avenir, partout, en fournissant une connectivité cellulaire pour les appareils IoT et les logiciels pour les personnes qui les gèrent. Avec Hologram, les cartes SIM changent automatiquement l'accès au réseau vers le meilleur réseau disponible parmi plus de 470 opérateurs dans plus de 190 pays. Pour plus d'informations sur Hologram, veuillez consulter le site : www.hologram.io. Rejoignez Hologram sur les médias sociaux sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Hologram